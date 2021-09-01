快手8月清理违规短视频12.2万条 处置违规直播间13.3万个

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:昨日，快手发布了2021年8月对违规用户及内容的处罚情况通报。
通报显示，8月份快手累计清理违规短视频12.2万条;累计处置有效视频类举报12.1万条。
在直播方面，快手处置违规直播间13.3万个;累计关闭帐号直播权限9073个;累计处置有效直播类举报3.9万个;累计封禁用户29万人;累计封禁黑产帐号10551个。
据悉，遭到处置账号主要涉及色情低俗、垃圾广告、盗用版权、违法违规、恶意炒作、侵犯未成年人权益、冒充他人等行为。
站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:昨日，快手发布了2021年8月对违规用户及内容的处罚情况通报。
通报显示，8月份快手累计清理违规短视频12.2万条;累计处置有效视频类举报12.1万条。
在直播方面，快手处置违规直播间13.3万个;累计关闭帐号直播权限9073个;累计处置有效直播类举报3.9万个;累计封禁用户29万人;累计封禁黑产帐号10551个。
据悉，遭到处置账号主要涉及色情低俗、垃圾广告、盗用版权、违法违规、恶意炒作、侵犯未成年人权益、冒充他人等行为。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
“来来来朋友们都看看，这就是螺蛳粉啊，闻一下，哎，有那味了，吃一口，我天，真香。”凡是看了迪丽热巴快手直播的观众，都纷纷感叹：原来女神还有这麽接地气的一面。8 月 21 日晚，迪丽热巴在快手展开了“喊你云恰饭”的直播。直播中，迪丽热巴从新疆美食聊到地方特色景点，从鬼屋历险记聊到电影观后感，和粉丝一起度过了一个愉快的夜晚。数据显示，该场直播的观看量为524W，总互动量达到3229W，生成了#迪丽热巴螺蛳粉新成就解锁
虽然宿华并不想承认，但在投资人眼中，快手一直被作为抖音的B面，而快手和抖音之间的竞争，也被外界视为一场长期战争，而其中竞争最为激烈的，便是双方都铆足劲的电商业务。
目前，快手正在与NBA进行沟通，拟成为战略合作关系，双方计划从内容及品牌商业化等方面全面合作，预计将在今年晚些时候公布进展。在内容层面，快手将持有NBA内容二创权益及过往比赛版权;而在品牌商业化方面，快手计划与NBA深度联合，从流量商业化、广告及直播电商等方面探索多种合作模式。
作为专业快手数据分析平台，飞瓜快数自从推出起就一直深受广大快手从业者和商家品牌方的欢迎。为了打造更好的用户体验，满足大家随时随地查看快手数据的需求，飞瓜快数APP版现已正式上线，支持Android和iOS版本。安卓用户可以在各大应用市场搜索【飞瓜快数】下载使用，iOS用户登陆App Store搜索【飞瓜快数】下载使用。△飞瓜快数APP飞瓜快数APP版本致力于为用户提供及时准确个性化的快手数据服务，围绕快手生态下的播主、商品和直?
在互联网营销领域，胡嫣可以说是一位 “幸运女神”。自2001 年进入互联网营销领域以来，她的每一次职业变动，可以说都稳稳踩在了时代的风口上。2018 年，胡嫣加入快手——接下来，短视频市场的井喷式发展人人有目共睹。今天，作为快手磁力引擎销售副总裁的胡嫣，又在见证着快手成立10 年来发展最为迅猛的商业化历程。1. 流量在谈及自己令人艳羡的职业生涯时，胡嫣只是轻描淡写地提到了对于市场的预判 。2020 年 CNNIC《中国互联网?
8月4日，快手大数据研究院发布《2021快手内容生态半年报》，以“从心出发”为主题，回顾了2021上半年快手平台的内容生态发展情况，从数据和内容方面展现疫情防控常态化下，短视频平台在坚守抗疫、促进经济发展、丰富日常生活等方面的努力。报告显示，2021年第一季度，快手中国应用程序及小程序平均日活用户数达3.792亿，同比增长26.4%;快手每月平均新增内容创作者1000万+。截至2021年3月31日，一年内，近2400万用户通过不同形式在?
