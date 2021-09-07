给力！顺丰为快递员进修学历提供学费补贴

顺丰控股宣布推出“员工可持续发展保障计划”。
该计划为快递员技能学历提升、转岗转型培训等提供支持帮助。
包括为高中学历快递员进修专科、专科进修本科提供学费补贴。
保障计划预计覆盖超过20万名一二线快递员，总投入5亿元以上。
对此，有网友表示，以后快递小哥也是高学历的，你还不努力吗?
顺丰控股宣布推出“员工可持续发展保障计划”。
该计划为快递员技能学历提升、转岗转型培训等提供支持帮助。
包括为高中学历快递员进修专科、专科进修本科提供学费补贴。
保障计划预计覆盖超过20万名一二线快递员，总投入5亿元以上。
对此，有网友表示，以后快递小哥也是高学历的，你还不努力吗?
今年7月，顺丰曾推出一哥丰收计划”，年内将投入不低于2亿元专项资金提升收派员收入。继一哥丰收计划”后，顺丰再投5亿推出员工发展保障计划。
作为此次涨薪主角的基层快递员们，并没有如期感受到增长的每单0.1元。他们虽没有过多异议，但在各大媒体与微博热搜上讨论了近一周的一毛钱，究竟到哪儿了?
据媒体报道，中通快递在内网发出通知，9月1日起，全网末端派费每票上涨0.1元，直接发到派件业务员的掌中通App，同时全国所有中通网点现有支付业务员的派费标准不得下降。中通，本次派费上调，是为了响应七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，落实国家邮政局关于做好快递员权益保障工作的具体部署。7月10日，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会?
日前，顺丰快运宣布，“快运标准达”正式上线。该产品的适用范围包含B2C电商大包裹、B2B门店调拨场景、B2B零担托盘货与批量件的客户。
日前，中通、圆通、申通等6家快递公司发出通知，从9月1日起全网派费上调0.1元/票。大多数快递员的工资与派费挂钩，快递涨价意味着快递小哥每送一件快递多挣1毛钱。
近日，浙江省市场监管局宣布对全省快递行业服务行为开展联合整治。去年5月，国家邮政局曾表示，将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处;督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，
在推出“2亿元专项资金”之后，今日，顺丰宣布推出“员工可持续发展保障计划”，将投入超5亿元，覆盖超过20万名一二线快递小哥及其家人，提升其技能学历、转岗转型培训和家属福利等提供支持帮助。
在乡村振兴战略指引下，农村经济发展成为各界焦点，“快递进村”正是为赋能乡村振兴所进行的积极探索。深耕国内大件快递领域的德邦快递积极响应号召，主动“走进去”，将专业服务送到农户身边，助力更多优质农产品“走出来”，带动当地经济发展。让农村快递服务更便捷近年来，德邦快递在乡镇业务布局上持续发力，不仅对新增乡镇区域投入了近亿元专项补贴，还通过网点可视化、提成线上化、共配系统等系统建设，进一步解决末端配送问
天眼查App股东信息显示，由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿元人民币，
众所周知，快递行业是比较累的一个行业，早出晚归不说，基本上也没有节假日。近日，就有一名快递小哥因为太累想休息，做出了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，浙江温州的一名快递小哥骑着送快递的三轮被查处酒驾，被抓后反而并没有表现出沮丧，反而还挺高兴，背后原因让人无奈又心酸。从视频中可以看出，男子骑着送快递的三轮车遭遇到交警查酒驾，经过酒精测试仪测试后发现为酒驾，就被交警给带上警车了。结果在车上，男子突然
近日，四川省市场监管局等五部门发出关于推广餐饮外卖无接触取餐柜服务的紧急通知。要求各地、各部门（单位）要鼓励外卖送餐员主动与消费者协商，约定通过餐饮外卖无接触取餐柜无接触存取餐。
8月12日，上海通寓置业有限公司成立，法定代表人为王吉雷，注册资本2亿元人民币，经营范围包含：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。
近几年，快递代收点和智能快递柜越来越多，让人不用因为家里无人收件而苦恼，但却引发出新的问题家里明明有人，快递员却不愿送货上门，而是习惯性放到快递代收点。8月11日消息，据媒体报道，浙江省市场监管局联合省邮政管理局，正对全省快递行业服务行为开展联合整治。据悉，三类快递问题被列入重点整治范围：未经收件人同意，将快件放置到驿站、智能快件箱、乡镇网点或其他代收点，不按约定名址投递；以超派送范围或经营困难等为?
8 月 30 日消息，包括中通、圆通、韵达、申通、百世和极兔速递在内的快递企业宣布将于 9 月 1 日起上调0. 1 元派费，涨价理由为保障快递员权益和网络稳定。据媒体报道，派费上涨不会影响当前消费者的快递费。此外，快递行业专家赵小敏指出，派费的上涨虽然不会直接影响快递公司业绩，但由于整体目的是提高快递员收入，派费提升可能只是第一步，后续其他环节人力成本的提升，会给快递公司带来一定利润压力，而缓解这些压力则有可能?
又是一年开学季，大学生再次唱起“再见了妈妈，今晚我就要远航”。不过与以往不同的是，近年来大学生行李邮寄而自己“空手到”的现象越来越普遍，开学一个书包，或者一个手提包成了标配，“大包小包去报到”逐渐成为过去式。“空手到”背后折射出物流、同城配送服务的发展与完善，也反映出大学生消费观念的变化。央广网《从消费到理财 关注“千禧一代”新趋势》一文指出，“千禧一代”更愿意为服务买单，“花钱买服务”逐渐成为他?
