特斯拉推出在线诊断软件 车主可自主修车？

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:据国外媒体报道，日前，特斯拉上线了最新的售后服务订购业务，包含两个订购包。一个是服务和维修信息包，包括使用手册、工具目录、线路图表等。另一个订购包则可以为特斯拉车主提供诊断软件。
根据一位特斯拉车主在网上的留言显示，早在之前就有车主已经接触过这些文件。特斯拉的诊断文件直到现在才向美国车主开放，但在此之前欧洲的特斯拉车主就已经可以使用该软件。
有网友认为，特斯拉提供诊断软件意味着车主或许可以自行维修车辆。
站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:据国外媒体报道，日前，特斯拉上线了最新的售后服务订购业务，包含两个订购包。一个是服务和维修信息包，包括使用手册、工具目录、线路图表等。另一个订购包则可以为特斯拉车主提供诊断软件。
根据一位特斯拉车主在网上的留言显示，早在之前就有车主已经接触过这些文件。特斯拉的诊断文件直到现在才向美国车主开放，但在此之前欧洲的特斯拉车主就已经可以使用该软件。
有网友认为，特斯拉提供诊断软件意味着车主或许可以自行维修车辆。
近日，美国政府举行了一场电动汽车峰会，包括福特、通用等汽车厂商都被邀请在内，但唯独没有邀请销量最高的特斯拉。这让马斯克很郁闷，还在社交媒体表示这太奇怪了。据外媒报道，日期，针对特斯拉未被邀请参加在白宫举行的电动车峰会，白宫新闻秘书詹普萨基（Jen Psaki）表示，主要原因是由于特斯拉没有与工会建立密切的联系。周四，白宫计划与拜登总统以及通用汽车、福特和STELLANTIS集团的电动汽车高管举行了一次电动汽车峰会。?
据国外媒体报道，在《2020年影响报告》中，电动汽车制造商特斯拉重申其电动汽车的电池容量保留率高（衰减率）。该公司表示，在行驶20万英里后，其电动汽车的电池容量还剩下约90%。
近日，特斯拉公开的一组数据表明，2019年全美发生近19万起汽车火灾，但其中只有很小一部分涉及电动汽车;从2012年到2020年，大约每行驶2.05亿公里会发生一起特斯拉汽车着火事件。
根据Experian发布的数据，2021年上半年美国电动汽车注册量增加了一倍多，1月至6月在美国注册了214，111辆新电动汽车。
特斯拉CEO埃隆·马斯克发布微博称，如今的汽车远比当年的T型车（福特Model T）要复杂，全球供应链很容易受到不可抗力的影响。与福特Model T当年的处境相似，电动汽车的电池产业规模还不够大，因此，电池供应链必须同步构建才好。有好的想法很容易，但要把这些想法落地实践并不容易。
据国外媒体报道，虽然美国监管机构已开始对Autopilot自动辅助驾驶系统进行调查，调查涉及的电动汽车超过76.5万辆，美国国会议员也敦促美国联邦贸易委员会，对Autopilot和完全自动驾驶系统是否存在误导宣传和营销进行调查，但特斯拉2021年的人工智能日活动，却并未受到调查的影响，仍如期举行。
据国外媒体报道，电动车，特别是特斯拉电动车着火常常能成为热点新闻。不过根据特斯拉提供的数据表明，燃油车起火概率远远高于特斯拉。
据国外媒体报道，特斯拉Semi电动半挂卡车可能使用Ideanomics旗下子公司Wireless Advanced Vehicle Electrification（简称WAVE）的无线充电系统。
【TechWeb】8月8日消息，备受期待的特斯拉Cybertruck电动皮卡原计划于2021年底上市，但特斯拉公司刚刚表示：Cybertruck将无法在2021年交付。同时，特斯拉还更新了Cybertruck页面信息，买家将可以“在2022年”提车（完成配置）。今年7月中旬，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾坦承，即将推出的电动皮卡Cybertruck可能会失败，但他表示对失败风险“并不在乎”。并计划使量产车与概念车的设计几乎完全相同，其他皮卡看起来都千篇一律，但是Cyb
