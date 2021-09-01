iPhone13Pro或取消256GB 网友：这波韭菜割得好

本周发布在Twitter上的一对据称是泄露的图片可能提供了苹果即将推出的"iPhone 13 Pro"的一瞥，尽管声称这些照片说明了一种新的玫瑰金颜色，但其真实性受到质疑。这些照片由Majin Bu于周四发布到Twitter，后来被泄密者Duan Rui发现，这似乎是一台部分组装的"iPhone 13 Pro"的背面这台机器有着较暗的玫瑰金颜色，不过更有可能的是，图片中的部分是在暖光下拍摄的石墨黑或者黑色型号。虽然消息来源的颜色说法非常可疑，但据称被泄露的