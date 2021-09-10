北京广电局：坚决抵制造星炒星等畸形价值观

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:据北京市广播电视局消息，9月8日下午，北京市广播电视局召开专题会，传达中宣部开展文娱领域综合治理工作情况并就下一步治理工作进行部署。
会议强调，要深刻领会中央开展文娱领域综合治理工作的重大意义，直面问题、坚决整改，始终坚持首善标准，时刻检视产业发展中的各类问题，敢于自我揭短、自我亮丑，绝不避重就轻，推诿塞责，坚决抵制造星炒星、泛娱乐化等不良倾向和流量至上、拜金主义等畸形价值观。
会议要求，要综合施策、标本兼治，抓好文娱领域综合治理工作，建立起切实管用的长效机制。要压实主体责任，坚决落实中央7条治理意见、国家广电总局8条治理措施，结合我局出台的《行业生态治理七条意见》和《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》，制定首都广播电视网络视听行业落实文娱领域综合治理具体举措，并进一步细化责任分工，清单化逐条督导落实。要健全体制机制，建立健全例会制度，提醒提示、督导检查、问题约谈、汇总研判等机制，形成横向联动、纵向贯通的工作闭环。要强化宣传引导，引导从业人员崇德尚艺，充分发挥局舆情监测监管系统和大数据平台效能，加强舆情监测和研判处置，营造良好环境。