在过去两年里，微短剧已经成为三大短视频平台竞相投入的主要内容赛道。今年6月上旬，快手、抖音、腾讯微视几乎同一时间对微短剧加大力度。6月8日，快手在北京举办短剧媒体沙龙;同日腾讯在线视频公布关于微短剧的全新片单和分账规则;6月10日抖音召开了“短剧很有戏”2021短剧发布会。这也意味着短视频三大巨头在微短剧战场上的火力交锋再次升级。
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
字节教育闪电大裁员，上市计划搁置;快手首次股票解禁日，股价跌破100元关口，从上市之初的最高点417.8港元，到现在的90港元以下，半年时间市值蒸发近1.37亿港元（约合1.14万亿元）。两家公司都在经历市场环境最为严峻的挑战。
“邦邦两拳”、“求怕累”、“窝嫩叠”......你知道这些最近刷屏短视频平台的话是什么意思吗?刷到带着#求怕累 、#邦邦两拳 的短视频，你会不会有些疑惑?
今天，港股快手股价再创新低，截至发稿，快手股价报104.6港元，跌幅为5.6%，目前总市值为4352亿港元。2021年2月5日，快手正式在港交所上市，暗盘股价一度冲顶421港元的高位。此前，快手发布的财报显示，2021年第一季度，快手营收达170.2亿元，日活用户2.95亿。
“大家放心买我家榴莲，质量绝对有保证。” 7 月的一天晚上，在“水果大叔”的直播间里，不少人正在下单抢榴莲，这是他今年在快手销量最好的水果品类之一。作为快手电商平台代表性的水果垂类主播，水果大叔的自信并不是盲目的，而是源自自己之前丰富的水果供应链和线上经营经验。2020年，水果大叔从线下水果批发转战快手，从 0 粉丝做起，逐渐摸索出了自己的线上经营经验。在他看来，相比于其他平台，快手的电商氛围更接地气，自己
“为什么中美的经济周期和货币周期会出现错位?这种错位对我们的钱包会有什么影响?”针对大家都十分关注的2021下半年投资策略问题，经济学家、如是金融研究院院长@管清友在7月30日的一场直播中，提出了自己的观点。在他看来，2021年是风险大于机会的一年，对普通人来说，最好的策略是多看少动。在1个多小时的直播中，针对大家关心的资产配置，中美经济变化等话题，管清友总是能深入浅出，耐心细致的讲解。评论区也有不少人，因为这?
随着越来越多品牌亲自下场做自播，如何克服冷启动困难，成为不少品牌亟待解决的一大问题。传统印象里，在强调私域的快手平台做品牌自播需要前期进行大量铺垫，先花时间做人设，为后期带货积累粉丝基础。但今年七月，“雅鹿品牌服饰”却在快手从零开始，开店16天便达成自播GMV累计突破1000w、累计涨粉30w+的成绩。雅鹿的“速成”，除了依托其过去在其他公域流量平台做自播积攒的经验，快手磁力金牛提供的商品销量、粉丝数、直播热度
随着越来越多品牌亲自下场做自播，如何克服冷启动困难，成为不少品牌亟待解决的一大问题。传统印象里，在强调私域的快手平台做品牌自播需要前期进行大量铺垫，先花时间做人设，为后期带货积累粉丝基础。但今年七月，“雅鹿品牌服饰”却在快手从零开始，开店16天便达成自播 GMV 累计突破1000w、累计涨粉30w + 的成绩。雅鹿的 “速成”，除了依托其过去在其他公域流量平台做自播积攒的经验，快手磁力金牛提供的商品销量、粉丝数、直?
为了给创作者提供良好的直播环境，8月2日至8月29日，快手推出“百万主播夏季赛”活动。本次活动以“开播领流量现金，视频直播双扶持”为主题，“流量+现金+快币”多项福利激励达人开播。据悉，本次活动主要分为“新秀首播，第一桶金等你拿”、“周周直播，流量快币送不停”、“狂欢一夏，全民主播赢壕礼”三项任务，活动对象包含所有快手粉丝量在10万以上的达人，符合条件的快手达人在完成对应任务后均可获得不同奖励。在“新秀首
短视频平台已经成为了用户获取汽车内容的重要渠道，那么他们都关注些什么呢?日前，快手磁力数观发布《2021快手汽车行业数据价值报告》，报告分析了今年7月快手汽车内容和用户偏好。
“互联网板块过去10年最便宜的时候，就是现在。”今年不少投资人都如此表示。然而即便有这样的共识，似乎也没有人敢“轻举妄动”。毕竟在政策影响下，低迷的中概股底在哪，没人知道。
“希望粉丝们拥有甜甜的恋爱，希望我的员工都有甜甜的恋爱。” 8 月 15 日，杨幂在快手“甜‘幂’一下”直播中送出了迟到的“七夕祝福”。直播现场，杨幂用北京腔介绍特色小吃、跟唱网络热门歌曲，还特调杨枝甘露、DIY手工项链、畅聊待播新剧等，为快手用户和粉丝们献上了有趣又好看的精彩内容。如今，直播间已经成为粉丝透过手机屏幕接触明星的新渠道，通过多样化的在线互动方式，无限拉进与明星之间的距离。而快手娱乐的明星直播
近日，叮咚买菜宣布启动2022校园招聘，计划在北京、上海、杭州、厦门、成都等20余个城市招聘近千名毕业生。招聘岗位包括管理、品控、采购、人力资..
