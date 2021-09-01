iPhone13Pro或取消256GB 网友：这波韭菜割得好

近日，有网友曝光了iPhone 13系列全系售价，5499起步，均搭载A15处理器。
不过，有网友发现，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max取消了256GB版本，仅有128GB，512GB和1TB三个版本可供选择。
如用户选择512GB版本，则将比将比128GB版本贵出2000元。
对此，网友们纷纷表示苹果鸡贼“就会割韭菜”“256用的正好。512实在用不上啊”。
近日，有网友曝光了iPhone 13系列全系售价，5499起步，均搭载A15处理器。
不过，有网友发现，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max取消了256GB版本，仅有128GB，512GB和1TB三个版本可供选择。
如用户选择512GB版本，则将比将比128GB版本贵出2000元。
对此，网友们纷纷表示苹果鸡贼“就会割韭菜”“256用的正好。512实在用不上啊”。
根据SellCell的一项新调查，多达44%的iPhone用户打算升级到iPhone13系列机型，调查还显示120Hz刷新率的显示屏是最受期待的新功能。
不出所料，手机市场又热闹起来了。这个8月，不到10天，小米、荣耀以及vivo高端子品牌iQOO，三家厂商都接连发布高端旗舰机，赶在9月iPhone13系列发布之前组织“围堵”。
日前，有消息称iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，可在没有信号的情况下拨打电话。不过，据彭博社报道澄清表示，iPhone卫星功能仅用于紧急通信。
传说中的苹果iPhone“十三香”要来了？对于广大果粉儿来说，苦等新机是否值得？一般来说，苹果新机发布，往往意味着旧机型会在官网“退位”或降价，在此之前旧机型销售也会进入一个低谷。但从投行报告来看，消费者对iPhone12 的购买热情没有丝毫减弱， 7 月份iPhone12 的整体销量并未出现明显下滑。多组数据显示，市场对iPhone12 的看好，离不开此前该系列机型的销售表现，仅 7 个月全球销量就突破一亿台足见其实力。反观新机iPhon
据此前消息，苹果将会在今年针对AirPods进行升级，推出全新一代的AirPods 3无线耳机，知名苹果分析师郭明錤曾预测，该产品将于第三季度实现量产。从目前最新消息来看，AirPods 3或许现在已经开始量产，并且将很快发布。据彭博社记者马克古尔曼透露，AirPods 3预计将于今年秋季更新，很大可能会在秋季发布会上与iPhone 13一同发布，按照目前已知的多方传闻，这场发布会将会在9月份的某个周二召开。据此前消息，AirPods 3的外观将会?
最近多个消息都暗示苹果会在9月份发布iPhone13系列旗舰手机。但对于消费者来说，今年iPhone13可能要迎来涨价，原因则是与芯片涨价有关。据DigiTimes报道，苹果计划提高iPhone13系列的价格，以弥补台积电芯片涨价带来的芯片生产成本。
8月行将结束，这意味着苹果秋季发布会的步伐也越来越近。本周的最新消息是，iPhone 13系列将于9月14日发布、17日开启预购，24日首批发货，AirPods 3将于9月30日发售。关于配置和价格，也有了一份新爆料，简单来说，iPhone 13 Pro起步128GB，价格仍旧是8499元，但取消256GB，原顶配512GB变为中配，价格下调到10499元，新增1TB，定价13299元。同理，iPhone 13 Pro Max起步128GB定价9299元，顶配1TB达到14099元新高。不过，iPhone 13/
如无意外，今年 9 月苹果的新旗舰iPhone13 系列（暂称）便将面世。供应链方面最近传出消息称，新iPhone已经进入量产阶段，且产能有望超过iPhone12 系列。同一时间内，代工厂也开始采取行动，积极增派员工。市场上的种种动态都充分显示了苹果对于新一代5G版iPhone的超高期望值。转转集团数据部的分析师认为，这与iPhone12 系列的市场销量尚可相关。不过，不少潜在5GiPhone用户已在iPhone12 阶段完成换机，苹果新机想要撬动剩余的iPh
