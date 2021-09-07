教师节特辑丨字体超市携手上首新品 与您一同致敬恩师

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教师节特辑丨字体超市携手上首新品 与您一同致敬恩师

2021-09-07 17:52 · 稿源：站长之家

今年9月10日是我国第37个教师节，开学的余温尚未退却，相关的教师节宣传庆祝工作也已提前开始了部署。为了让教师节的宣传庆祝工作更加完美，字体超市已携手上首造字上线一波新品字体，赶紧来与我们一同致敬恩师吧!

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上首战刃体

上首战刃体，其字形锋利又富有张力，表现出锋锐又具有厚重的形态。横竖平直厚重，撇捺柔化尖锐，使得文字展现出厚重而又锋锐的武器，握在手中披荆斩棘，过关斩将，尽显霸气。

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如果你也羞于表达感谢，让我们用这款上首战刃体郑重地对恩师写下一句“老师您辛苦啦”!

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上首玉立体

上首玉立体，字体纤细苗条，像竹子一般笔直婀娜的一款字体，纤细有断节是此套字库的亮点。不管是在教师节海报中以正标题还是文案的形式展示，都具有极具视觉美感。

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学生时代，老师的一根粉笔，一张试卷，一堂课，一句话，乃至无数个不经意间的小举动，都可以在我们的心里烙下深刻的印记。在此，祝愿所有的老师“教师节快乐”!

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上首粉笔体

上首粉笔体，字体笔画加粗，横竖笔借鉴粉笔造型而进行了改良，整体直线处理，字体有刚正不阿，形态端庄特点。 不管是字体名称，还是字体的整体气质，与教师节都很搭哦!

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曾经，老师用粉笔传授我们知识。今日，我们用这款上首粉笔」写下我们的谢意——“谢谢您老师”

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上首战戟体

上首战戟体，字体笔画奇特，取自战戟的轮廓，横竖笔划增加了突出的尖角以及曲线，整体字形雅正，具有稳重沉稳的风格。

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粉笔生涯，讲台春秋，恩师教诲，受用终身。最后，仅用这款上首战戟体再道一声“老师您辛苦了”。

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目前，这4款上首新品字体均已在字体超市全部上线每款字体均含有简体中文6763字以满足设计师日常基本用字需求。

这波上首新品字体用途也是相当广泛，适用于各种搭配标志、广告标语、商业广告等方面，极具时尚高端属性。

在价格和授权方面，上首字体在字体超市平台均支持5种商业授权类型（个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用），企业商业用途低至198元/终身

此外，为了给用户提供更多性价比高的优质字体，字体超市也开通了会员专属字体，只要加入字体超市会员模式，1590+款会员免费商用字体即可任性选，价格实惠，100%商用授权

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

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字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

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下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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