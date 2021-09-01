消息称：Apple Watch Series7良品率问题有可能推迟发布

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:据日经亚洲报道，由于即将推出的Apple Watch Series7手表具有复杂的设计，这款苹果智能手表因为生产良品率的问题将会被推迟。

（图源：苹果官网）

报道称，多位知情人士透露，Apple Watch7上周开始小规模生产这款经过重新设计的智能手表，但在达到令人满意的生产良品率时遇到了严峻挑战。

三位消息人士表示，目前令人失望的生产质量可能归因于设计的复杂性，今年新款的Apple Watch Series7与前几代手表的设计有很大不同，组装商在组装电子模块、组件和显示器时发现了问题。

今年的新款苹果手表将采用棱角分明的设计和更大的屏幕，由于设计复杂，苹果供应商暂时停止了新手表的生产，因为工程师试图在进入大规模生产之前进一步验证设计。

报道还介绍，Apple Watch Series7将配备血压测量功能，这是导致生产停止的一个重要因素。具体来说，实现血压测量的硬件必须满足防水性能的要求，这进一步增加了工程和生产方面的挑战。

有传言称，苹果计划在9月中旬举办一场线上发布会，预计该公司将发布iPhone13和Apple Watch Series7。然而，今天的报告援引消息人士的话称，发布会的安排可能会因为手表的生产进度而受影响。虽然手表的生产可能会遇到问题，最终可能导致设备延迟发货，而不是延迟发布。

例如，今年早些时候，苹果发布12.9英寸iPad Pro，使用了新的mini-LED显示器也遇到类似问题。虽然新款iPad于4月发布，但由于生产问题直到5月下旬才开始发货。如果有关Apple Watch Series7的报告属实，Apple Watch Series7可能也会出现类似的情况，可能是发货时间延后。