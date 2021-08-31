快来申领！9月起全国28个城市推行电子驾照

毫无疑问，未来汽车行业下一个技术竞争的制高点为自动驾驶。各大车企当前都在投入巨量资金和精力，进入到自动驾驶领域。而特斯拉在此方面，无疑是全球最为知名的电动车企之一，同时当前售价6.4万元的FSD功能，已经为特斯拉带来了实质性的收入，未来这一收入，也将会迎来更高的水平。除了考虑到汽车市场对于自动驾驶的营收之外，特斯拉还有别的初衷，要不计成本的开发自动驾驶吗？答案是肯定的。近日，挪威一网友上传了有关特斯拉FS