随着移动游戏成为主流社交娱乐方式，消费者渴望在顶级的游戏终端上获得更为出色的游戏体验，于是“游戏手机”、“电竞手机”这一细分品类应运而生..
日前，人力资源和社会保障部发布二季度全国招聘大于求职“最缺工”的 100 个职业排行。其中，保洁员、家政服务员进入“最供不应求”职业前十。当下..
最近，由高通和华硕联手带来一款名为骁龙Insiders的智能手机，这款手机搭载的是骁龙 888 旗舰芯片，我们都知道骁龙 888 作为安卓体系上半年的爆款..
这段时间，伴随着比特币价格的不断攀升，越来越多的投资者开始进入这个新兴投资市场，如果你正打算尝试从事比特币交易，还有几件事需要事前先了解..
2021 年“中国国际服务贸易交易会” 于 9 月 2 日在国家会议中心开幕。本届服贸会主题为“数字开启未来，服务促进发展”， 聚焦数字经济、碳达峰碳..
6 月 10 日，重橙网络正式推出Flash中心软件。Flash中心是Flash Player软件化升级的全新产品，也是自 2019 年 10 月重橙网络与Adobe公司深化合作以..
从今年1月份开始，国内在资本市场中最火的造车新势力，就变成了恒大汽车。虽然没有一车上市发售，但是恒大汽车的股票却是接连暴涨。今年年初，恒大..
炉石传说暴风城有两个谜题，算是比较难的了，很多玩家都不知道怎么玩，下面就来为大家分享一下炉石传说暴风城谜题全攻略。..
周四在苹果公司的招聘网站上发布了「RISC-V高性能程序员」的招聘信息，寻求对RISC-V架构有经验的程序员。苹果还希望候选人具有ARM CPU内核中NEO..
9月2日，湖南省湘茗生物科技有限公司成立，法定代表人为孙翠英，经营范围包含农产品收购、农产品研发等。企查查股权穿透显示，该公司由茶颜悦色关..
昨日晚间，一则“直播抢到2分钱商品要999元运费”的新闻登上热搜。报道称，有消费者在头部主播雪梨的直播间抢到了仅分钱的电动牙刷和枕头，但在付..
美国宇航局（NASA）最新火星探测器在经历上个月的失败后成功收集到第一个可带回地球的岩石样本。据“毅力号”火星探测器的总工程师亚当斯特尔兹纳..
今日，天猫平台称为了促进票务行业的发展，保障消费者的购物体验，平台拟新增《天猫票务行业特殊管理规范》。该规范明确说明了票务类商品发布特殊..
提起大学老师，你会想到什么?在我们每个人的记忆中，总有一些大学老师，他们讲课幽默风趣，5G冲浪各种段子玩梗张口就来;他们颜值过人，明明可以靠..
为了给用户带来更加专业、优质、舒适的室内跑步体验，同时最大限度地减轻跑步对膝关节、踝关节的损伤，中国知名运动品牌KEEP不断在跑步机材料上寻..
由周四发布在苹果官网上的招聘信息可知，该公司正在研究 RISC-V 指令集架构的解决方案，暗示未来的内部芯片设计或拥抱开源技术。从 Toms Hardware..
今天上午，一则关于#直播抢到2分钱商品要999元运费#的话题冲上热搜，引起了多方网友热议，而且多名网友表示有类似的遭遇，质疑主播雪梨搞虚假秒杀..
日常生活中，微信的重要性越来越高变得越来越重要。为了保证使用的安全性，我们很有必要知道自己实名认证的微信绑定了多少个微信号?那么如何查询..
京东拟以每股4.35港元的价格收购中国物流资产控股权，该交易最早将在周五宣布。对此，中国物流资产和京东暂未回应。..