酷狗音乐：下线明星艺人榜 并取消所有涉应援、集资类音乐作品榜单

相信很多小伙伴在看到当贝酷狗音乐的时候都会纳闷，这软件跟酷狗音乐是什么关系，有什么区别与联系？今天，小编就来给大家细细的捋一捋~当贝酷狗音乐：是一款电视端音乐软件，以家庭用户为核心，提供听歌、K歌、看MV等多种音乐娱乐需求。酷狗音乐：以手机端应用为主，同时支持PC端、TV端应用，拥有千万级正版曲库，让用户随心畅听。一、联系当贝酷狗音乐，之所以冠“酷狗”二字，是因为它是当贝、酷狗联合开发的，在底层架构以及歌