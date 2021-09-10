因涉嫌泄漏机密苹果解雇工程师 此前曾在推特频繁发文

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:据The Verge报道，苹果解雇了高级工程项目经理Ashley Gjøvik，理由是她违反了公司禁止泄露机密信息的规定。

过去的几个月里，Gjøvik一直在公开发布关于骚扰、监视和工作场所安全的指控。苹果发言人表示，我们会认真对待所有的问题，一旦有问题出现，我们会进行彻底的调查。

Gjøvik称其在3月提出工作场所的安全问题后遭到了报复和恐吓，她称自己从小就喜欢苹果公司，没想到他们会这样对待员工。

Gjøvik在推特透露:她的办公室在位于超级基金场地的苹果大楼里，这意味着由于历史上的废物污染，需要特别的监督。她还说，她面遭到了她的经理和团队成员的骚扰和欺凌。最近，她开始提出与苹果公司关于如何搜索和监视员工工作手机的政策有关的隐私问题。

今天早些时候，苹果公司员工关系团队的一名成员联系了Gjøvik，称该公司正在调查一个敏感的知识产权问题，并希望在一小时内与她交谈。Gjøvik说她希望所有的沟通都以书面形式进行，并指出她会将这些信件转发给NLRB，她最近在那里提出了指控。员工关系代表回应说，由于她选择不参与讨论，他们将根据所掌握的信息继续前进，并 "鉴于这些指控的严重性"，暂停她对苹果系统的访问。

几个小时后，Gjøvik收到了苹果公司的邮件，她正式被解雇了。

在回应The Verge的评论请求时，苹果发言人Josh Rosenstock说。"我们现在并一直坚定地致力于创造和维持一个积极和包容的工作场所。我们认真对待所有质疑，每当有人提出质疑，我们都会进行彻底调查，出于对任何相关个人隐私的尊重，我们不会讨论具体的员工事宜"。