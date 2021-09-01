消息称：Apple Watch Series7良品率问题有可能推迟发布

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > AppleWatchSeries7最新资讯 > 正文

消息称：Apple Watch Series7良品率问题有可能推迟发布

2021-09-01 08:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:据日经亚洲报道，由于即将推出的Apple Watch Series7手表具有复杂的设计，这款苹果智能手表因为生产良品率的问题将会被推迟。

1.jpg

（图源：苹果官网）

报道称，多位知情人士透露，Apple Watch7上周开始小规模生产这款经过重新设计的智能手表，但在达到令人满意的生产良品率时遇到了严峻挑战。

三位消息人士表示，目前令人失望的生产质量可能归因于设计的复杂性，今年新款的Apple Watch Series7与前几代手表的设计有很大不同，组装商在组装电子模块、组件和显示器时发现了问题。

今年的新款苹果手表将采用棱角分明的设计和更大的屏幕，由于设计复杂，苹果供应商暂时停止了新手表的生产，因为工程师试图在进入大规模生产之前进一步验证设计。

报道还介绍，Apple Watch Series7将配备血压测量功能，这是导致生产停止的一个重要因素。具体来说，实现血压测量的硬件必须满足防水性能的要求，这进一步增加了工程和生产方面的挑战。

有传言称，苹果计划在9月中旬举办一场线上发布会，预计该公司将发布iPhone13和Apple Watch Series7。然而，今天的报告援引消息人士的话称，发布会的安排可能会因为手表的生产进度而受影响。虽然手表的生产可能会遇到问题，最终可能导致设备延迟发货，而不是延迟发布。

例如，今年早些时候，苹果发布12.9英寸iPad Pro，使用了新的mini-LED显示器也遇到类似问题。虽然新款iPad于4月发布，但由于生产问题直到5月下旬才开始发货。如果有关Apple Watch Series7的报告属实，Apple Watch Series7可能也会出现类似的情况，可能是发货时间延后。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 谷歌将三星引入与苹果手表的竞争当中

    8月11日三星预计将发布几款智能手表新产品，包括广泛传言的Galaxy Watch 4和Galaxy Watch 4 Classic。然而，从这些手表成功中获益最多的公司不是三星，而是谷歌。多年来Android生态系统中，没有任何东西能与苹果手质量和效用相媲美。随着手机发展速度似乎越来越慢，可穿戴设备的发展速度仍有机会增长。如果Android用户没有可行的替代方案，苹果就更有可能蚕食Android生态系统。现在Google似乎终于准备好了，最终做出强有力的尝试，

    三星 手表 watch

  • 新专利显示苹果手表心电图可能需要一个额外的臂带

    在美国专利和商标局周二授予苹果一项名为 "便携式心电图设备"的专利中，苹果公司解释了如何以一些新颖的方式创建一个心脏监测设备。其中一种方式实际上就是它在Apple Watch中使用的方式。心电图的工作方式是在身体的不同位置与用户有两个接触点。这些位置的选择通常是为了让心脏处于两点之间。专利中提到了现有的数字皇冠心电图测量方法。在第一个版本中，苹果公司建议采用一种"可穿戴设备"，其外壳与皮肤接触，并有一根天线伸出来

    苹果 watch 阿里

  • 新专利显示未来苹果手表可能通过吹气来接听电话

    Apple Watch已经为用户提供了许多与设备互动的方式，但是只限于用一只手来操作，或者使用佩戴者的声音来进行。然而，在有些情况下，用户可能无法用空闲的手来管理他们的Apple Watch，比如说他们正在提包。虽然可以通过对Apple Watch说话来缓解这种情况，但在有些情况下，用户可能还必须尽可能保持安静，排除说话的可能性。在Apple Watch无法唤醒的情况下，用户不得不以某种方式点击屏幕。在一个案例中，用户用鼻子敲击屏幕来唤醒它

    watch 苹果 阿里

  • Apple Watch Series 7智能手表或迎来Time to Run功能

    苹果有望于下月推出 iPhone 13 系列智能机、重新设计的 iPad mini 6 平板电脑、以及 Apple Watch Series 7 智能手表。传闻称该公司为新一代智能手表配备了基于新技术的平面屏，且整体外形设计显得更加四四方方。此外据说 Apple Fitness+ 服务也将引入被称作“Time to Run”的新功能。彭博社的 Mark Gurman 在其最新的 Power On 时事通讯中分享了这一消息。今年 1 月的时候，苹果已经推出了所谓的 Time to Walk 功能。这项服务提供?

