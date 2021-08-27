iPhone 13或9月14日发布 9月24日全球范围开售

近日，有国外消息人士透露，iPhone 13将于9月14日发布，17日电商平台开始接受预订，24日在全球范围内开售。

据国内某电商平台显示，iPhone 13系列将会在9月17日正式发售，同时还新增了，两款名为日落金、玫瑰金的配色。

根据此前消息，苹果9月份将举行两场发布会，其中一场将会发布iPhone13系列手机，而另一场将发布AirPods3、iPad9、Apple Watch7等产品。

据悉，目前苹果已开始录制9月发布会视频。那么，上述新品哪一款是你的菜呢?