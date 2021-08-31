Shopee创始人李小冬成为新加坡首富 身家达198亿美元

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Shopee创始人李小冬成为新加坡首富 身家达198亿美元

2021-08-31 16:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:近日，随着东南亚电商平台Shopee虾皮网）母公司Sea Limited股价大涨，该该公司创始人兼CEO李小冬成为新加坡首富，身家已达198亿美元。

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了解，李晓东出生于中国天津，后成为新加坡公民，于2009年创办Sea Limited（冬海集团）。Sea Ltd前称Garena Interactive Holding Limited，于2017年4月8日更名为Sea Limited，总部位于新加坡Galaxis，是大东南亚地区领先的互联网公司。

值得一提都是，前不久冬海集团公布了2021年第二季度业绩。数据显示，2021年Q2，冬海集团GAAP收入约为23亿美元，同比增长158.6%;冬海集团毛利润为9.3亿美元，同比增长363.5%;经调整后EBITDA约为2410万美元，净亏损4.337亿美元。冬海集团的收入来源主要包括游戏娱乐业务Garena、电商平台业务Shopee、数字金融服务业务SeaMoney。

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其中，在第二季度中，Shopee平台GAAP收入约为12亿美元，同比增长160.7%。另外，根据App Annie数据显示，在东南亚以及Shopee最大的市场印度尼西亚，Shopee在2021年第二季度购物类应用平均月活跃用户数和用户使用总时长排名中，位列第一。

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