出乎意料！90后00后已成电信网络诈骗主要受害群体

如今网络诈骗越来越猖狂，大多数人会认为中老年人更易受骗。
其实，作为互联网原住民的“90后”“00后”等年轻一代，早已成为诈骗团伙的主要目标。
上海公安局近期披露，网络诈骗案中1990年以后出生的受害人数量占全部受害人数量的六成以上。
警方提醒，针对年轻人的诈骗手段更多，比如兼职刷单、网购退货、虚假网络贷款、游戏充值等，都是年轻人容易上当的诈骗圈套。
如今网络诈骗越来越猖狂，大多数人会认为中老年人更易受骗。
其实，作为互联网原住民的“90后”“00后”等年轻一代，早已成为诈骗团伙的主要目标。
上海公安局近期披露，网络诈骗案中1990年以后出生的受害人数量占全部受害人数量的六成以上。
警方提醒，针对年轻人的诈骗手段更多，比如兼职刷单、网购退货、虚假网络贷款、游戏充值等，都是年轻人容易上当的诈骗圈套。
如今，支付宝已经成为人人必备的APP，衣食住行动动手就能在上面完成，大大方便了我们的日常生活。不过与支付宝相关的网络诈骗也层出不穷，最近就出现了一种升级学生账户”的诈骗方式，这种骗局与此前的注销学生账户”一致，都是利用受害者的紧张心理实施诈骗。据报道，电话中对方自称为支付宝调查中心客服”，并表示检测到支付宝账户尚未完成学生账户升级，需要接入变更专员帮忙对接升级，期间不产生任何费用，否则会产生一定的滞?
抖音发布《抖音网络诈骗打击治理报告（2021年1月至6月）》（以下简称“报告”）。报告显示，2021年1月至6月，抖音安全中心主动封禁涉嫌诈骗帐号超过80万个，拦截下架涉嫌诈骗视频内容超过100万条。同时，抖音安全中心与多地警方跨平台联动，落地打击网络诈骗团伙57个，抓获诈骗分子273人。
这是一份发布在人社部官方网站上，来自于农民工工作司的监测报告，大意是通过一系列的调查、监测、取样，发现进京务工人员们的就业方向发生了很大的变化——从过去扛麻袋、端盘子的劳动密集型产业，逐渐开始向信息传输软件、信息技术服务业转移了——数据充足、例证充分，官方认为是农民工群体已经迭代了，现在是“新生代”。
随着医疗健康行业的数字化转型，越来越多医生开始选择线上执业。医生线上执业幸福感如何、有哪些诉求?为了客观分析互联网医生线上执业体验和评价，进而指导医生规范高效地线上执业，京东健康联合健康界发布《2021互联网医生诊疗行为及幸福感报告》（以下简称《报告》）。通过对全国29个省份的951位医生调研显示，超99%的医生认为互联网+医疗健康对于医生职业发展有价值，“更好地管理患者”成为医生线上执业最大诉求。据国家卫健委
随着苏炳添以9秒83的百米成绩完成封神之战，在社交软件、视频软件、搜索引擎上，有关这个“最快的黄种人”的讨论就没有断过。
1大家有没有一种感觉，好像节日都开始通货膨胀了。这几年每家大公司都在忙着造节，看起来就像有钱没地儿花的样子。从传统的双11、618，再到这几年的各种新节日，电商公司造的节越来越多，甚至不止是电商公司，从短视频平台到社交平台到传统企业，都在尝试用造节的方式做营销。其实造节也是广告。是广告，就必然绕不开疗效。世界百货业之父约翰·沃纳梅克曾经提出过一条广告营销界的“哥德巴赫猜想”，即神秘的“被浪费的一半广告费
凤凰网科技讯 8月6日消息，此前，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第229场新闻发布会上要求，封控区域周边场所、单位严格落实体温监测、通风消毒、健康宝“绿码”查验。公共场所实行预约并严格限流50%，办公楼宇到岗率下调至50%，采取远程和居家办公。8月4日，有网友反映称，京东位于北京亦庄的总部现在已经封楼，员工凭核酸检测可以离开，京东从8月4日开始居家办公。脉脉截图8月5日，据北京日报报道，抖音宣布：我们接到有关
如果说，阿里、京东、美团、滴滴、拼多多、苏宁等互联网巨头，甚至每日优鲜、叮咚买菜、盒马等独角兽企业的共同梦想是什么?“进入社区”，也许会是很多人意料之外的答案。
中国互联网络信息中心（CNNIC）今日发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%。十亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。
日前阿里巴巴集团发布2021财年年报，董事会主席兼首席执行官张勇发布致股东信。信中提出，阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。
说到流量大家瞬间想到的是什么?是网红?是直播?是某些新闻人物事件?又或是某个让你觉得有趣的信息?被人熟知的品牌出新产品了?