    苹果 手表 watch

  • 新专利显示未来苹果手表表带可能集成水合传感器

    苹果公司一直在研究如何让Apple Watch表带自动跟踪佩戴者的水合情况，以及由此带来的所有健康监测好处。苹果供应商Rockley Photonics最近宣布了一个无创葡萄糖监测系统，该系统看起来是为苹果手表准备的，演示装置使用了苹果手表表带。不过，该公告中几乎没有提到Rockley系统是否可以监测更多内容，包括水合作用。现在，苹果公司已经单独获得了一项与此相关的专利。在这项名为"用手表测量水合作用"的专利当中，苹果表示，水合作用?

    苹果 watch 手表

  • 研究Apple Watch Series 6是全球最受欢迎的智能手表

    根据最新估计，在Apple Watch Series6的带领下，同时伴随着行业出货量回升至疫情前水平，苹果在2021年第二季度继续主导全球智能手机市场。

    AppleWatch6 苹果手表 智能手表

  • 新泄露的消息支持苹果将推45mm Apple Watch Series 7的说法

    据外媒报道，周三发布在Twitter上的一张照片展示了一条似乎是为一款尚未公布的45mm Apple Watch打造的表带--跟周二泄露的消息中提到的尺寸相同。爆料者DuanRui发布了这张照片，照片上可能是一款带有"45mm"标记的Apple Watch表带。该标签跟苹果用来表示手表外壳大小的品牌一致。需要注意的是，这张照片是从另一个来源提取的，所以它的有效性是未知的。目前，Apple Watch有40mm和44mm的表壳尺寸，这是在2018年的Apple Watch Series 4

    watch 苹果 手表

  • Strategy Analytics：Apple Watch Series 6是全球最受欢迎的智能手表

    据外媒AppleInsider报道，根据Strategy Analytics最新的估计，因Apple Watch Series 6表现强劲，苹果公司在2021年第二季度继续主导全球智能手表市场，因为该行业的出货量重新攀升到大流行前的水平。据Strategy Analytics估计，在截至6月的这段时间里，苹果公司在智能手表领域的出货量为950万块，比去年同期增长了46%。这家科技巨头占全球市场份额的52.5%，比2020年的52.8%略有下降。"苹果仍然拥有一半的市场份额，并让竞争对手望尘

    苹果 watch 手表

  • Apple Watch Series 7 将增大尺寸！直角边设计、屏幕更大

    据MacRumors报道，苹果Apple Watch Series7将有41毫米和45毫米两种新尺寸。自从 Apple Watch Series4以来，Apple Watch 一直是40毫米和44毫米两种尺寸。据悉，这次虽然表盘尺寸改变，但依然会兼容之前的表带。

    AppleWatchSeries7 苹果 iPhone13

  • 苹果Apple Watch 7系列出现在监管文件中 或于9月发布

    欧亚经济委员会的最新文件中提到的新 Apple Watch 型号为：A2473. A2474. A2475. A2476. A2477 和 A2478。从苹果的型号中很难看出太多细节，但数据库的备案往往是预示新品发布时间的前奏。此前 iPhone13 的型号在6 月出现在欧亚大陆的监管数据库中。

    AppleWatch7 苹果 iPhone13

  • 苹果在钱包App中向Apple Card用户推广独家优惠

    MacRumors 报道称：苹果已于本周开始向 Apple Card 用户推广独家优惠，且在访问钱包应用的时候，相关优惠将直接呈现在用户眼前。由彭博社 Mark Gurman 在 Twitter 上分享的消息可知，苹果为 Apple Card 用户提供了免费访问 Apple News+、以及在 Panera Bread 下单时的咖啡无限续杯福利。不过这项功能似乎仍在早期推广阶段，当点击“了解更多”时，我们发现该链接未能正式生效。至于面向 Apple Card 用户的 Apple News+ 福利有多完?

    car 苹果 推广

  • #AppleToo运动分享了首批关于苹果内部骚扰和歧视的故事

    据外媒报道，#AppleToo运动收集的首批故事已经由苹果内部组织发布，这些故事让人们得以一窥该公司的内部工作环境。#AppleToo组织者Cher Scarlett在Medium Monday上发表了这些报道。在第一篇#AppleToo文摘中，有五篇关于骚扰和歧视的故事。“这将是第一个被分享的故事，”Scarlett写道，“我根据共同的线索选择故事以证明这是一个需要解决的系统性问题。”在这些故事中，有对骚扰事件的具体回忆以及更系统性的问题。苹果员工组织在8

