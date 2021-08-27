出乎意料！90后00后已成电信网络诈骗主要受害群体

1大家有没有一种感觉，好像节日都开始通货膨胀了。这几年每家大公司都在忙着造节，看起来就像有钱没地儿花的样子。从传统的双11、618，再到这几年的各种新节日，电商公司造的节越来越多，甚至不止是电商公司，从短视频平台到社交平台到传统企业，都在尝试用造节的方式做营销。其实造节也是广告。是广告，就必然绕不开疗效。世界百货业之父约翰·沃纳梅克曾经提出过一条广告营销界的“哥德巴赫猜想”，即神秘的“被浪费的一半广告费