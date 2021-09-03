京东宣布禁售使命召唤、GTA系列等87款游戏

8月28日消息，据媒体报道，一加9RT获得了印度BIS认证，型号为MT2111，这意味着该机距离正式发布不远了。目前一加已经推出了一加9、一加9 Pro、一加9R三款9系列机型，其中一加9R搭载的是骁龙870旗舰处理器，前两款则是搭载骁龙888旗舰处理器。从命名不难看出，一加9RT是一加9R的衍生版本，会有小幅升级，但不会大改。它采用了120Hz AMOLED全面屏，搭载高通骁龙870旗舰处理器，电池为4500mAh，支持65W闪充。与一加9R相比，爆料称一加