天猫调整招商资质、部分类目招商等规则

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:今日，天猫平台发布关于招商资质、部分类目招商等规则调整的公示（以下简称公告）。

公告称，为了提升品类发展能力，适应市场需求，同时降低商家在招商资质上的阅读、理解及操作成本，更好地为商家和消费者服务，天猫将对招商资质、部分类目招商等规则进行调整。本次调整于2021年9月6日公示通知，将于2021年9月13日正式生效。

本次具体调整内容包括:

一、统一新开店、新增品牌、新增类目资质要求:

天猫商家->招商入驻->入驻要求页面展示的资质要求调整细则;《天猫在营店铺申请新增品牌细则》调整细则;《天猫在营店铺申请新增类目细则》调整细则。

其中，网店/网络服务/软件招商入驻要求变更后，开设软件cd-key序列号类目旗舰店需提供品牌方持有的计算机软件著作权登记证书;类目自荐品牌需提供商标注册证（即R标）。

部分类目招商资质要求变化

1、天猫商家->招商入驻->入驻要求页面展示的资质要求

本次涉及调整的类目 规则变更前 规则变更后 1 网店/网络服务/软件 二、招商入驻要求 1、经营软件cd-key 序列号的开店公司需提交《出版物经营许可证》扫描件; 二、招商入驻要求 1、开设软件cd-key 序列号类目旗舰店需提供品牌方持有的计算机软件著作权登记证书 ; 2、类目自荐品牌需提供商标注册证（即R标） 2 能源出行 一、招商说明 3、开店公司资质 2）发卡方单用途商业预付卡备案编码（所属行业为零售业)，出行服务和加油服务均需提供; 7、经营“出行服务”类目的商家需满足: 1）涉及网约车服务，需提供品牌方的《网络预约出租汽车经营许可证》; 一、招商说明 3、开店公司资质; 2）发卡方单用途商业预付卡备案编码（所属行业为零售业)，出行服务(新)-出行会员类目除外; 7、经营“出行服务”类目的商家需满足: 1）网约车服务平台需提供品牌方的《网络预约出租汽车经营许可证》，经营网约车聚合服务平台，需提供至少两家网约车服务企业的《网络预约出租汽车经营许可证》及合作协议证明 3 个性定制/设计服务/DIY 一、招商说明 1、“个性定制/设计服务/DIY”下仅服饰箱包定制、办公/文具定制、设计服务、照片冲印、包装用品定制二级类目自荐招商; 2、“个性定制/设计服务/DIY”下“日用/装饰定制”二级类目自荐招商，且仅招募品牌旗舰店; 一、招商说明 1、“个性定制/设计服务/DIY”下仅服饰箱包定制、办公/文具定制、设计服务、照片冲印、包装用品定制、工装定制、饰品定制、数码配件定制、其他定制、日用/装饰定制二级类目自荐招商; 4 教育类目 / 增加: 1.小学辅导、初中辅导、高中辅导:须提供5份以上教师合同和与主营业务相符的教师资格证; 2. 智能AI类:须提供至少1份开店公司与课程研发人员的劳动合同，同时提供课程研发人员身份证正反面复印件。 3. 若聘用境内外籍教师，须提供至少3份在全国外籍教师综合信息服务平台可查询的备案号;聘用境外外籍教师的机构，暂停申请入驻。 5 模玩/动漫/周边/cos/桌游 1、专营店招商暂停接受入驻 2、开店公司需具备一般纳税人资格 3、专营店需提交以商标权人或以报关单上的收发货人或消费使用单位/生产销售单位为源头的1级授权。 1、类目接受自荐品牌入驻; 2、专营店需提交以商标权人或以报关单上的收发货人或消费使用单位/生产销售单位为源头的完整授权链路。

2、《天猫在营店铺申请新增品牌细则》

本次涉及调整的类目 规则变更前 规则变更后 1 网店/网络服务/软件 专营店暂不开放招商 /

3、《天猫在营商家资质标准》

本次涉及调整的类目 规则变更前 规则变更后 1 网店/网络服务/软件 一、经营软件cd-key 序列号的开店公司需提交《出版物经营许可证》。 一、软件cd-key 序列号类目旗舰店需提供品牌方持有的计算机软件著作权登记证书。 2 本地化生活服务 会计服务 《企业营业执照》副本（经营范围包含财务管理、财务咨询、会计代理记账等相关项目）。 会计服务 1）如果开店公司是会计师事务所，须提供:营业执照和会计师事务所执业许可证; 2）如果开店公司非会计师事务所须提供:营业执照和《代理记账许可证书》。 3 本地化生活服务 工商注册 《企业营业执照》副本（经营范围包含公司、企业注册咨询或工商登记代理等相关项目）。 工商注册 营业执照（经营范围须包含:企业注册、工商登记/注册/代理/咨询/变更/转让/年检、资质办理、登记代等相关项目）。

同时，《天猫店铺命名规范》调整后，天猫店铺名命名应当严格遵守本规范。针对下述店铺的命名规则，本规范未涉及的和天猫另有规定的，从其规定。商家的天猫店铺名可能关联商家店铺会员名、商家店铺旺旺账号、商家店铺NICK及店铺域名等天猫店铺相关识别要素，商家需审慎选择;随着消费者需求及商业模式的不断发展变化，天猫将适时通过主动邀约或开放入驻等方式与商家共同探索新的店铺类型及经营模式。