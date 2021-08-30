多家快递公司集体涨价 快递小哥每月或多挣500元

众所周知，快递行业是比较累的一个行业，早出晚归不说，基本上也没有节假日。近日，就有一名快递小哥因为太累想休息，做出了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，浙江温州的一名快递小哥骑着送快递的三轮被查处酒驾，被抓后反而并没有表现出沮丧，反而还挺高兴，背后原因让人无奈又心酸。从视频中可以看出，男子骑着送快递的三轮车遭遇到交警查酒驾，经过酒精测试仪测试后发现为酒驾，就被交警给带上警车了。结果在车上，男子突然