京东成立互联网医院新公司，经营范围含远程健康管理服务等

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:企查查APP显示，9月1日，成都京东互联网医院有限公司成立，法定代表人为金恩林，注册资本为5000万元人民币，公司经营范围含出版物互联网销售;食品销售;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;药品零售;医学研究和试验发展;医院管理;远程健康管理服务等。
企查查股权穿透显示，该公司由宿迁京东天宁健康科技有限公司全资持股。
站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:企查查APP显示，9月1日，成都京东互联网医院有限公司成立，法定代表人为金恩林，注册资本为5000万元人民币，公司经营范围含出版物互联网销售;食品销售;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;药品零售;医学研究和试验发展;医院管理;远程健康管理服务等。
企查查股权穿透显示，该公司由宿迁京东天宁健康科技有限公司全资持股。
8 月 20 日， 北京智源人工智能研究院和清华大学智能产业研究院（AIR）宣布，双方正式成立“清华（AIR）- 智源健康计算联合研究中心”，并同期在北京市智源研究院召开首次会议。智源研究院理事长张宏江，院长黄铁军，副院长曹岗，清华大学智能产业研究院院长张亚勤，首席科学家马维英，副院长刘洋、首席研究员聂再清等出席首次会议。清华（AIR）- 智源健康计算联合研究中心召开首次会议清华大学智能产业研究院惠妍讲席教授、首席科
2021 年 8 月 17 日，工信部和国家卫生健康委公示了5G+医疗健康应用试点项目名单。其中，由中金慈云牵头，联合中国移动通信集团黑龙江有限公司大庆分公司、大庆医学高等专科学校、黑龙江省水利学校、深圳市携康网络科技有限公司、西部医学科技集团有限公司、北京铭德君安医疗管理有限公司、黑龙江惠泽家庭产业服务有限公司等 7 家单位共同申报的“5G+职工健康管理体系”项目成功入选。 据悉，5G+医疗健康应用试点项目是于 2021 年
近日，一张荣耀总裁赵明在参与新华社举办的“科技照耀未来”主题对话活动时佩戴智能手表的图，在花粉论坛引发网友热议。不少网友表示，这块表与荣耀以往智能手表都不同，猜测可能是荣耀新一代智能手表。据说对标友商高端智能手表，同样也是颜值非常高的一款手表。而且在这次对话中，荣耀总裁赵明还提到AI技术对穿戴设备的影响，可以推测，荣耀新一代智能手表还将采用全新的AI技术。AI加持荣耀新一代智能手表，运动健康管理将更智慧
在人口老龄化、慢性病高发等诸多挑战下，为助推互联网医疗服务的普及，提升优质医疗服务的可及性和利用效率，京东健康在旗下健康管理及医疗服务产品“京东家医”上线一周年之际，于8月13日-19日期间开启“医疗服务月”活动，让更多人借此能够更全面、深入地体验专业的健康管理服务。覆盖全场景、全周期的健康管理作为京东健康医疗服务能力的集中体现，“京东家医”自上线以来一直专注于覆盖全生命周期的健康管理服务。“医疗服务月
赛事如火如荼，中国军团气势如虹。 8 月 3 日，攀岩项目将正式开赛，中国国家攀岩队潘愚非、宋懿龄将先后出征，在更大的舞台上向全世界观众展示中国攀岩运动的实力和风采。作为中国国家攀岩队合作伙伴，京东健康将坚守“全民首席健康管家”的使命，弘扬“勇攀高峰”的中国登山精神，全力支持攀岩健儿与所有国家队选手的训练及比赛，让每一次的向上攀登都有健康守护，点燃全民运动激情、实现全民健康愿景。与其他经典比赛项目不同，
在抗疫常态化的情况下，戴口罩、常洗手、勤消杀，无疑仍然是每个人防御病毒最为有效的途径。为了让大家能方便快捷获取到实惠、优质的防疫商品及服务，京东健康推出超值“健康防疫礼包”，用户1元即可享有价值304元的防疫商品专属购买权益，其中包含核酸检测、消杀用品、感冒用药及京东家医服务等丰富的物品和服务。用户打开京东APP看病购药频道，即可进入“健康防疫”专区，1元享“健康防疫礼包”。“德尔塔”变异病毒传染性强、传
女性盆底功能障碍性疾病（FPFD）是指由于盆底支持结构缺陷薄弱、损伤及功能障碍等多种因素造成的盆腔脏器移位，并由此引起的各种盆腔器官功能异常的一系列疾病。患病女性可能出现盆腔器官脱垂(POP)、尿失禁(UI)等症状。当前，盆底功能障碍已成为全球女性普遍存在的健康问题。为进一步满足女性在盆底健康方面的核心需求，8 月23 日-25 日，京东健康携手大悦医疗上线“拯救盆底肌”活动，通过健康指导、健康测评等服务以及线上优惠，
热播剧《都挺好》中的人物“作精”苏大强，总忘记刚发生的事，明明就住在女儿家，却轻易忘记小区名，慢慢地，苏大强忘记的东西越来越多，有一次出门，甚至连路都不认识了……后来，家人们才知道苏大强患上了阿尔茨海默病。回到现实生活中，像“苏大强”这样的阿尔茨海默病患者目前我国约有1000万人。8月18日，京东家医上线周年&京东健康互联网医疗服务生态战略发布会在线上举行。京东健康宣布将开启一系列公益行动，以帮助病患群体
如今，空调行业正经历一系列变化——受原材料价格、气候变化、精装市场波动等多个因素影响，今年空调行业普遍承压，出现了量降额增的情况。与此同时，去年 7 月颁布的新能效标准生效，旧能效产品从今年 7 月开始被禁止在市场中销售，对各空调企业的产品能效提出了更高要求。这些变化在冲击市场的同时，也积极推动空调企业优化产品结构，促进行业的良性竞争。8 月 27 日，由中国家用电器协会指导、中国家电网主办的“新空气 新‘碳?