近日，一男子取件时遭圆通快递员围殴引发关注。9月2日，据@正观视频消息，记者致电涉事网点，工作人员表示警方已介入处理，并称不存在殴打行为。当事人李先生表示目前还在等待验伤结果，希望走司法程序，圆通官方给一个解释。视频据此前媒体报道，网友李先生在在圆通速递北京白纸坊分部自提快递时，因要投诉工作人员态度恶劣遭遇对方威胁，当李先生想要拍视频取证时遭遇殴打抢手机。事发后，李先生到当地派出所报案，并到天坛医院?
据极目新闻消息，有网友8月27日发微博称，自己于8月25日在圆通快递北京西城区白纸坊分部取快递时，被告知该件已被退回，具体原因不明，只要求他等待上级处理结果。但李先生不满该结果及对方的服务态度，便当场抱怨了几句。谁知该分部员工出言不逊，表示如果李先生再这个样子，以后李先生家的快递就都不送了。当李先生拿出手机拍摄现场情况时，遭现场的快递员抢夺手机，并被围殴致多处受伤。从李先生发布的视频来看，事发现场有多名
快递员收入要增加了。近日，包括中通、圆通、申通、韵达、百世、极兔等在内的多家快递公司纷纷发布派费上涨消息，自9月1日起，全网快递员派费每票上涨0.1元。
说起中国邮政EMS，很多人都会吐槽它慢，但它有一个优势，是其他任何快递无法比拟的，就是全国任何一个地方，它都能送到！尤其是乡村快递，对于居住在乡镇与偏远地区的人们来说尤为重要，或许只是几封家书、几件衣服、几包种子，但何尝不是一份对生活的热情、一份对未来的向往。这些跨越山海跋涉而来的包裹，让那些分散而居的人们，不再是一座座毫无联系的孤岛。深居大山，也能眺望世界。不过在最后一公里”上，经常会出现投递二次?
8月29日，“三通一达”中通、圆通、申通、韵达加上百世、极兔6家快递公司同时宣布“涨价”:自9月1日起，全网派费每票将上调0.1元，用以“补贴”快递员的收入。
3月3日，魅族发布了魅族18系列手机，同时，在发布会上，魅族还公布了“三零政策”。魅族称，其将打造真正意义上的纯净系统，魅族将放弃系统中互联..
今早，魅族科技官博删除了有关“三零手机”的相关内容。引发网友热议。随后魅族发布一份公开声明，表示，“为了面对激烈竞争“三零”系统将不再持..
一直以来，直播与音乐之间都是密不可分的。当直播间里放音乐也“侵权”，主播们还能自由地开播么?9月5日，由中国版权协会主办的网络直播领域音乐..
近日，部分微信用户发现，公众号付费内容正内测用微信豆支付，对用户来说就多了一种付费阅读的支付的方式。..
历经岁月流转，唯有芳华永恒。过去的35 年，在历史的长河中只是短短一瞬，但却对中国经济有深远影响：35 年来，我国城镇居民人均年可支配收入从19..
9月2日,HPE公布了第三季度财务情况。CEO安东尼奥·奈里先生分享了HPE在第三季度的业绩信息,并介绍了公司在其它方面的最新进展。以下是财报信息和发..
哈利波特魔法觉醒正式的开测了，很多玩家还不清楚在游戏中怎么加好友，下面就来为大家分享一下哈利波特魔法觉醒好友室友添加方法。..
数字化浪潮席卷而来，产业变革和技术迭代纷纷被按下加速键。大数据、云计算、人工智能等技术，正给企业带来全方位的变革。企业用云遭遇效率瓶颈随..
9 月 8 日NANK南卡发布了新一款旗舰款骨传导耳机，NANK南卡Runner Pro2，近几年骨传导耳机这个比较特殊的耳机款式悄悄崛起，吸引了不少人关注。随..
房住不炒、房产金融监管从严，三道红线、集中供地政策等房产新政接连出台，地产行业发展空间被不断挤压。通过科技赋能，借助数据中台、业务中台等..
9 月 1 日， 99 公益日正式启动。据悉，今年的 99 公益日在配捐机制、产品体系、企业联动、公益基础建设等四个方面进行全面升级，聚焦共同富裕，并..
9 月 2 日， 2021 年中国国际服务贸易交易会(以下称“服贸会”)在北京盛大开幕，本届服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，以数字贸易成..
今日，腾讯官方公众号@鹅厂黑板报 发文表示，“共同富裕专项计划”500亿元资金首期将开始落地。据悉，该全员信已被署名为“腾讯总办”的“99公益日..
据交通运输部官方微信号消息，日前，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》（以下简称《通知》），进一步维护公..
据国外媒体报道，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，他的目标是在今年9月底之前扩大其全自动驾驶（FSD）测试版软件的测试范..
9月9日上午，魅族Flyme官方微博发布《致魅族用户的一封信》，其中提到，面对激烈的竞争，在反复斟酌后决定做出以下调整：Flyme在坚持以用户体验优..
随着生活水平的提高，越来越多的人开始注重对品质生活的追求：吃健康的食物，穿有质感的衣服，乘坐高效的交通工具，住舒适宽敞的房子，度过属于自..
新一轮疫情防控阻击战中，全国社区工作人员、物业人员们、志愿者们克服高温桑拿天气，恪尽职守奋战在疫情防控一线。值得一提的是抗疫前线的医护人..
不知不觉钟薛高已经创立3年多了，在这期间从上海诞生到享誉全国，钟薛高是新消费浪潮中的一个现象级品牌，值得行业与创业者探讨、研究和学习。复盘..
在现代社会，人们已经习惯用社交软件来拉近人与人之间的距离，寻找朋友或者是自己的另一半，不过网络世界并非完全安全，社交软件如何进行信息甄别..