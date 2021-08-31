快来申领！9月起全国28个城市推行电子驾照

今年6月，公安部宣布在天津、成都、苏州3个城市试点电子驾驶证，与纸质驾驶证具有同等法律效力。
8月20日，公安部表示，将从9月1日起，新增28城推广驾驶证电子化，预计2022年在全国全面推广。
据悉，驾驶人可通过全国统一的交管12123”手机APP申领、查询、出示电子驾驶证。
电子驾驶证采用数字签名防伪技术，有效防止篡改、伪造，保证电子驾驶证真实唯一、安全可靠。
若申请人驾驶证存在扣留、暂扣、逾期未体检、逾期未审验、公告停止使用等情形的，将无法申领电子驾驶证。
今年6月，公安部宣布在天津、成都、苏州3个城市试点电子驾驶证，与纸质驾驶证具有同等法律效力。
8月20日，公安部表示，将从9月1日起，新增28城推广驾驶证电子化，预计2022年在全国全面推广。
据悉，驾驶人可通过全国统一的交管12123”手机APP申领、查询、出示电子驾驶证。
电子驾驶证采用数字签名防伪技术，有效防止篡改、伪造，保证电子驾驶证真实唯一、安全可靠。
若申请人驾驶证存在扣留、暂扣、逾期未体检、逾期未审验、公告停止使用等情形的，将无法申领电子驾驶证。
9月起，一批新规正式实施。其中，最受关注的新规之一就是电子驾照将在北京等28个城市推行了。据公安部交通管理局消息，自2021年6月1日起，公安部组织在天津、成都、苏州3个城市试点发放电子驾驶证，目前已有200多万名群众申领使用，简化了办事手续资料，提升了证件使用便捷度，并在客货运输、汽车租赁、保险购置等行业领域广泛应用。在试点基础上，公安部决定自2021年9月1日起，北京、天津、石家庄、长春、大庆、上海、无锡、苏州?
今日，公安部宣布，继天津、成都、苏州之后，新增北京、长春、南宁等28个城市驾驶证电子化推广应用。28个城市分别为:北京、天津、石家庄、长春、大庆、上海、无锡、苏州、盐城、泰州、宁波、嘉兴、南昌、济南、青岛、长沙、广州、深圳、南宁、重庆、成都、绵阳、自贡、南充、贵阳、西安、银川、昆明。
作为平民赛车，20多万的特斯拉，动力性能上却能比肩不少燃油跑车，毕竟百公里3.3秒的加速度，已经达到了百万级牛马超跑的级别。虽然此前被众多网友调侃刹不住车”，但是真正的车主，对他们的车辆刹车性能，仍是相当自信，甚至在市区内都敢疯狂飙车。据报道，近日，苏州太仓警方接到群众举报称有人晒飙车视频，最高时速达201km/h。同时，这位驾驶员上传的视频显示，在市区道路上，这辆特斯拉接下来的举动，让不少人感到害怕。视频中
日前，一则关于蔚来事故的死亡讣告，引发国内网友热议与关注。2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦（昵称萌剑客”），驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故不幸逝世，终年31岁。
现在，汽车评测网站Car and Driver对17款车型的辅助驾驶系统进行了4项抗欺骗测试，包括奔驰、宝马、凯迪拉克、福特、沃尔沃、丰田、雷克萨斯、特斯拉以及现代汽车。结果发现，这些汽车都无法避免辅助驾驶系统被车主滥用。
随着特斯拉因自动驾驶出现多起车祸后，美国相关部门正式对特斯拉自动驾驶系统进行调查。而作为特斯拉的CEO，在调查开始后，口风似乎也有所转变。据外媒报道，日前，特斯拉CEO在社交媒体上表示，该公司研发的最新测试版自动驾驶辅助软件不够好，让人颇感意外。周一，马斯克在其推特上称，FSD Beta 9.2在实际上并不出色，Autopilot/AI 团队正在共同努力并尽快改进，需要大量的神经网络训练”。据悉，在美国，特斯拉FSD（完全自动驾驶
8月12日，上善若水投资管理公司创始人林文钦（昵称萌剑客”），驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故不幸逝世，终年31岁。8月18日消息，蔚来撞车事件仍在发酵中，警方尚未发布最终调查结果。不过，日前，林文钦好友林伟伟再发声，他表示：林文钦认为自动驾驶是电动车和油车的区别，自动驾驶是他买这辆车的核心。”他表示：我是第一批蔚来用户，当时购车宣传时，蔚来声称自动驾驶比人要
上周六，公众号“美一好”发布讣告称，就在蔚来发布今年二季度财报当天下午，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦（昵称“萌剑客”），驾驶蔚来ES8在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。
日前，31岁的企业家林文钦在高速路上驾驶蔚来汽车时启用自动驾驶功能，发生交通事故不幸离世。林文钦先生治丧小组成员对媒体表示，林文钦先生驾驶蔚来车辆，启用领航辅助功能（NOP）后，在沈海高速涵江段撞上了道路施工的车辆，不幸离世。该事件发生后，汽车行业的自动驾驶功能引发业界关注。8月16日消息，理想CEO李想发文呼吁媒体和行业机构统一自动驾驶的中文名词的标准。李想指出，L2和L3什么的用户听不懂，都是专业话术。建议?
