盒马回应榴莲品种造假：将对购买过的消费者进行全额退款

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盒马回应榴莲品种造假：将对购买过的消费者进行全额退款

2021-09-09 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:昨日晚间，一位名为@不乖书生的博主在微博反馈称，自己的粉丝在盒马APP上买的“黑刺榴莲”和真正的黑刺榴莲完全不是一个东西。

就在刚刚，针对上述情况，盒马回应称，犯这样的错误实属不该。针对购买过这款榴莲的全部消费者，将进行全额退款。

盒马表示，盒马吃好点频道售卖的马来西亚D13榴莲，在商品文描中使用D200的图片，这是大错特错的。由于D13在中国市场没有官方统一的商品名，使用“MINI黑刺”指代D13也存在争议。盒马D13单果价格约为150元，为正常市售价格。D200黑刺榴莲单果价格约在1000元上下，盒马并无销售。

QQ截图20210909170933.jpg

以下为盒马回应全文:

关于博主不乖书生提到的问题，感谢专业科普、批评、提醒，犯这样的错误我们实属不该。

盒马吃好点频道售卖的马来西亚D13榴莲，在商品文描中使用D200的图片，这是大错特错的。由于D13在中国市场没有官方统一的商品名，使用“MINI黑刺”指代D13也存在争议。盒马D13单果价格约为150元，为正常市售价格。D200黑刺榴莲单果价格约在1000元上下，盒马并无销售。由此给大家带来的误导，我们诚恳道歉。

目前马来西亚农业部对榴莲品种采用注册制，仅有数字编号，从D1开始一共201个品种。我们已在推进在盒马APP内使用国际通用编号对榴莲品种进行标注，如猫山王榴莲会标注“马来西亚猫山王D197”。但目前中国市场上还没有针对各个品种的中文名称权威规范命名，我们正在与马来西亚相关部门及协会探讨，推进品种的对应中文命名规范。

未来我们希望把这一动作扩展至更多水果品类，把商品都写清楚具有唯一性的学名、商品编号，是什么就该是什么。

针对购买过这款榴莲的全部消费者，我们将进行全额退款。如有任何问题，请联系:9510217

感谢大家的批评与建议，再次感谢不乖书生的专业科普，我们铭记在心。

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