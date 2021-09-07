酷狗音乐：下线明星艺人榜 并取消所有涉应援、集资类音乐作品榜单

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:就在刚刚，酷狗音乐发布了《进一步加强“饭圈”乱象专项整治行动的公告》称，已成立专项小组，坚决抵制“无底线追星”，持续清理有害信息，净化网络环境。
在此基础上，进一步围绕明星榜单、粉丝社群等重点产品进行优化，处置不良账号和群组，规范音乐社区管理，强化未成年人保护，已经采取以下措施:
1、已下线所有明星艺人榜单，将歌手页列表按姓名首字母排列呈现，排名不受播放量、粉丝量等任何数据影响。
2、已取消所有涉应援、集资类音乐作品榜单、内容，同时加大对专业、优质作品的推荐力度，不断优化平台音乐内容环境。
3、已对所有付费数字专辑及单曲进行限购，数字专辑页面仅保存专辑内容信息。
4、持续清理粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、应援集资、刷量控评、诱导未成年人追星等各类有害信息，从严处置违法违规账号。强化社区账号及内容治理，对群主增加成年认证信息绑定要求，打造积极向上的社区氛围。
5、设置“饭圈不良信息”举报中心，第一时间监控任何由用户发出的“应援集资”行为，及时处理各类有害信息。
此外，酷狗音乐还表示，将不断增强社会责任感和使命感，营造清朗的网络空间，支持、推进“饭圈”乱象治理工作，为广大用户提供更多具备正向价值观的音乐内容。
在此之前，QQ音乐已取消了人气榜、音乐巅峰榜、扑通排名等涉明星艺人排行的非作品类排名。
同时，QQ音乐还对数字专辑的购买数量进行了限制，用户已购买的专辑将无法重复购买。