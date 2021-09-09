过半学生能够解开防沉迷系统 腾讯网易等游戏企业和平台被约谈

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过半学生能够解开防沉迷系统 腾讯网易等游戏企业和平台被约谈

2021-09-09 10:11 · 稿源：站长之家

8月30日，国家新闻出版署要求，所有游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日向未成年人提供1小时服务。

但央视公布调查结果称，有过半学生能解开游戏防沉迷系统，而且可以在网络平台上购买到账号。

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据悉，在部分账号交易平台，有店铺在销售租赁游戏账号过程中并不会核实买家的年龄信息，甚至将“无防沉迷”作为账号的卖点之一。

不仅如此，在游戏中弹出来核验玩家是否和注册的身份为同一个人时，店铺也会提供解锁服务。

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就在昨日，多部门约谈腾讯网易，称不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。

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