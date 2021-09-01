京东成立互联网医院新公司，经营范围含远程健康管理服务等

回到家中，灯光悄然亮起，室内是舒适的温度，音箱中播放着熟悉的旋律，房间已经被扫地机器人打扫的一尘不染，电饭煲中烹煮着美味食物……一切井然有序幸福感扑面而来，这是许多人梦想过上的健康有品质的生活。其实，你与向往生活之间的距离并不遥远，智能化时代，选对智能电器就可助你离美好新生活更近一步。今年京东 8 月来电好物季上新了各种潮流电器新品，陪你尽享全新可能，为你想要的理想生活充电！干饭神器，唤醒你的厨神实?