8月19日，据新浪财经报道，市场消息称，中国恒大集团正在与小米谈判出售电动汽车部门的股份。据悉，中国恒大集团正在与小米谈判出售其电动汽车部门65%的股份。消息人士称，谈判尚处于早期阶段，不排除有其他变数。对此，恒大、小米均未置评，后续我们将保持关注。值得注意的是，10晚间，中国恒大、恒大汽车、恒大物业联合公告称，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附
8月4日，特斯拉中国官网显示，Model S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元，涨幅3万元;Model X长续航版车型价格也涨价3万元，调整至90.999万元。
凤凰网科技讯 北京时间8月2日消息，据国媒报道，德国汽车制造商大众与汽车软件测试和集成解决方案供应商Tracetronic宣布合作，联手打造软件开发合资企业Neocx，以加强汽车软件集成，弥补自身在软件和智能应用方面的短板，适应以软件为核心的交通新时代，抗衡特斯拉在行业里的优势竞争。据悉，大众此举旨在弥补软件短板。该公司此前曾因软件问题导致ID.3发布一再被推迟，以至错失2020年排放目标，并因此被当局罚款逾100万欧元。大众
全球汽车厂商怎么也想不到，会因为芯片导致全行业停工停产。如今，因为芯片短缺，大众、本田、通用、特斯拉以及各家国产车企，都遭受了不小的损失。为了应对芯片短缺，车企除了积极全球扫货芯片之外，也尝试生产一些缺芯汽车。而向来不走寻常路的特斯拉，则更为直接硬核，在此又体现了其为科技公司的优势，直接用软件代码来支持替代芯片。近日，在特斯拉第二季度财报电话会议上，该公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）表示：我们使用替
据国外媒体报道，随着特斯拉当时间周六在官网更新量产时间，全部调整为2022年，备受期待的电动皮卡Cybertruck，也就无缘在今年开始交付，推迟到了明年。而随着报道的深入，特斯拉电动皮卡Cybertruck推迟生产的原因，也逐渐浮出水面，内部消息称可能与最终的设计有关。
汽车向电动化转型，已经成为了全球车企的大趋势。拥有特斯拉这样的全球第一电动车品牌，美国也显然更理解这一趋势。据报道，上周五，拜登与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同举行了一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动。为了给电动汽车打Call，拜登还在白宫试驾了电动汽车，随后白宫官网官宣”了拜登和主流车企达成的目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的40%至50%。并提出新的汽车排?
特斯拉承诺尽快开始生产Cybertruck电动皮卡，不过该计划要放在德州的Model Y汽车之后，预计在今年年底前进入测试阶段。
基于电动汽车的活动部件更少，且无需劳心于定期维护或更换油液的假设，分析公司 We Predict 在一项新研究中指出 —— 电动汽车的平均维修成本，可能会超过传统的燃油车型。不过相对低廉的维护成本，有望缩小两者的总体差距。然而在深入调查之后，We Predict 认为电动市场的现状，其实仍有些复杂。We Predict 在研究中提到，与燃油车相比，EV 车型的“拥有成本”其实更高。通过在两个维度上进行考量，其描绘出了这样一幅图景。简单?
据日经亚洲报道，苹果最大的供应商之一富士康表示，今年将开始在美国和泰国建设全电动汽车工厂，希望到2023年投入运营。
为保护本国的汽车工业，印度对进口汽车征收了巨额关税。印度市场目前4万美元以下的汽车进口税率为60%，4万美元以上的汽车税率为100%。同时，虽然大多数汽车的售价都在2万美元以下，但印度是全球第五大汽车消费市场，年汽车销量约为300万辆。而特斯拉为实现加速全球汽车向电动化转型的步伐，印度市场也是必不可少的一环。而目前的高关税，已经成为了特斯拉进军印度的一道超高门槛”。此前，据报道，特斯拉已致信印度各部委，希望将?
