美团公布外卖送达算法规则 “预估到达时间”将变为“预估到达时间段”

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日，为响应市场监管总局等部门关于算法的指导意见，美团宣布公开外卖配送中“预估到达时间”算法规则。

美团表示，算法测算出的“预估到达时间”其实不是一个时间，而是四个时间，即“模型预估时间”和“三层保护时间”。因为担心模型预估时间与现实情况不符，导致骑手配送压力增加，从城市特性、配送过程分段累加和距离三个维度，额外测算出了三个时间。为了保护骑手，我们会从四个时间计算结果里，选择一个最长的给骑手。

美团称，目前，有两项正在持续迭代的调整:一是在异常场景下为骑手提供时间补充，二是在部分情况下，将“预估到达时间”变为“预估到达时间段”。

在异常场景下，美团表示，将通过两种方式为骑手延长配送时间，一种是通过历史数据识别出长期出餐慢的商家，任何骑手配送该商家餐品，都会提前自动获得配送时间的延长。

此外，美团还称，今年上半年，用户在下单时，订单显示的预估到达时间，将由之前的“时间点”变为“时间段”。“预估到达时间段”让用户对配送时间有了更合理的预期，也减少了骑手在特殊场景下的配送压力。

最后，美团表示，未来将配合政府，向骑手群体提供更全面的权益保障体系，也将不断推动算法规则的透明化，积极听取多方意见，优化迭代算法技术，推动行业的高质量、健康发展。