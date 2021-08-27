特斯拉推出在线诊断软件 车主可自主修车？

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:据国外媒体报道，日前，特斯拉上线了最新的售后服务订购业务，包含两个订购包。一个是服务和维修信息包，包括使用手册、工具目录、线路图表等。另一个订购包则可以为特斯拉车主提供诊断软件。

根据一位特斯拉车主在网上的留言显示，早在之前就有车主已经接触过这些文件。特斯拉的诊断文件直到现在才向美国车主开放，但在此之前欧洲的特斯拉车主就已经可以使用该软件。

有网友认为，特斯拉提供诊断软件意味着车主或许可以自行维修车辆。