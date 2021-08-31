快来申领！9月起全国28个城市推行电子驾照

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快来申领！9月起全国28个城市推行电子驾照

2021-08-31 17:50 · 稿源：站长之家

今年6月，公安部宣布在天津、成都、苏州3个城市试点电子驾驶证，与纸质驾驶证具有同等法律效力。

8月20日，公安部表示，将从9月1日起，新增28城推广驾驶证电子化，预计2022年在全国全面推广。

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据悉，驾驶人可通过全国统一的交管12123”手机APP申领、查询、出示电子驾驶证。

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电子驾驶证采用数字签名防伪技术，有效防止篡改、伪造，保证电子驾驶证真实唯一、安全可靠。

若申请人驾驶证存在扣留、暂扣、逾期未体检、逾期未审验、公告停止使用等情形的，将无法申领电子驾驶证。

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