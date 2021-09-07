给力！顺丰为快递员进修学历提供学费补贴

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给力！顺丰为快递员进修学历提供学费补贴

2021-09-07 10:04 · 稿源：站长之家

顺丰控股宣布推出“员工可持续发展保障计划”。

该计划为快递员技能学历提升、转岗转型培训等提供支持帮助。

顺丰快递 (2)

包括为高中学历快递员进修专科、专科进修本科提供学费补贴。

保障计划预计覆盖超过20万名一二线快递员，总投入5亿元以上。

对此，有网友表示，以后快递小哥也是高学历的，你还不努力吗?

QQ截图20210907095545.png

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