回到家中，灯光悄然亮起，室内是舒适的温度，音箱中播放着熟悉的旋律，房间已经被扫地机器人打扫的一尘不染，电饭煲中烹煮着美味食物……一切井然有序幸福感扑面而来，这是许多人梦想过上的健康有品质的生活。其实，你与向往生活之间的距离并不遥远，智能化时代，选对智能电器就可助你离美好新生活更近一步。今年京东 8 月来电好物季上新了各种潮流电器新品，陪你尽享全新可能，为你想要的理想生活充电！干饭神器，唤醒你的厨神实?
为了防范新冠变异毒株“德尔塔”的扩散，全国多地升级防控措施，取得了明显效果。近日，京东健康特别推出“抗击疫情”主题名医直播，邀请著名流行病学科学家、卫健委高级别专家组成员曾光在线解读疫情特点、科普防疫知识。专家做客京东健康名医直播间，科普如何抗击“德尔塔”病毒曾光教授介绍，相比此前的毒株，变异毒株“德尔塔”具有新的DNA。感染后，患者病毒载量高、呼出病毒浓度大。除了飞沫、接触传播，“德尔塔”病毒可能?
企业在数字化转型上面需要面临很多的问题，最需要直面之一的就是管理，管理不仅仅是对员工的管理，而是多维度的企业管理，从数字化思维建立以人才为中心的“战略-人才-组织”管理逻辑。一方面降低人力资源管理成本，使管理者能集中精力于企业战略目标中，另一方面，通过HR管理系统及时收集、整理、分析大量的人力资源管理数据，为企业战略决策与实施提供强有力的支持，以提高组织目标实现的可能性。员工管理系统靠谱i人事知名度较?
京东健康股份有限公司（6618.HK）发布2021年中期业绩公告。财报显示，京东健康上半年总收入为人民币136.4亿元，同比增长55.4%；上半年毛利率连续两年同比下降超过1%。
8 月 15 日，京东家电 815 周年庆正式开场，空调、电视、冰洗、厨电、小家电销售均取得重大突破，成交额创造新纪录。在这个家电焕新的重要节点，京东家电携手国内外家电厂商共同开启“ 815 全民家电消费日”，将消费者的家电焕新热推向高潮。根据刚出炉的 815 当日战报数据显示，更养生、更健康，成为当前不少家电消费者焕新产品时的核心需求，健康智能家电格外受到用户青睐。 新风空调能够为室内提供充足的氧气，保持室内空气清?
当前，新冠肺炎疫情已从江苏南京波及到多个省市，8月2日0—24时，新增本土病例61例，涉及江苏、湖南、湖北、河南、云南、北京、上海、福建等省市。由于疫情防控形势严峻复杂，多地已要求居民最大限度减少出行，确需出行的，须持有48小时核酸检测阴性证明。为响应疫情防控需求，京东健康携手各地合作核酸检测机构，升级核酸在线预约检测服务，最快2小时即可出结果。用户只需在京东或京东健康App搜索关键词“核酸检测”，即可进入专?
办公效率化时代，HR因为琐碎的事物忙的焦头烂额，没办法把工作有规律性的做好，企业对HR的要求也是越来越高，那么如何来提高办公效率是HR都在追寻的方向。相比传统HR管理方式，借助数字化工具，如人事考勤管理软件，可以极大程度提高HR管理水平及效率，帮助企业提升市场竞争力。对于正在选型的企业，人事考勤管理软件哪个好？人事考勤管理软件就用i人事，笔者以i人事多年使用感受来为各位HR带来分享。i人事功能全面，核心功能包括?