今日，分析师郭明錤预测，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能通过卫星通讯通话与传讯。
据天风证券郭明錤近日发布的报告表示，即将在9月份发布的iPhone13系列手机将会支持低轨道卫星通讯，也就是说，当iPhone13用户身处在4G、5G网络无法覆盖范围的时候，也能通过卫星进行通话和收发信息。
疫情期间，不少人发现使用面部识别解锁iPhone手机变得麻烦，希望苹果可以重新将Touch ID引入到新iPhone上，尤其是现在很流行的屏下指纹技术。
据多方消息源爆料称，iPhone13系列将内置更大更强的MagSafe磁铁，通过降低发热量或者提升充电功率的方式来提升快充体验，在更大容量电池的加持下，进一步优化用户的续航体验。有分析师预测，iPhone13系列在无线充电方面的改进，有望引领无线充电在智能手机领域渗透率提升。而且可以预见，不止手机，手表、耳机或其他产品都会逐渐加入进来，满足人们对于无线充电更全面的需求。在关键技术上，苹果一直都坚持自己的道路:比如放弃了屏
据国外媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，苹果今年将推出的iPhone 13系列智能手机，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12系列一样推迟到10月份。
据国外媒体报道，苹果iPhone的销量，有很明显的季节性变化，在秋季iPhone新品推出的前一季度，销量最低，推出并上市的当季略有回升，随后一个季度大幅提升，后一个季度开始下滑。
据国外媒体报道，分析师和研究机构机构普遍预计，在供应链受疫情的影响减弱、基本恢复，研发测试也基本回归正常之后，苹果今年将推出的iPhone 13系列智能手机，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12系列一样推迟的10月份。
昨日有消息称，苹果iPhone13将支持低轨道卫星系统（LEO）连接功能。郭明錤在报告称，iPhone13将支持低轨道卫星系统，允许用户在没有4G和5G覆盖的情况下拨打电话和发送消息。
据数码科技爆料者乔恩·普罗瑟 （Jon Prosser） 称，苹果目前正在测试新的Face ID硬件，该硬件可以让用户在戴着口罩或有色眼镜的情况下解锁iPhone。
据投资银行摩根大通称，尽管距离新的“iPhone 13”系列的发布时间可能不到一个月，但苹果iPhone的销售“仍然保持弹性”。在外媒AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，摩根大通的分析师Samik Chatterjee看了最近的Wave7研究数据，分析了7月份美国各运营商的销售趋势。据该分析师称，iPhone的销售似乎并没有放缓。对iPhone 12和iPhone 12 Pro的强劲需求，以及与Android手机制造商相比苹果更好的库存状况，使iPhone销售保持强劲，
8月16日消息，微博话题iPhone 13系列价格或与12保持一致”登上热搜榜。报道指出，标准iPhone 12运营商机型的价格为799美元，比2019年的iPhone 11增加了100美元，很大程度是因为增加了5G支持。根据目前情况，预计iPhone 13不会有如此重大的技术升级，分析师认为2021年iPhone的价格或与iPhone 12保持一致。据爆料，今年的iPhone 13将有三个变种：iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。其中iPhone 13 Pro Max机型将支持
本周发布在Twitter上的一对据称是泄露的图片可能提供了苹果即将推出的"iPhone 13 Pro"的一瞥，尽管声称这些照片说明了一种新的玫瑰金颜色，但其真实性受到质疑。这些照片由Majin Bu于周四发布到Twitter，后来被泄密者Duan Rui发现，这似乎是一台部分组装的"iPhone 13 Pro"的背面这台机器有着较暗的玫瑰金颜色，不过更有可能的是，图片中的部分是在暖光下拍摄的石墨黑或者黑色型号。虽然消息来源的颜色说法非常可疑，但据称被泄露的
2021年，内容创作进入红海期，创作者普遍面临用户增长放缓，生存空间受到挤压的困境。拓宽平台，寻找新的流量洼地，成为突出重围的一个方式。但想..
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