多家快递公司集体涨价 快递小哥每月或多挣500元

日前，中通、圆通、申通等6家快递公司发出通知，从9月1日起全网派费上调0.1元/票。
大多数快递员的工资与派费挂钩，快递涨价意味着快递小哥每送一件快递多挣1毛钱。
按照快递员人均每天派件200件计算，派费上调0.1元/票有望为快递员每月增加约500元到1000元的收入。
日前，中通、圆通、申通等6家快递公司发出通知，从9月1日起全网派费上调0.1元/票。
大多数快递员的工资与派费挂钩，快递涨价意味着快递小哥每送一件快递多挣1毛钱。
按照快递员人均每天派件200件计算，派费上调0.1元/票有望为快递员每月增加约500元到1000元的收入。
近期有不少消费者反映，自己已经很久没有在家门口收到快递了。然而一些快递员也诉苦，将快递放在快递柜自己也得支付每件0.3元到0.4元的费用。但因为每天的送件量大幅增长，公司对送达时效的考核严格，他们只能优先保证数量。派件量上涨，却增量不增收。8月3日消息，据媒体报道，今年以来，快递企业的利润空间也在被不断压缩。仅北京地区就已经有不少快递网点挂出转让的信息。在深圳、义乌等电商快递发货量大的城市，这种情况更加突
众所周知，快递行业是比较累的一个行业，早出晚归不说，基本上也没有节假日。近日，就有一名快递小哥因为太累想休息，做出了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，浙江温州的一名快递小哥骑着送快递的三轮被查处酒驾，被抓后反而并没有表现出沮丧，反而还挺高兴，背后原因让人无奈又心酸。从视频中可以看出，男子骑着送快递的三轮车遭遇到交警查酒驾，经过酒精测试仪测试后发现为酒驾，就被交警给带上警车了。结果在车上，男子突然
微信上寄快递，预约上门，还没付钱，快递小哥拿起就跑。原来，微信支付分推出了先寄后付”服务，快递揽件完成后可自动付款。寄快递无需等待，也能有效减少接触风险。不仅上门取件即拿即走不用等，在驿站寄件放下就走不用等，把快递放在丰巢快递柜也不用等！目前，顺丰、京东、中通、丰巢、EMS、韵达等快递行业头部品牌均已接入微信支付分先寄后付服务。搜索相应小程序，立马寄。今天起至8月底，通过京东、顺丰寄件并支付成功后，可
8月3日，中央电视台CCTV2《正点财经》栏目播发快递行业观察，深度报道快递小哥生存现状。新闻中对快递100推出的《2021年618快递服务质量大数据报告》进行了详细报道。快递100数据显示，70%的快递员在618期间遭到投诉，大部分投诉事关快递是否送上门。同时，超五成的快递员月收入不超过5000元。今年6月，中国领先的快递物流信息服务商快递100发布《2021年618快递服务质量大数据报告》，报告显示618期间顺丰、京东、德邦满意度排名靠
天眼查App股东信息显示，由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿元人民币，
近日，浙江省市场监管局宣布对全省快递行业服务行为开展联合整治。去年5月，国家邮政局曾表示，将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处;督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，
8月12日，上海通寓置业有限公司成立，法定代表人为王吉雷，注册资本2亿元人民币，经营范围包含：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。
在乡村振兴战略指引下，农村经济发展成为各界焦点，“快递进村”正是为赋能乡村振兴所进行的积极探索。深耕国内大件快递领域的德邦快递积极响应号召，主动“走进去”，将专业服务送到农户身边，助力更多优质农产品“走出来”，带动当地经济发展。让农村快递服务更便捷近年来，德邦快递在乡镇业务布局上持续发力，不仅对新增乡镇区域投入了近亿元专项补贴，还通过网点可视化、提成线上化、共配系统等系统建设，进一步解决末端配送问
在今日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家邮政局建议广大用户要加强自身防护，在接收快递包裹时，尽量戴口罩、戴手套，把内件取出后及时洗手，做好自身防护。
虽然我国的快件量一直在增长，但大多数快递员收入却并不高。据央视报道，我国超五成快递员收入不超过5000元，月收入超过一万的仅占1.3%。
近日，四川省市场监管局等五部门发出关于推广餐饮外卖无接触取餐柜服务的紧急通知。要求各地、各部门（单位）要鼓励外卖送餐员主动与消费者协商，约定通过餐饮外卖无接触取餐柜无接触存取餐。
近几年，快递代收点和智能快递柜越来越多，让人不用因为家里无人收件而苦恼，但却引发出新的问题家里明明有人，快递员却不愿送货上门，而是习惯性放到快递代收点。8月11日消息，据媒体报道，浙江省市场监管局联合省邮政管理局，正对全省快递行业服务行为开展联合整治。据悉，三类快递问题被列入重点整治范围：未经收件人同意，将快件放置到驿站、智能快件箱、乡镇网点或其他代收点，不按约定名址投递；以超派送范围或经营困难等为?