代工业者富士康已经购买了另一家苹果供应商的处理器工厂，作为其进军电动汽车部件生产的一部分。富士康已经是苹果公司iPhone的主要装配商，它同时也有可能成为制造"苹果汽车"的合作伙伴。为其一直在努力扩大其电动汽车（EV）的部件供应能力的一部分，现在该公司已经以9000万美元购买了一个新的处理器工厂。据《日经亚洲》报道，该工厂由旺宏国际出售，旺宏国际是一家专业的存储器制造商，此前曾向苹果公司提供内存，它位于新竹市，
6月2日，鸿蒙正式发布新一代鸿蒙”系统HarmonyOS 2，同时公布了百”机焕新计划，这是华为历史上最大规模的一次系统升级。截至目前，鸿蒙OS 2的升级..
就在刚刚，网易云音乐发布了《进一步加强“饭圈”乱象专项治理的公告》称，将持续推进清理有害信息，强化未成年人保护措施，抵制“无底线追星”等..
由于Windows 11的ISO镜像很早就流出，一些朋友想必已经学习”尝鲜。不过，不同于微软口中所谓的7代酷睿、二代锐龙及以上平台才能运行Windows 11，..
宜昌TCL智能集成厨房专卖店从开业到现在每周爆单，TCL宜昌专卖店经销商客户代总把门店的成功归结为“好产品、好服务、好人缘”的综合结果。值得佩..
科技与日俱进，智能产品更多的融入工作与生活当中，人们对生活品质的需求越来越高，智能投影仪便应运而生了;家用商用、休闲娱乐、朋友聚会等等一系..
成立十几年以来，淘宝历久弥新，一直在吸引创业者，掀起了一波又一波创业潮。在当下学历成为找工作的重要筹码的时候，英雄不问出处的淘宝，更是对..
众所周知，净水器已成为家庭必备的电器之一，但是市场上的净水器品牌众多，涉及的技术不同，很多消费者都不知如何选择。选择不符合当地水质情况的..
8月9日中午，深圳男子李先生在饿了么叫了份外卖，超时近30分钟。他致电外卖小哥为何晚到，没想到对方却对他进行威胁谩骂，在他投诉后，外卖小哥竟..
据目前多方透露的消息，苹果将于9月14日举办一年一度的“科技春晚”，届时全新的iPhone 13系列旗舰将正式与大家见面，而除此之外，本次发布会上苹..
虽然历经磨难，华为还是竭尽全力推出了全新的华为P50系列旗舰，不过其均仅支持4G而不支持5G网络，即便如此，该机也依然十分火爆，一度一机难求。与..
根据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在9月推出全新的iPhone 13系列机型，依旧包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro ..
Intel Alder Lake 12代酷睿在架构、技术上已经没什么悬念，接下来就等着看性能、功耗的表现了，但从目前的迹象推断，似乎不是很乐观。Intel 7新工..
基于目前曝光的线索 iPhone 13 将会在性能和相机方面带来重大升级。距离苹果发布 iPhone 13 系列只有几周时间，目前互联网上已经充斥着大量关于该..
小米社区3.0上线后，除了带来全新界面，会员中心等，MIUI团队还引入了新的内测/公测机制。针对内测中心的某内测或公测申请非常难，申请了好多次都..
近日，有消息称，字节跳动正在密集推进硬件方面的布局，计划收购国内领先的VR（虚拟现实）硬件厂商Pico。今日，据媒体报道，Pico发出全员信，证实..
今年5月27日，浙江卫视《1818黄金眼》播出了一期装锁师傅把客户锁家里”的事件，杭州郑女士因好身材和口罩挡不住的高颜值走红，网友纷纷表示杭州郑..
相信不少朋友都做过核酸检测了，有的是付费有的是免费。央视新闻频道日前曝光了新骗局，近期网络上有一些人声称，可以快速出核酸检测结果”加急最..
继中通、圆通、申通、百世、韵达之后，昨日，极兔速递也发布公告称，将从自9月1日起，快递员派费每票上涨0.1元。极兔速递在公告中表示，本次派费上..
前不久，3dfx神奇回归引发DIY圈子不小的震动，但背后真相依然扑朔迷离。没想到一波未平一波又起，名为ATI Technologies的账号宣称，将在10月1日发..
前不久，三星正式推出全新一代Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款折叠屏旗舰，同时还带来了Galaxy Buds2耳机、Galaxy Watch4智能手表两款新品。今..