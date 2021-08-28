vivo宣布9月13号起实行双休工作制

在中国3C认证机构的数据库中发现了一对即将推出的vivo设备。这两款手机都提供44W充电，根据传闻，它们可能是即将推出的维梧X70系列的成员。据猜测，V2134A是X70 Pro，而V2130A则被传言为香草X70维梧V2134A和V2130A认证过去的传闻表明X70将推出一款新的1/1.5英寸主传感器，具有标志性的5轴万向节稳定功能。在Pro和Pro+机型上也有关于120Hz OLED显示屏和Snapdragon 888 Plus的讨论，而vanilla可以选择SD 870。我们将确保您随时了解维