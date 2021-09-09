过半学生能够解开防沉迷系统 腾讯网易等游戏企业和平台被约谈

8月30日，国家新闻出版署要求，所有游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日向未成年人提供1小时服务。
但央视公布调查结果称，有过半学生能解开游戏防沉迷系统，而且可以在网络平台上购买到账号。
据悉，在部分账号交易平台，有店铺在销售租赁游戏账号过程中并不会核实买家的年龄信息，甚至将“无防沉迷”作为账号的卖点之一。
不仅如此，在游戏中弹出来核验玩家是否和注册的身份为同一个人时，店铺也会提供解锁服务。
就在昨日，多部门约谈腾讯网易，称不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。
8月30日，国家新闻出版署要求，所有游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日向未成年人提供1小时服务。
但央视公布调查结果称，有过半学生能解开游戏防沉迷系统，而且可以在网络平台上购买到账号。
据悉，在部分账号交易平台，有店铺在销售租赁游戏账号过程中并不会核实买家的年龄信息，甚至将“无防沉迷”作为账号的卖点之一。
不仅如此，在游戏中弹出来核验玩家是否和注册的身份为同一个人时，店铺也会提供解锁服务。
就在昨日，多部门约谈腾讯网易，称不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。
互联网成为学生获取信息、认识世界和休闲娱乐的重要途径，同时未成年人沉迷网络问题也日渐凸显，尤其是手游。为防止未成年人沉迷，各大网络游戏平台先后推出多项严格的限制措施：限玩”和限充”。同时将人脸识别技术运用到包括《王者荣耀》《和平精英》等近100款游戏之中，对疑似未成年人用户进行甄别。但是防沉迷系统真能管住孩子吗？9月9日消息，央视记者调查发现，过半学生能解开游戏防沉迷系统，而且可以在网络平台上购买到账?
小米游戏发布公告，积极响应国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康，小米游戏将于2021年9月1日完成对未成年人防沉迷系统的调整。
8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；同时不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。对此，小米游戏发布通知称，小米游戏将于2021年9月1日完成对未成年人防沉迷系统的调整。调整后，小米游戏将与广大?
很多家长由于不了解王者荣耀这款游戏，所以不免会疑问:“我家孩子还未成年，那王者荣耀小孩能玩吗?”事实上关于这个问题答案是:能!但是一定要注意孩子玩游戏的时间。对此，王者荣耀特推出了防沉迷系统，轻松帮助家长们管理孩子玩游戏的时间。第一步:在微信中找到“成长守护”平台并关注;第二步:找到“管孩子玩游戏”入口;第三步:绑定孩子的游戏账号（注意:开始进入绑定和管理孩子游戏账号的环节，请家长朋友根据实际情况选择对应步
近年来，未成年人沉迷游戏的事件频频发生，尤其是智能手机普及之后，手游对未成年人带来的冲击进一步加深，不仅影响学业，对身心健康也造成了极大的伤害。为此，国内也相继出台了各种政策进行管束，近期国内手游开发商也制定了堪称最严的防沉迷系统，希望能杜绝未成年人沉迷游戏的情况，但没想到一些不法分子却针对这些开发了全新骗局，专门向未成年人下手。根据相关报道，近日广东中山一位16岁初中生小郭玩《王者荣耀》因青少年防
米哈游官方发布消息称，《原神》未成年人防沉迷系统将于2021年8月31日0点进行调整，调整后，《原神》游戏仅会在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时，向未成年人提供1小时游戏服务。
昨日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。
昨日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;
日前国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。
8 月 30 日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，所有网络游戏必须接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统；网络游戏企业不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏
近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。每日互动（股票代码：300766）即时推出青少年网络游戏防沉迷解决方案，帮助相关APP开发者构建更为完善的青少年保护系统，共同推动网络环境健康发展。网络游戏企业是防沉迷工作的主要参与方。《关于进一步严格管理 ?
《英雄联盟》官微发布公告称，从2021年8月31日开始，根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，陆续升级防沉迷措施。
今晚腾讯、网易等多家游戏企业被约谈，刚刚腾讯方面发表回应称，将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容安全与合规，坚持正确的价值导向，切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈指出，近段时间以来，中央
昨日，中央网信办、国家新闻出版署等多部门对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈强调，各网络游戏企业和平台要严格落实通知各项要求，不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。
不知不觉中，《英雄联盟》国服即将迎来正式运营的十周年，9月2日至9月5日，《英雄联盟》十周年盛典将在杭州正式举办。虽然已过去十年，但《英雄联盟》对国内玩家来说依然热度不减。值得注意的是，前不久，国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。对此，《英雄联盟》官方日前宣布从8月31日起陆续升级防沉迷措施，升级后的规则包括游戏时长限制与游戏消费限制。具体来看，规则升级后，未成
今日，字节跳动旗下休闲游戏发行平台Ohayoo宣布，将坚决支持国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，并予以积极落实。Ohayoo表示，接下来，基于主管部门的最新要求，Ohayoo将严格遵守并积极落实主管部门要求，与社会各界共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境。
DNF的防沉迷措施已经进行了升级，官方发布公告表示对未成年用户的游戏时长限制和游戏消费限制修改，将游戏世界变为每周3个小时，限制游戏充值上限，很多玩家还不清楚具体的规定如何，下面就来为大家分享一下。
在今天举行的《英雄联盟》国服十周年庆典上，官方正式宣布《英雄联盟手游》不删档测试将于9月15日开启，此次不删档测试，也预示着距离国服正式上线不远了。本次除不删档外，错过多轮测试的iOS用户，也终于可以参与此次测试。账号平台：可使用QQ或微信登录。在官宣后不久，英雄联盟手游”官微发布了一段由OPPO、vivo、小米手机等高管为《英雄联盟》10周年和《英雄联盟手游》送上祝福的视频。值得一提的是，在视频最后，腾讯集团高级
据新华社微博消息，今日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。
9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。网易回应表示，将认真学习并贯彻约谈精神，严格执行监管部门对未成年人防沉迷的相关规定和要求，进一步强化游戏内容审核与管理，坚持正确的价值导向，通过持续的技术创新，推出更多制作精良、思想精深的原创精品，切实引导未成年人健康游戏，推动游戏生态持续向好。腾
9月11日，特斯拉 官方宣布，即日起，特斯拉Model Y Performance高性能版车型价格上调10，000元人民币，调整后车辆起售价为387，900元人民币。特斯..
据微信公众号“网信上海”消息，近期，有媒体报道，游戏陪练应用比心APP存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单..
快手一共永久封禁涉嫌诈骗帐号超3万个。并与多地警方跨平台联动，配合警方落地打击网络诈骗团伙19个，抓获涉诈骗分子39人。..
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今年 2 月，万事达卡（MasterCard）宣布将为自家支付网络引入对特定加密货币的支持。现在，该公司又向“区块链取证”技术迈出了重要的一步。周四的..
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