欢聚集团回应将私有化：没收到私有化邀约

曾经立下的Flag,你都实现了吗?今年是小米新十年的第一年,也是小米手机发布的十周年。今晚,雷军发表我的梦想,我的选择”年度演讲,与大家一起分享这十年,小米发生了哪些变化,它是如何一步一步成长的。演讲一开始,雷军提到了当年的一段小插曲。七年前,乌镇世界互联网大会上,意气风发的雷军曾当众表达小米的梦想:五到十年,小米要做到全球第一。”在场的苹果公司高级副总裁布鲁斯塞维尔说:Its easy to say, its much more