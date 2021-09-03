京东禁售87款游戏

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京东宣布禁售使命召唤、GTA系列等87款游戏

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热点：京东宣布禁售使命召唤、GTA系列等87款游戏

2021-09-03 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:昨日，京东发布《关于禁售游戏》公告称，将对《集合啦!动物森友会》、《最后生还者:第二部》、《超级马力欧制造2》、《FIFA》系列、《使命召唤》系列、《GTA》系列等87款游戏进行禁售处理。

京东表示，未经审批备案的游戏不得在京东商城出售，将针对此类商品形成常态化高压治理，违规者将按照《京东开放平台禁发商品及信息管理规范》做出相应的处理（严重违规行为，每次扣25分;情节严重的，每次扣100分）。

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京东称，为了规范网络游戏经营秩序、维护健康和谐的网络文化环境。 根据《中华人民共和国治安管理处理法》、《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》、《网络游戏管理暂行办法》、《出版管理条例》、《网络游戏管理暂行办法》文化部令第49号规定，游戏中不得含有以下内容:

（一）违反宪法确定的基本原则的;

（二）危害国家统一、主权和领土完整的;

（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的;

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的;

（五）宣扬邪教、迷信的;

（六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的;

（七）宣扬淫秽、色情、赌博、暴力，或者教唆犯罪的;

（八）侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的;

（九）违背社会公德的;

（十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

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