美国政府已宣布正式对特斯拉自动驾驶（Autopilot）展开调查，称该驾驶辅助系统在发现停放的紧急车辆时存在问题。美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 于周一发布了调查公告。
资料显示，几何伙伴成立于2018年10月，基于机器感知和深度学习，采用 「低成本、车规级、高可靠、易量产」的技术路线，为 L2-L4级自动驾驶提供 「融合感知 + 智能决策」软硬件集成系统。小米产投高级合伙人孙昌旭表示，几何伙伴有清晰的战略部署和优秀的软硬件产品，并以此为护城河，成为融合感知+智能决策技术的领跑者。
据国外媒体报道，就在上周（当地时间8月19日）特斯拉举行的人工智能日活动上，特斯拉首席执行官埃隆马斯克份分享了许多雄心勃勃的计划。有业内人士从中提取到一条线索，其或将意味着自动驾驶汽车或向前迈进一大步。换句话说，特斯拉公司有可能把全自动驾驶（FSD）技术授权给其他品牌使用。
就在刚刚，理想汽车CEO李想发文称，L2和L3什么的用户听不懂，都是专业话术。呼吁媒体和行业机构统一自动驾驶的中文名词的标准。李想建议，统一名称:L2=辅助驾驶;L3=自动辅助驾驶;L4=自动驾驶;L5=无人驾驶。
据外媒报道，特斯拉是全球领先的电动汽车制造商，对于其直言不讳的支持者和恶毒的批评者来说，它肯定是一个情绪化的话题，这些党派团体之间经常在社交媒体上展开激烈的斗争。尽管如此，自上周美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)对特斯拉的半自动驾驶系统（被称为Autopilot）展开调查以来，普遍的气氛已经急剧紧张起来。此前几年，特斯拉发生了一系列令人不安的事故。作为回顾，特斯拉的Autopilot系统最近进行了一次重大改革，这家?
近日，一理想ONE车主躺着开车的视频引发网友关注。对此，理想汽车官方回应表示，坚决反对错误使用理想汽车的辅助驾驶系统行为，并要求所有车主按照正确的方式使用辅助驾驶系统。
特斯拉的人工智能日（AI Day）活动拉开了帷幕，该公司发布了一段展示了其即将推出的全自动驾驶系统在郊区道路上的导航路线的视频。
毫无疑问，未来汽车行业下一个技术竞争的制高点为自动驾驶。各大车企当前都在投入巨量资金和精力，进入到自动驾驶领域。而特斯拉在此方面，无疑是全球最为知名的电动车企之一，同时当前售价6.4万元的FSD功能，已经为特斯拉带来了实质性的收入，未来这一收入，也将会迎来更高的水平。除了考虑到汽车市场对于自动驾驶的营收之外，特斯拉还有别的初衷，要不计成本的开发自动驾驶吗？答案是肯定的。近日，挪威一网友上传了有关特斯拉FS
当前，虽然全球量产装车的自动驾驶”技术，均为L2级水平的自动辅助驾驶，但是在宣传方面，特斯拉向来都是领先一步。而今，特斯拉甚至已经考虑，将自己的自动驾驶技术，开放给其它品牌使用。日前，据报道，特斯拉马斯克表示，特斯拉正考虑开源软件，对其他汽车制造商开放其自动驾驶技术。马斯克在特斯拉人工智能日被问及对开源的态度时表示，如果其他汽车制造商想要获得授权并在他们的汽车上使用特斯拉的自动驾驶技术，这将是非常酷
作为一家自动驾驶技术初创企业，多年来 Waymo 一直潜心于技术研发。从亚利桑那州试点公开运营的无人驾驶班车服务，到将测试项目扩展到旧金山等地，Waymo 始终在业内处于领先地位。最新消息是，该公司的自动驾驶 AI，已较以往任何时候都更具辨识能力。初到旧金山的司机朋友，一定会对狭窄的街道、奇怪的十字路口、遍地行人、以及海拔变化导致的能见度等现象感到诧异。Driver AI 看到的视图，对人眼分析也极具意义。然而这样的现实场
据国外媒体报道，当地时间周四，电动汽车制造商特斯拉在“人工智能日”（AI Day）活动上发布了其自主研发的电脑芯片，用于训练其自动驾驶系统。Autopilot硬件高级主管Ganesh Venkataramanan表示，这款D1芯片是特斯拉Dojo超级计算机系统的一部分，采用7纳米制造工艺，处理能力为每秒1024亿次。
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