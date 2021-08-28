vivo宣布9月13号起实行双休工作制

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:就在今日，vivo官方正式宣布，9月13号起将实行双休工作制。
vivo称，将朝着为员工营造快乐进取的氛围的企业使命继续努力奋斗!
不久前，一封“vivo将不降薪取消大小周”的通知在网上流传。
内容显示，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休、且调休可跨年累计，不再清零。具体何时开始实施，以HR文件通知为准。
当时，vivo方面表示，该消息属实。
站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:就在今日，vivo官方正式宣布，9月13号起将实行双休工作制。
vivo称，将朝着为员工营造快乐进取的氛围的企业使命继续努力奋斗!
不久前，一封“vivo将不降薪取消大小周”的通知在网上流传。
内容显示，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休、且调休可跨年累计，不再清零。具体何时开始实施，以HR文件通知为准。
当时，vivo方面表示，该消息属实。
在中国3C认证机构的数据库中发现了一对即将推出的vivo设备。这两款手机都提供44W充电，根据传闻，它们可能是即将推出的维梧X70系列的成员。据猜测，V2134A是X70 Pro，而V2130A则被传言为香草X70维梧V2134A和V2130A认证过去的传闻表明X70将推出一款新的1/1.5英寸主传感器，具有标志性的5轴万向节稳定功能。在Pro和Pro+机型上也有关于120Hz OLED显示屏和Snapdragon 888 Plus的讨论，而vanilla可以选择SD 870。我们将确保您随时了解维
东京奥运会正在进行中，今天vivo官方利用vivo S10的光致变色技术，让奥运健儿在赛场上的运动完美呈现在手机后盖上，栩栩如生，vivo以此来为运动健儿加油。如图所示，vivo S10光致变色能根据紫外线的不同呈现不一样的颜色。如此一来，我们可以在vivo S10上作画”，将奥运健儿在赛场上的动作比如举重、打乒乓球、射击等呈现到手机后盖上。视频vivo产品经理韩伯啸表示，vivo光致变色工艺从vivo X27系列开始就着手研发，历经3年多时间?
据外媒droidmaze报道称，在苹果竞争对手谷歌、三星、华为和OPPO均推出类似Apple Card之后，中国智能手机制造商Vivo似乎正在准备推出一个名为VivoCard的服务，与Apple Card十分相似。
【TechWeb】7月3日消息，新东方发布公告，表示受到近期新规影响，将取消原定于下周发布的2021财年第四财季财报以及电话会议，将在后续合适的时间提供进一步更新。
苹果于 2019 年推出了与用户 Apple Pay 账户联动的 Apple Card“智能信用卡”服务，并且获得了巨大的成功。与此同时，Android 阵营也有多家公司选择了跟进，比如三星的 Samsung Card、以及早前申请注册的 OPPO Card，而且据说谷歌也打算推出自己的 Google Card 。不过近日，我们又看到了 Vivo 提交的 VivoCard 商标申请。据悉，vivo 于 2021 年 7 月 28 日向国家知识产权局（CNIPA）提交了“VivoCard”的商标申请，可知这项 580469
Linux 5.14周期正在顺利进行，很可能Linux 5.14稳定版内核会在下周末发布。Linus Torvalds刚刚发布了Linux 5.14-rc7作为最新的每周测试候选版本。总的来说，Linus对目前的情况很满意，他在5.14-rc7公告中写道，除非有什么大的意外出现，否则这将是最后一个候选版本。访问邮件列表：https://lkml.org/lkml/2021/8/22/258最新发布的5.14-rc7大多数变化都是源自于驱动（GPU和网络是最突出的），其余的都是非常随机的东西：arch、traci
8月26日消息，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2021年Q2， vivo首次蹿升至亚太地区5G智能手机出货量第一。在该地区出货量排名前五的5G智能手机厂商中，有三家是中国品牌。亚太地区的5G智能手机出货量比去年增长了一倍多（年增长110%）。SA分析师表示，vivo是亚太地区领先的智能手机厂商，年出货量增长215%。在过去的一年里，vivo已经超越小米、OPPO和苹果，成为亚太地区5G智能手机出货量的第一名。vivo成功地利用了华为
9to5Google 报道称：Amplitude Studios 即将于 8 月 17 日登陆 Stadia 平台的策略游戏《Humankind》，将率先提供对全新触控方案的支持。谷歌方面也向 TheVerge 证实：与基于蓝牙手柄或手机支架的方案相比，Direct touch 旨在提供类似传统移动游戏的多指输入体验。（图 via 9to5Google）Google 分享的截图，很好地展示了 Direct Touch 触控交互是如何实现的。单指点击选择游戏中的对象，按住手指预览内容，两指取消，拖动手指以改变
8月23日，有网传消息称，vivo将取消大小周工作制，改为常规的每周5天工作制。该消息很快得到了证实，vivo确实已经内部发布群通知。根据通知，经管理委员会研究决定，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休，而且调休可跨年累计，不再清零。至于以上制度具体何时开始实施，以HR文件通知为准。在此之前，字节跳动、腾讯游戏光子工?
