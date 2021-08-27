欢聚集团回应将私有化：没收到私有化邀约

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日早间，有传闻称，欢聚集团董事长李学凌和雷军拟将欢聚集团私有化，估值可能达80亿美元。私有化价格将定为75-100美元/股。
受此消息影响，今日盘前，美股欢聚集团股价一度涨超12%，盘中，欢聚集团股价更是涨超15%，截至收盘，欢聚集团收涨6.04%，报59.88美元，总市值46.95亿美元。
就在刚刚，欢聚集团表示，没有收到任何私有化邀约。
站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日早间，有传闻称，欢聚集团董事长李学凌和雷军拟将欢聚集团私有化，估值可能达80亿美元。私有化价格将定为75-100美元/股。
受此消息影响，今日盘前，美股欢聚集团股价一度涨超12%，盘中，欢聚集团股价更是涨超15%，截至收盘，欢聚集团收涨6.04%，报59.88美元，总市值46.95亿美元。
就在刚刚，欢聚集团表示，没有收到任何私有化邀约。
今日美股开盘前，欢聚时代股价一度涨超12%。此前，有消息称，欢聚集团董事长李学凌和雷军拟将欢聚集团私有化，估值可能达80亿美元。私有化价格将定为75-100美元/股。
凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看苹果：库克任职苹果CEO十年 将获得7.5亿美元股票报酬本周，苹果公司首席执行官蒂姆库克(Tim Cook)将拿到他10年前从联合创始人史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)手中接过首席执行官一职后获得的第10笔、也是最后一笔激励薪酬。据媒体计算，这笔激励薪酬包括约500万股股票，价值约7.5亿美元。 派发报酬的部分条件是，苹果过去3年的股票回报率超过?
财报显示，剥离 YY Live 业务后，欢聚于本季度首次基本实现集团层面的盈亏平衡（非美国通用会计准则下）。其中，BIGO 营收从4.32亿美元提升至5.98亿美元， 同比增长38.4%，盈利水平进一步提升，调整后净利率从一季度1.6% 环比提升至3.3%，实现调整后净利润1944万美元。
恒企教育诞生于 2002 年，多年来始终坚守教育本质，牢记“把经验传递给有梦想的人”的使命，为学员打造了丰富多样的教学模式和课程。恒企网校作为恒企教育的线上授课平台，通过线上云网校、全国终端网点，打造行业领先的移动学习方案，真正实现学员随时随地自在学习。恒企教育为丰富网校学员的业余生活，打造了专属财务人的新天地。恒企教育新突破 为网校学员开辟新路径由开元教育·恒企教育精心打造的财务人学习成长社区——米友?
七月流火，再热的天气都挡不住痘博士粉丝的热情，痘粉以热爱前行，为青春点燃盛大的花火。7月18日，“向美而生，同心逐梦”2021痘博士718粉丝节，11周年庆典在北京拉开帷幕，来自全国70座城市，156家门店的祛痘主任和痘粉欢聚会场，以汇聚战“痘”智慧、分享战“痘”经验的形式，倡导广大痘友勇敢发声，科学祛痘，为美丽和自信喝彩，成就无痘幸福人生。718痘粉节现场热闹非凡据悉，本届粉丝节为期11天，以寻找“最强颜值体验官”和
凤凰网科技讯 8月22日消息，针对网传相关人员“入股蚂蚁集团”的消息，蚂蚁集团发布严正声明表示该消息为谣言。蚂蚁集团从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，接下来将通过法律程序保护自身合法权益。蚂蚁集团在声明中表示，蚂蚁集团在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款的相关情况。以下为蚂蚁集团声明原文：
凤凰网科技讯 8月22日消息，针对网传相关人员“入股蚂蚁集团”的消息，蚂蚁集团发布严正声明表示该消息为不不实谣言。蚂蚁集团从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，接下来将通过法律程序保护自身合法权益。蚂蚁集团在声明中表示，蚂蚁集团在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款的相关情况。以下为蚂蚁集团声明原文：?
8月3日，小米再传喜讯，继Q2全球登顶全球第二之后，小米再登欧洲第一，超越三星、苹果。得知这一消息后，雷军激动地表示：这个好消息来得太突然！”雷军称，小米好消息不断，手机销量全球第二、欧洲率先登顶，第三次入选世界500强，还有，即将迎来小米手机十周年。此时此刻，心情无比激动。过去十年，我们经历过多少次艰难选择？又是怎样的梦想指引我们走到今天？8月10日（周二）晚上7点半，我将举办年度演讲，聊聊我最艰难的10个?
