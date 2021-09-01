京东时尚居家发布全新招商方案，注册资金标准直降90%

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京东时尚居家发布全新招商方案，注册资金标准直降90%

2021-09-01 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:京东时尚居家事业群发布全新招商方案，从降成本、提效率、保体验三大维度，推出降扣转广告激励金、降低入驻门槛、简化入驻流程、资源强化、新商家培训、服务商加持、重点商家物流前置、专属运营保障等八大举措，为新商家打造一整套从入驻、开店到运营孵化的服务解决方案。

全新招商方案旨在为新商家打造一整套从入驻、开店到运营孵化的服务解决方案，以吸引更多有品质、多元化的商家快速入驻，进一步满足消费者多样化需求，提升货品丰富度。

方案具体包括:一手降扣一手降门槛，尽可能帮助新商家“零负担”入驻;美妆护肤类目取消招商审核环节，完成申请信息填写后通过审核即可直接签署合同，最快3个工作日就能开店;推出《新商家90天成长白皮书》、《新商家冷启动百问百答》等系列白皮书;为重点商家提供物流前置联动，成立物流专项项目组实现一对一服务，在供应商引入的前、中、后环节建立运营层面的标准沟通流程等等。

京东时尚居家业务范畴覆盖美妆、奢品钟表、居家、服饰等四大板块，针对上述行业商家开辟新渠道的实际需求，该招商方案囊括了0扣点起、平台使用费减免3个月起、注册资金标准直降90%、最快3个工作日开店、新商家系统性成长培养、重点商家物流专项一对一服务等亮点，以期让更多有品质商家实现“零负担”入驻。

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