今年3月30日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。财联社报道称，小米造车正式地址最快将于下周正式公开。
日前，小米手机官微正式宣布，将于8月10日发布小米平板5产品，值得注意的是，此次官宣并未由小米平板官微来完成，官方小米平板的官微密码确实忘记了，正在申诉，这也是此前网友多次调侃的理由，没想到却成真了。昨晚，小米平板在时隔三年之后，终于发布了首条微博：好好好久不见~小米平板官微正式回归据介绍，2018年11月8日，小米平板”在发完最后一条微博后，经历了运营人员更迭、组织架构调整等公司层面的变动；同时，小米平板产
近日，一封“vivo将不降薪取消大小周”的通知在网上流传。据网友爆料通知内容显示，经管理委员会研究决定，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休、且调休可跨年累计，不再清零。具体何时开始实施，以HR文件通知为准。
8月27日消息，据媒体报道，vivo执行副总裁胡柏山透露，vivo首款自研影像芯片将于9月份跟大家见面，由vivo X70系列首发搭载。胡柏山表示，未来我们不排除在其他赛道上布局芯片，所谓的赛道就是vivo在2020年确立的设计、影像、性能、系统四个长赛道。据报道，vivo V1影像芯片是vivo芯片策略的一次具体落地，在整体影像系统设计中，V1芯片可以同时服务用户在预览和录像等影像应用下的需求。此前vivo曾和三星联合打造Exynos芯片，由联?
vivo首款自研芯片对外命名为「vivo V1」，这是一款专业影像芯片，目前已经大规模量产，近期将正式发布并由vivo X70系列旗舰新品首发搭载。
关于vivo在多家招聘平台中发布招聘信息，以及多个与芯片制造相关的商标注册信息，引发行业关注。今日，@数码闲聊站 在社交平台曝光了vivo V1芯片实物图。
大家都知道，科技厂商一般都拥有丰富的各种专利技术，甚至这些专利技术能成为一个公司的主要收入来源之一，这些年随着国产手机市场的发展，国内手机厂商也积累了很多手机、科技相关的专利。但令人万万没想到的是，vivo竟然申请了网约车的相关专利技术。据企查查数据显示，近日，vivo关联公司维沃移动通信（深圳）有限公司公开车辆预约方法及装置”专利，公布号CN113191512A，申请日期为2021年4月。专利摘要显示，本申请公开了一种?
ATT TV 及其已解散的 ATT TV Now 服务，将融合转化为全新的 DirecTV Stream 服务，它由 ATT 这家美国电信巨头，与 TPG 资本就流媒体资产达成的协议衍生而来。一位发言人向 TheVerge 证实：从 8 月 14 日开启，两项服务已在移动 App 的开屏欢迎界面上，向用户预告即将于 8 月 26 日正式迎来的新变化。据悉，DirecTV Stream 重新命名了 ATT 在 TPG Capital 交易中收购的服务，但其中并不包括 HBO Max 。后者依然被华纳媒体所有，并将
微软的Win11系统发布一个月了，Insider内测也快一个月来，现在beta通道开始推送第一个预览版Win11 Build 10.0.22000.100，此前担心稳定性的玩家可以考虑升级了。beta版Win11开始推送，意味着Win11的首批测试差不多了，而微软同时宣布Dev通道的Win11这周不会更新，官方称Dev版会在未来几周、几个月内转移到下一个Windows功能更新。从微软的表态来看，Dev版Win11显然是在准备重要功能升级，虽然微软没有提及具体情况，但Win11现在还?