据外媒报道，巴西已经创建了一个网络攻击响应网络，旨在通过联邦政府机构之间的协调促进对网络威胁和漏洞的更快响应。根据7月16日签署的总统令，该国的联邦网络事件管理网络将包括总统机构安全办公室及联邦政府管理下的所有机构和实体。上市公司和混合资本公司及其子公司可以自愿成为该网络的成员。据悉，该网络将由巴西总统机构安全办公室的信息安全部门通过政府的网络安全事件预防、处理和响应中心进行协调。隶属经济部管理和数?
导语：据介绍，本次深圳工业互联网应用标准交流会，将起草基于工业互联网应用场景进行申报制定的标准，由团体标准迭代升级为行业标准、国家标准。近日，深圳市工业互联网应用标准交流会正式召开。据悉，本次交流会由深圳市工业互联网行业协会主办，金蝶软件（中国）有限公司协办。深圳市工业互联网行业协会秘书长刘勇、深圳市工业互联网行业协会监事长陈一木、鹏城实验室网络通信研究中心副主任汪漪、金蝶中国副总裁兼深圳分公司总
中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》。其中，报告在综述部分的趋势特点中提到，信息产业技术多个领域取得积极进展。
据IT桔子数据，2021年初截至8月17日，腾讯投资事件有200起，字节跳动投资事件52起，阿里巴巴41起，百度27起，京东16起，美团15起。对比往年，互联网大厂的投资举动愈发频繁。以腾讯投资和字节跳动为例，2021年至今，投资项目数量和投资金额两方面都达到了多年以来的峰值。
2019年，曾经在腾讯供职的畅销书作家吴军在接受《头条有约》采访时谈及，腾讯从来没有To B的基因，并以腾讯云对企业销售的方式为例，说明腾讯不善于做TO B的业务。一时间围绕“基因论”的讨论甚嚣尘上，反对者的意见大都是企业发展是动态的，不要用过去来衡量未来。拥护者大都站在业务经验的角度认为“腾讯基本上没有贴身伺候服侍甲方的基因”。这场波及范围比较广泛的讨论过去两年后，再来看腾讯有没有TO B的基因这个问题，会相对
科技正能量 郑凯回顾2020 年，任何人都无法忘记疫情带给工作和生活的种种改变。从在线教育、在线办公、在线医疗到直播电商，因为疫情被按下“快进键”的“在线”模式，迎来了爆发式的增长，在“在线”的商业逻辑中，最具代表性的就是以RTC音视频技术为主导的互联网通信云直播的快速发展。当疫情让“在线”成为了一种常态，也划出了一条互联网通信云的增长曲线。融云联合创始人兼CTO杨攀说：“音视频技术正在变成一种能力，万物互联
近年来，直播带货的热度持续不减，不仅催生了李佳琦、薇娅这样的超级带货网红，还拉动了一大批明星、企业家纷纷下海，说是“全民直播”一点也不为过。特别是疫情防控期间，直播带货助力乡村经济振兴，受到社会各界的认可。2020 年 3 月，应中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心、中国轻工业联合会的要求和部署，中国轻工企业投资发展协会启动了“互联网营销师”即直播带货员的申报组织工作。 2020 年 7 月，人社部?
据报道，《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民规模持续增长，触网低龄化趋势更为明显。2020年，我国未成年网民达到1.83亿人，互联网普及率为94.9%，有超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网，而且呈逐年上升趋势。在接触和使用互联网的过程中，出现了沉迷游戏、短视频等问题，为社会各界所关注。从理论和实践来看，沉迷网络，不管是游戏还是短视频抑或其他网络功能，也不管是未成年人还是成年人?