随着三胎政策的逐步开放，有越来越多的人，把母婴产品方向看作是下一个可能大力发展的风口。自从80、 90 这代人生了孩子之后，由于有着良好的社会环境以及接受过高等的社会教育，很多年轻的宝爸宝妈抛弃摒弃了不科学的育儿观念，把孩子的健康成长落实到每一个阶段。为了更好地帮助儿童健康成长，盛塘宝对相应产品板块进行了优化和调整，努力带给为中国儿童更加健康地成长助力。盛塘宝作为大健康产业中的一员，无论在产品的研发还是
在生活水平逐渐富足的今天，人们已经把目光聚焦到了自身健康问题上，大多数人已经发觉，拥有一个健康的体魄秘诀更多的是在日常生活中注重保养。让每一个人都能拥有健康，是每一位健康行业人的追求，更是盛塘宝的使命与梦想。据悉，盛塘宝控股是一家从事大健康产业、拥有先进的科研机构及专业研发技术团队，集研发、生产、销售安全优质的新资源系列产品于一体的新零售企业。盛塘宝采取分享销售、线下、物流、大数据的方式，致力于让
【TechWeb】8月24日消息，京东健康发布2021年中期业绩公告（下称公告），数据显示，2021年上半年京东健康总收入136.4亿元，同比增长55.4%。截至2021年6月30日，京东健康过去12个月的年度活跃用户数量达到1.09亿，京东健康互联网医院已有超过13万名自有和外部合作医生及医疗专家加入，日均在线咨询量超过16万。截至2021年6月30日，京东健康互联网医院开设的专科中心已增至24个，自有和外部合作医生及医疗专家超过13万名，上半年日均
支撑现代企业的发展，IT管理部门是不可忽视的一个环节。虽然各大企业术业有专攻，但对于电脑问题，还是要求助于IT管理人员。互联网技术的快速发展，英特尔vPro平台凭借在IT管理上的技术功能，得到了越来越多企业的关注与青睐。随着第 11 代酷睿处理器的发布，vPro技术也全新升级，如今已经步入十一代。本文着眼IT管理的角度，带领大家一览这项技术的现代化应用。很多人的电脑上都贴有vPro的认证贴纸，相比Evo这一针对笔记本提出的?
Spotify 创始人兼 CEO Daniel Ek表示，他同意此举是「朝着正确方向迈出的一步，但它并没有解决问题」。开发者希望看到一个明确、公平的规则，目标..
打破无知才能通往理解，无论是将火力对准“经期贫困”“月经羞耻”，还是鼓励公众表达，实际上都是在努力打破月经禁忌。冰冰集团深耕卫生巾行业 2..
近日，以“5G深耕，共融共生”为主题的 2021 世界5G大会，在北京经济技术开发区亦创国际会展中心隆重开启。在此次 2021 世界5G大会中，北京聚通达..
跨境电商出口从去年开始，在疫情的驱动下，整个行业规模呈现爆发性增长，这种极度高涨的情绪一直延续到今年第一季度。随着亚马逊在 4 月末开始启动..
8月20日，中国电信正式登陆A股市场交易，股票代码601728，发行价格为4.53元/股，集合竞价高开5.7%，成交超7亿元。午盘后股价持续拉升，收涨34.88%..
今天，小米决定向社会发起#2021年度手机壁纸大赛#征集活动，只为找到小米MIX4最纯净的彩色壁纸。被选中的投稿者奖品极为丰厚：全场大奖1名，将获得..
如何基于单据进行协同沟通？ 如何基于单据建立工作计划？ 如何基于单据随时会议沟通？ 金蝶云·星空升级 7.6 版本后，与云之家协同组件融合再升级..
做品牌营销，有的时候就是要“反其道而行之”，当其他品牌在新晋红利平台打的头破血流的时候，我们可以再回过头看看老牌营销平台，反而可能会有意..
9 月 2 日，九号公司旗下品牌Segway赛格威在北京重磅发布家用服务机器人新品——赛格威智能割草机器人(英文名:Segway Navimow)，以全球首款超静音..
加州大学欧文分校助理教授的一篇新论文详细介绍了太阳超级风暴可能对互联网世界产生的潜在影响。其中提到，特别强烈的太阳风暴可能会对海底互联网..
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为了规范网络游戏经营秩序、维护健康和谐的网络文化环境，京东发布了一则关于禁售游戏公告。禁售游戏公告中含概87款游戏，名单包含《使命召唤:世界..
随着越来越多人涌入抖音平台开店，抖音平台也不断加强对店铺的管理。日前，抖音宣布修订《店铺关联主体违规行为管理规则》，此次修订已对外意见征..
有网友反映在视频号的隐私选项中出现了一个可以新创建的身份空间，也就是说除了原来的微信身份和视频号身份之外，现在还能继续创建一个全新的身份..
彭博社报道称，Apple Watch Series 7 或配备更大的屏幕。此外为了显示更多数据，苹果还将为其引入一系列新表盘。消息人士称，Apple Watch Series ..
日前，中国联通发布关于以集中竞价交易回购股份的回购进展公告称，8月份，中国联通未以集中竞价交易方式回购股份。..
日前， 2021 上半年中央空调行业研究报告发布。数据显示，磁悬浮中央空调同比增长38%，保持了高增长势头。其中，海尔磁悬浮空调更是以超过60%份额..
昨日，京东发布《关于禁售游戏》公告称，将于《集合啦!动物森友会》、《最后生还者:第二部》、《超级马力欧制造2》、《FIFA》系列、《使命召唤》系..
9月2日，京东在其商家使用的管理平台京麦”上发布了一则《关于禁售游戏的公告》。公告中提出，禁售游戏包含但不限于以下表格所列的游戏（87款），..