据国外媒体报道，Strategy Analytics的最新研究报告显示，2021年第二季度，vivo凭借20%的市场份额，首次成为亚太地区最大的5G智能手机供应商。
近日，关于vivo在多家招聘平台中发布招聘信息，以及多个与芯片制造相关的商标注 册信息，引发行业关注，掀起对于vivo自研芯片的广泛讨论。就在今天，知名数码科技博主数码闲聊站再度爆出猛料，率先曝光vivo V1 芯片实物图。通过曝光图可以看到，芯片正面硕大的V1 丝印标识，和左上方vivo自家logo，可以证实vivo自研无疑，同时从实物图可以看到vivo的V1 芯片已经完成了大规模量产。有关于vivo自研芯片的消息，近日已经不止一家媒体?
今日，北京环球度假区官方微博正式宣布，9月20日北京环球影城将正式开园，接待广大游客。此前北京环球度假区曾宣布，将于9月1日正式开启试运行，参..
消息人士表示，比亚迪高端品牌将在2023年一季度实现量产销售。同时，比亚迪今年既定新能源汽车交付目标为60万辆，明年新能源汽车销量目标为150万辆..
据外媒报道，还记得WhatsApp今年早些时候推出的备受争议的服务条款吗?对于那些不记得的人，这里说的服务条款要求用户跟Facebook分享他们的数据，..
8月27日，泡泡玛特公布2021年上半年财报。单从账面数字来看，泡泡玛特过去半年表现不错:总营收17.73亿元，同比增长116.8%，业绩有所回升，但增速还..
又是一年开学季，大学生再次唱起“再见了妈妈，今晚我就要远航”。不过与以往不同的是，近年来大学生行李邮寄而自己“空手到”的现象越来越普遍，..
瑞兹卡健身投身与健身行业多年，一直以引领会员参与正确的健身活动，建立全面的健康观念。瑞兹卡健身长期运营在上海的健身市场中，在商业健身，健..
“开发一款 APP，要集成十几甚至几十个第三方 SDK，这到底是幸福还是苦恼？”“市场变化飞快，商机转瞬即逝，我希望有更多时间思考如何走得更远，..
因为财税政策的特殊性，很多企业选择把财务外包给代理商。因为这种代理商相比较很多中小企业来说更加专业，也能为企业节省人员成本，在一定程度上..
在长期的企业站优化过程中，我们总是会涉及网站改版与企业战略调整等相关问题，特别是一个长周期发展的互联网企业。这里面就涉及到一个问题，我们..
今日，饿了么宣布，受扬州疫情影响，2021年7月31日至2021年8月26日期间内，部分用户超级吃货卡已过期，但超级吃货红包尚未使用完。为了切实保障您..
英雄联盟的云顶之弈11.17版本最近更新了，很多朋友在找好上分的阵容，今天就来为大家推荐一个梦魇复生刺的阵容，下面就来为大家分享一下。..
为确保消费者下单后就近发货，天猫国际正式启用智能分仓网络，提前将商品存入对应区域的前置仓，实现跨境次日达比例提升至90%。..
继《斗罗大陆》、《扫黑风暴》之后又一热播剧因为短视频侵权闹上法庭。8月20日，因B站侵权正在热播的《玉楼春》，青岛市中级人民法院发出诉前禁令..
据天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone13 硬件规格可支援低轨道卫星通讯。若Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范..
百利好为进一步遏制投资诈骗违法犯罪活动，同时积极响应国家在防范投资诈骗的相关政策，现以反诈骗宣传为切入点，总结百利好多年来平稳运营中成功..
2021 年“ 99 公益日”启动仪式上，腾讯宣布旗下近 20 款游戏和电竞赛事将以“Play for Good”为主题，共同推出一系列公益助力活动，号召玩家以多..
随着科技的发展，数字化、自动化、智能化和AI技术不断创新突破，各行业纷纷开始针对自身业务布局无人化作业，例如自动驾驶、无人售货机、无人超市..
一兆韦德黄浦旗舰店作为亚洲最大的健身会所，地处外滩CBD 核心区域，它浓缩并升华了上海的时尚元素与都市魅力，已经成为很多精英人士在工作与家庭..
消息推送是 APP 运营中最为基础的一环，更是APP触达用户的桥梁。然而在日常的运营过程中，因为种种原因，也会出现部分消息未及时送达的情况。这时..
重庆百重科技有限公司成立，法定代表人为曹晓冬，注册资本100万元人民币，经营范围包含:第二类增值电信业务;网络文化经营;互联网游戏服务;出版物批..