    苹果 car 阿里

  • CIRP：iPhone用户购买最多的其它苹果产品分别是iPad、Apple Watch和AirPods

    根据消费者情报研究伙伴（CIRP）收集的数据，iPhone用户购买最多的其它苹果产品分别是iPad、Apple Watch和AirPods。CIRP的调查试图确定iPhone用户购买其他苹果设备的程度，因为苹果寻求向其核心客户交叉销售其整个产品线。该研究强调了大多数iPhone用户的个人电脑和平板电脑之间的对比。虽然几乎所有的iPhone用户都有电脑，但这些用户中只有41%的人拥有Mac，大多数人拥有的是Windows或Chromebook设备。另一方面，在拥有平板电脑的i

    苹果 AirPods iPad

  • 苹果正在评估Apple Watch端链作为通用连接器标准的基础

    据外媒报道，随着苹果正在研究一种“附件系统”，甚至Apple Music的框架也可能是这样连接在一起的，Apple Watch上巧妙的末端链接可能会被应用到更多的设备上。Apple Watch表带的设计是革命性的，最近公布的一项专利申请希望将其扩展到其他用途。“电子设备的附件系统”是一个混合描述它已经用于什么以及它可能是什么。虽然是最新披露的，但这项专利申请的历史可以追溯到2015年，最初可以认为只是关于Apple Watch的。不过，苹果还提

    苹果 watch 阿里

  • 专利暗示苹果或正在为Apple Watch开发新型水分传感器

    Patently Apple 报道称：美国专利商标局（USPTO）于近日向苹果授予了一项专利，可知这家库比蒂诺科技巨头正在为 Apple Watch 智能手表开发所谓的“水合作用传感器”。苹果指出，用于追踪水合作用的传统技术方案，通常具有侵入性、昂贵或不可靠。作为对比，该公司选择了将传感器电极贴在皮肤上的非侵入性方案，优雅之余、还具有相当高的可靠性。该传感器的工作原理，则是借助 Apple Watch 来测量佩戴者汗液的电气特性。专利解释称，

    苹果 watch 手表

  • 传闻：Apple Watch Series7屏幕增大至41毫米和45毫米尺寸

    近日，微博数码爆料者“UnclePan潘叔”爆料称今年将推出的Apple Watch Series7将采用更大的41毫米和45毫米屏幕尺寸，取代自Apple Watch Series4以来提供的当40毫米和44毫米选项。

    AppleWatch AppleWatchSeries7 苹果手表

  • 苹果向Mac新用户提供AppleCare+年度订阅选项

    苹果最近更新了其 AppleCare+ for Mac 的定价策略，允许新用户以年度订阅的方式购买扩展服务，而不是一次就绑定三年。大约一个月前，这家库比蒂诺科技巨头就已经做好了准备。但现在，消费者们终于可以在 Apple Store 零售门店、线上商店、App 应用端、以及电话订购的方式来续订。（图 via Apple 官网）Apple Insider 指出，尽管这项政策变动较通常的 3 年期承诺提供了更大的灵活性，但对于有长期使用需求的客户来说，总体成本支出?

    car 苹果 macbook

  • Apple Maps导航侵权案新进展：苹果反诉要求判定Traxcell新主张无效

    本周四，苹果向加州北区地方法院提交反诉文件，要求判定 Traxcell 的新主张无效。后者是一家总部位于德州的非执业实体，在今年 1 月该公司发起诉讼，指控苹果公司导航系统侵犯了所持有的 9,918,196 和 9,549,388 两项专利。这些专利涵盖了定位和为移动网络上的设备提供方向性帮助，以及促进这种能力的硬件。随后，该公司又附加了第三项技术专利--编号 10,820,147，专利名称为“提供离线和在线地理导航信息的移动无线设备”。周三，

    苹果

  • 苹果员工发起#AppleToo运动：揭露公司内部不公待遇

    据外媒AppleInsider报道，一群苹果员工成立了AppleToo组织，其目的是揭露公司内部的种族主义、性别歧视、不平等和虐待行为。在成立该组织之前，苹果员工曾数周都有在发表公开声明--称内部投诉没有得到回应或完全被忽视。由约200名苹果员工和承包商组成的Discord社区发起了这场运动。The Verge网站称，约15名苹果现任和前任员工直接参与了组织工作。AppleToo网站上有一个简短的声明，用户可以从AppleToo组织者那里获得密码登录。Dis

    苹果 twitter 网站

  • 苹果在欧美重新开启Today at Apple线下课程活动

    据彭博社报道，苹果公司今天告诉美国和欧洲的零售员工，该公司计划从8月30日开始在苹果零售店重新恢复面对面的Today at Apple课程。

    苹果 苹果课程 TodayatApple
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM