北京广电局：坚决抵制造星炒星等畸形价值观

近日，网友发现郭老师在各大平台的账号均被相继封禁，微博也被封掉了，目前不知被封禁的原因是什么。对于网红郭老师，这位自称27岁的大脸盘、大肚腩女生，与一般大家认知中的网红并不一样，她长得并不算美女，相貌非常普通，而且她也不喜欢化妆，在直播中行为举止还很粗鲁，直播中也经常出现不雅的内容，但就是这样一位女生，却成为了知名网红，受到了很多网友的追捧。据悉，郭老师账号封禁后，她还曾发文质问平台给我一下解释，我