俗话说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，教育一直以来都是我国头等大事，随着经济生活水平的不断提高，家长们更加重视小孩的教育与此同时，各式各样的课外辅导班，线上教育如雨后春笋般纷纷冒尖，在这种情况下难免会出现教育资源陷阱。捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信”）作为一家致力于为消费者服务的金融公司此次为各位家中和孩子们带来安全消费小妙招。暑期“充电” 不要轻信“免费资源”近期，广东、贵州、浙江等多地家?
虽然历经磨难，华为还是竭尽全力推出了全新的华为P50系列旗舰，不过其均仅支持4G而不支持5G网络，即便如此，该机也依然十分火爆，一度一机难求。与..
根据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在9月推出全新的iPhone 13系列机型，依旧包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro ..
Intel Alder Lake 12代酷睿在架构、技术上已经没什么悬念，接下来就等着看性能、功耗的表现了，但从目前的迹象推断，似乎不是很乐观。Intel 7新工..
基于目前曝光的线索 iPhone 13 将会在性能和相机方面带来重大升级。距离苹果发布 iPhone 13 系列只有几周时间，目前互联网上已经充斥着大量关于该..
小米社区3.0上线后，除了带来全新界面，会员中心等，MIUI团队还引入了新的内测/公测机制。针对内测中心的某内测或公测申请非常难，申请了好多次都..
近日，有消息称，字节跳动正在密集推进硬件方面的布局，计划收购国内领先的VR（虚拟现实）硬件厂商Pico。今日，据媒体报道，Pico发出全员信，证实..
今年5月27日，浙江卫视《1818黄金眼》播出了一期装锁师傅把客户锁家里”的事件，杭州郑女士因好身材和口罩挡不住的高颜值走红，网友纷纷表示杭州郑..
相信不少朋友都做过核酸检测了，有的是付费有的是免费。央视新闻频道日前曝光了新骗局，近期网络上有一些人声称，可以快速出核酸检测结果”加急最..
继中通、圆通、申通、百世、韵达之后，昨日，极兔速递也发布公告称，将从自9月1日起，快递员派费每票上涨0.1元。极兔速递在公告中表示，本次派费上..
前不久，3dfx神奇回归引发DIY圈子不小的震动，但背后真相依然扑朔迷离。没想到一波未平一波又起，名为ATI Technologies的账号宣称，将在10月1日发..
前不久，三星正式推出全新一代Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款折叠屏旗舰，同时还带来了Galaxy Buds2耳机、Galaxy Watch4智能手表两款新品。今..
今天（8月29日）是中国飞人苏炳添的生日，1989年出生的他32岁了。雷军特意在微博向苏神”送出生日祝福。雷军还透露，小米工程师们为苏炳添准备了一..
不久前，华为推出了全新的P50系列旗舰，凭借着强大的相机实力再度在DXO霸榜。而除此之外，华为又有一款新机也正在赶来的路上，它就是全新的华为no..
据灯塔专业版数据显示，由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的热播电视剧《扫黑风暴》累计播放量突破30亿大关，该剧在灯塔热度持续排名TOP1。距离突..
8月行将结束，这意味着苹果秋季发布会的步伐也越来越近。本周的最新消息是，iPhone 13系列将于9月14日发布、17日开启预购，24日首批发货，AirPods..
继中通、圆通、申通、百世、韵达、百世之后，极兔也表示，将全网上调派费。据报道，极兔速递于8月28日晚在内网发布公告，宣布自9月1日起，全网快递..
【TechWeb】8月11日晚间，三星举办发布会，一口气带来了四款新品，包括Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G折叠屏手机、Galaxy Buds2蓝牙耳机、..
今日，小鹏汽车宣布小鹏P5将于9月15日上市，预售价格16-23万元。4月11日，小鹏汽车发布了，旗下第三款车型P5，官方称这是全球首款量产激光雷达的智..
荣耀召开了新机发布会，正式推出了全新的荣耀50、荣耀50 Pro以及荣耀50 SE三款新机，其中荣耀50和荣耀50 Pro首发搭载了高通骁龙778G 5G，并带来了..
经过大半年的预热，全球首款搭载激光雷达量产车小鹏P5上市时间终于确定了。今天，小鹏汽车官方宣布，将于9月15日举办小鹏P5超级发布会，届时这款新..