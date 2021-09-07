基准测试显示iPhone13搭载的A15芯片比A14快13.7% 苹果继续保持领先地位

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日消息:据Appleinsider报道，日前据称是苹果A15芯片的GPU的基准测试成绩曝光，该芯片将用于「iPhone13」，比A14芯片快13.7%，保持了苹果在移动平台性能上的绝对领先地位。

据报道，曼哈顿3.1GPU基准测试显示，苹果的A15芯片在第一轮测试中达到198FPS。然而，第二轮并不那么令人印象深刻，得分约为140FPS至150FPS。基准测试结果显示了A15GPU在两轮测试后的表现。分数显示，A15在一段时间后需要节制其速度，但即使考虑到速度下降，它也以相当大的优势超过了竞争对手。据了解，曼哈顿3.1基准测试是 GFXBench 应用程序的一部分，该应用可测试图形性能，重点是计算三维几何图形、高级照明、阴影和模糊，同时测量延迟渲染速度。

据报道，这个被称为 "FrontTron "的泄密者发布的推文显示，该基准测试是在7月份的一批A15芯片样品上进行的。测试结果在一个名为Clien的韩国论坛上被讨论。在曼哈顿3.1测试中，iPhone12的平均峰值性能为170.7FPS。FrontTron说限制性能不是一个问题，因为它「远远超过」A14的峰值性能。

预计苹果将在9月的活动中宣布配备A15处理器的「iPhone13」系列新机。该发布会可能在9月14日举行，新iPhone预计将于9月24日发货。