8月1日晚，东京奥运会女单决赛在国羽选手陈雨菲和中国台北名将戴资颖之间打响。最终，23岁的陈雨菲不负众望，2-1拿下这枚宝贵的女单金牌。8月2日，韵达速递官方微博宣布赠送陈雨菲一套房产。韵达速递方面表示，浙江桐庐籍运动员陈雨菲为中国体育代表团和中国羽毛球队再夺一枚金牌。韵达速递作为浙江桐庐籍民营快递企业，对陈雨菲的夺冠表示热烈祝贺。陈雨菲的夺冠是国家的荣誉，也是桐庐家乡人的骄傲，为此赠送桐庐桐韵家园房产一?
8月18日，菜鸟正式启用位于浙江杭州的华东集运仓，该仓是目前菜鸟全国最大集运仓，兼顾包裹存储及处理能力，仓内拥有包括数字化流水线、龙门架、交叉带分拣机、Ptl、IoT等智能物流设备。华东集运仓位于杭州空港新区，距离杭州萧山机场约3公里，运输的类目包括运动类、玩具类、小饰品类、母婴类、服饰类等，覆盖包括欧美、俄罗斯、拉美等市场。集运仓主要功能就是通过智能化设备实现智能合单，这也是菜鸟跨境包裹网络独创的数智化物
快递跨界做房地产？中通是认真的。8月12日，上海通寓置业有限公司成立，由中通快递股份有限公司全资持股。注册信息显示，上海通寓置业有限公司注册资本2亿元，法定代表人为王吉雷(中通快递股份有限公司董事/基础设施管理副总裁)，所属行业为房地产业，经营范围包含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理等。此前，中通快递还曾跨界涉足影视行业。早在2017年4月，中通快递部分高管就联合成立了中通安达影业有限公司，目前仍在
中通快递成立房地产公司。据天眼查显示，8月12日，上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿人民币，法定代表人为王吉雷，所属行业为房地产业，经营范围含房地产开发经营;非居住房地产租赁;物业管理。
网上购物时，看到5元还能包邮的商品时，我们除了感慨制造业竞争激烈之外，肯定也有不少网友觉得，难道这些商家发快递都是免费的吗？当然不是，只不过如果快递收发业务大的话，商家可以和快递公司自己制定快件价格，甚至一两块钱就能够包邮寄出。那么，对于个人来讲，我国的快递费到底贵不贵呢？国家邮政局也给出了答案。据报道，今天（24日）国新办举行新闻发布会。会上，国家邮政局局长马军胜表示，目前，与小康社会相适应的现代?
8月5日消息，据媒体报道，成都一买家在刘先生的网店购买玉石金蟾，刘先生用顺丰快递邮寄并保价4000元。快递员检查物品并拍照后收取保价费32元，但买家验货时发现物品有破损。刘先生联系顺丰之后，顺丰表示，物品只值600元，只赔600元。对此，顺丰回应称物品值600元是经相关机构鉴定，通常客户索赔过高就要进行评估。顺丰表示，卖家一直在劝说买家作伪证，他们认为卖家在恶意敲诈，已经报警。对于被指恶意敲诈一事，刘先生回应称，?
近日，快递 100 与联邦快递FedEx宣布达成合作，快递 100 成为FedEx中国区官方认证的快递物流兼容解决方案供应商。目前双方已完成对接，企业客户通过快递100API接口即可使用FedEx服务。疫情加速跨境电商发展，今年上半年我国跨境电商进出口增长28.6%，发展前景大好。对于一些跨境电商平台特别是中小卖家，订单暴增的同时发货难、订单信息跟踪难等问题亟待解决。快递 100 接入FedEx后，用户通过国内本土产品即能使用国际快递服务，更
据国家邮政局发布的消息，经测算，2021年7月中国快递发展指数为316.2，同比提高11.1%。其中，发展规模指数为343.8，增幅达26.2%，保持高速增长；服务质量指数与发展能力指数稳步提升，分别为483.3和199.4
深圳某互联网公司一名程序员为了解猫咪在家的状态，利用周末时间做出了一个猫咪情绪识别APP。..
8月31日，微软 Windows 市场总监 Aaron Woodman 在接受采访时表示，将持续与英特尔以及亚马逊合作，把安卓App 引入 Windows11以及微软应用商店中，..
2016 年，《培训》杂志与安迪曼咨询进行了一次企业调研， 结果显示 ，企业培训管理者以及企业高层管理者认为，未来 3 年中国培训行业将发生一场技..
在日常生活中，室内空气总会因各种各样的因素被影响，如做饭产生的油烟味、厕所除臭不当产生的异味、以及最常见的生活垃圾异味、二手烟、宠物异味..
8 月 30 日，海尔智家(600690.SH)发布 2021 半年报。 报告期内，海尔智家经营能力与盈利能力持续提升，实现营业收入1116. 19 亿元，同比增长27.2%..
花1元钱就能“脱单”的好事，成为了最近的一大热门事件。在多地的夜市中，都出现了售卖脱单盲盒的摊位，他们有个统一名称——月老办事处。两个装..
九月的风，吹来了开学的铃声，还有小朋友们的“哭声”。近日，就有网友实拍了一段某小学“开学第一天的班级大型补作业现场”。画面里，老师在前排..
8月26日，昆仑万维发布了2021年上半年财报，旗下信息分发平台Opera从全球疫情中强势复苏，实现净利润3.03亿元，归属净利润1.66亿元。其中主要业务..
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