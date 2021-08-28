vivo宣布9月13号起实行双休工作制

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vivo宣布9月13号起实行双休工作制

2021-08-28 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:就在今日，vivo官方正式宣布，9月13号起将实行双休工作制。

vivo称，将朝着为员工营造快乐进取的氛围的企业使命继续努力奋斗!

QQ截图20210828110834.jpg

不久前，一封“vivo将不降薪取消大小周”的通知在网上流传。

内容显示，vivo计划取消大小周工作制，改为每周5天工作制。各团队、项目、个人可根据工作需要，安排或申请周六、周日加班，周六周日的加班，可安排调休、且调休可跨年累计，不再清零。具体何时开始实施，以HR文件通知为准。

当时，vivo方面表示，该消息属实。

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