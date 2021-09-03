视频号互选平台推专属流量激励政策 加量推荐品牌合作内容

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:6月底，微信广告团队宣布上线了视频号互选平台，这是一个品牌方和创作者双向互选、自由达成内容合作的交易平台。

目前，该平台已全量开放品牌下单合作入口，品牌主只要登陆MP投放端后台，即可选择视频号创作者合作下单。为了提升品牌主和创作者合作，视频号互选平台近期在转化能力、流量扶持方面均有升级。

流量激励政策发布

为鼓励品牌方与创作者通过视频号互选平台交易合作，帮助品牌推广互选合作内容、提升曝光，视频号互选平台特推出专属流量激励政策:

• 首单激励:品牌合作的视频号创作者首次接单时，获得50，000-100，000播放次数不等的一次性流量包，可用于任意单条内容的加热。

• 冷启动保量:品牌合作的每条互选视频内容，均获得1，000播放次数冷启动流量扶持。内容发布后，推荐系统将自动为合作内容加量推荐，助力内容获得更好的流量效果。

视频号互选组件能力上线

为满足品牌主在视频号内容场景中的多种转化推广需求，视频号互选平台上线定制组件能力。品牌主可在视频号页面文案区下方添加与视频内容相关的链接，支持品牌方自定义链接文案。用户点击后拉起半屏，可以在播放视频的同时了解详情。

目前视频号互选组件支持推广品牌活动、收集销售线索、推广应用、推广小游戏四类推广目标。

视频号互选组件能力已开放对品牌主内测开放。品牌通过视频号互选平台下单后方可享受组件权益，加入内测请联系互选广告团队或在线咨询官方公众号“微信广告助手”。

视频号互选组件投放示意