苹果与小型开发商达成和解：App Store将迎来重大更新

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日消息:苹果公司今天于官网发布新闻稿，宣布了一系列关于 App Store 的重大更新。

首先，苹果将允许开发者向用户介绍在 iOS App 之外的购买选项，且 App Store 以外的任何购买均不需要向苹果支付佣金。其次，App Store 中订阅、App 内购买以及付费 App 的价格点数从不到100个将会拓展到500个，给予开发者充分的定价自由。

此外，App Store 重大更新还包括了 App Store 搜索改善、继续保留 App 申请复议的选项、公开 App 审核机制的详细数据和设立基金会以帮助美国小型开发者等多项内容。最后，苹果还启动新闻伙伴计划，以拓展苹果对新闻事业的支持。

「App Store 从问世起就是一项经济奇迹;对想要获取 App 的用户来说，它是极为安全与值得信赖的平台，同时它也为开发者的创新、繁荣与成长提供了绝佳的商业机会。」主持 App Store 相关工作的 Apple Fellow Phil Schiller 说道，「我们向与我们通力合作、达成这份协议的开发者表示感谢。这份协议将有助于 App Store 实现目标，并为所有用户造福。」