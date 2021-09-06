两企业制售和平精英物理外挂 腾讯起诉索赔2000万

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:据上海杨浦法院消息，被告飞智公司制作、销售、推广的 “蜂刺手游按键”（左右手）系一款利用预设高频脉冲信号，模拟人手触摸手机屏所产生的信号，以达到快速触屏点击效果的游戏外设。

此外，被告飞智公司不但以网站直播间、设置游戏攻略专区的形式向不特定的公众教授使用涉案产品来降低操作《和平精英》游戏的难度，而且与其授权经销商被告衡智公司各自在网店中以“连点模式，长按8次/秒，连狙瞬间变全自动”为产品卖点，与《和平精英》游戏绑定宣传，吸引游戏玩家购买、使用。

据悉，相关用户在上述网店中的对于该产品的评价留言已达到上万条。

两原告腾讯科技公司、腾讯计算机公司认为，涉案“蜂刺手游按键”实际是游戏作弊器，两被告飞智公司、衡智公司的行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德，妨碍和破坏了原告方合法提供的网络产品或服务的正常运营，构成对两原告的不正当竞争，故诉至法院，请求判令两被告停止不正当竞争行为;赔偿原告经济损失2000万元、合理费用35万元。

对此，上海杨浦法院经审查认为，该产品有干扰涉案游戏正常运营，妨碍以用户体验、公平竞技为核心的涉案游戏产品服务功能实现的可能性，责令被申请人飞智公司、衡智公司立即停止生产、销售、推广妨碍网络游戏《和平精英》正常运营的“蜂刺手游按键” （左右手）产品的行为。