8月22日，蚂蚁集团发布严正声明称，对于网传相关人员“入股蚂蚁集团”的不实谣言。
在昨日晚间的年度演讲中，雷军谈到了小米上市风波。雷军称，2018年7月9日，小米赴香港IPO，发售价17港元，却尴尬地遭遇破发。2019年，由于再受中美贸易战影响，小米股票在2019年9月时，跌到了接近历史最低点的8.28港币，相较于17港币的发行价接近腰斩。
今日晚间，雷军年度演讲正式开始。在演讲的开头，雷军公布数据称，2021年Q2小米手机销量已超越苹果，成为全球第二。同时，8月2日，小米第三次上榜《财富》世界500强。
8月4日消息，小米集团董事长兼CEO雷军为小米MIX 4预热。雷军表示，小米MIX 4绝不辜负大家的期待。作为小米旗下最高端的产品线，MIX系列承载了小米对未来科技的想象。2016年，小米MIX一代惊艳问世，开创了一个全面屏时代。小米集团公关部王化指出，全面屏这个词语2016年10月出现之后，整个行业都在探索怎么把屏占比做到更极致，都在以9X.X%的屏占比描述自家的屏幕，却不知就连安卓当时要适配这样屏幕的系统显示比例都是小米的工程师
凤凰网科技讯 8月2日消息，泛社交泛娱乐平台Hello Group Inc.（Nasdaq: MOMO）陌陌科技宣布，公司的法定名称从“Momo Inc.”更改为“Hello Group Inc.”，2021年8月2日生效，公司的美国存托股票将于2021年8月2日开始以新公司的名义进行交易。
但当看到下面这张对比图的时候，的确如网友所说“不能说毫无关系，只能说一模一样”，“雷军选苏神当小米代言人，严重怀疑他是想省一张宣传海报。”
在8月10日的年度演讲中，雷军曾表示，因在上市后不久股价接近腰斩，自己遭到了投资人一个小时的训斥。雷军当时表示:“那段时间，我的情绪非常低落，特别不愿意见投资者。有位投资者，指名一定要见我。刚见面，她就从战略到产品再到管理，把我们当小学生，数落了一个多小时。我衬衣都湿了。会后，我一个人在会议室呆了很久。那一刻，我非常绝望。”
曾经立下的Flag，你都实现了吗？今年是小米新十年的第一年，也是小米手机发布的十周年。今晚，雷军发表我的梦想，我的选择”年度演讲，与大家一起分享这十年，小米发生了哪些变化，它是如何一步一步成长的。演讲一开始，雷军提到了当年的一段小插曲。七年前，乌镇世界互联网大会上，意气风发的雷军曾当众表达小米的梦想：五到十年，小米要做到全球第一。”在场的苹果公司高级副总裁布鲁斯塞维尔说：Its easy to say, its much more
上午10点整，雷军在社交平台宣布，请苏炳添代言小米品牌。雷军称，苏炳添表示他说他喜欢小米，他愿意代言小米品牌。
小米CEO雷军在社交媒体发文称，明晚进行的发布会内容比较多，预计时长3个小时，请大家做好准备。
今天上午，小米手机官微宣布，小米MIX 4将于8月10日发布。官方表示：MIX，因梦想而生。它是工程师对科技的理想，它是设计师对美学的执着，它更承载了万千米粉对未来的想象。小米MIX 4，献给最初的梦想。”雷军通过个人微博第一时间同步了上述消息。值得一提的是，8月10日，雷军将举办2021年度演讲，届时，小米MIX 4将借此机会正式登台亮相。看到小米MIX 4的消息，有网友评论：雷总，我哭了”，雷军随即送上爱心表情。可见，米粉对?
纳斯达克上市公司Hello Group Inc.（原Momo Inc.）正式宣布启用新的中文名称“挚文集团”（原陌陌科技），旗下现有App产品名称保持不变。同时，公司全新品牌视觉标识亮相。
6月2日，鸿蒙正式发布新一代鸿蒙”系统HarmonyOS 2，同时公布了百”机焕新计划，这是华为历史上最大规模的一次系统升级。截至目前，鸿蒙OS 2的升级..
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