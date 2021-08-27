iPhone 13或9月14日发布 9月24日全球范围开售

近日，有国外消息人士透露，iPhone 13将于9月14日发布，17日电商平台开始接受预订，24日在全球范围内开售。
据国内某电商平台显示，iPhone 13系列将会在9月17日正式发售，同时还新增了，两款名为日落金、玫瑰金的配色。
根据此前消息，苹果9月份将举行两场发布会，其中一场将会发布iPhone13系列手机，而另一场将发布AirPods3、iPad9、Apple Watch7等产品。
据悉，目前苹果已开始录制9月发布会视频。那么，上述新品哪一款是你的菜呢?
近日，有国外消息人士透露，iPhone 13将于9月14日发布，17日电商平台开始接受预订，24日在全球范围内开售。
据国内某电商平台显示，iPhone 13系列将会在9月17日正式发售，同时还新增了，两款名为日落金、玫瑰金的配色。
根据此前消息，苹果9月份将举行两场发布会，其中一场将会发布iPhone13系列手机，而另一场将发布AirPods3、iPad9、Apple Watch7等产品。
据悉，目前苹果已开始录制9月发布会视频。那么，上述新品哪一款是你的菜呢?
疫情期间，不少人发现使用面部识别解锁iPhone手机变得麻烦，希望苹果可以重新将Touch ID引入到新iPhone上，尤其是现在很流行的屏下指纹技术。
根据SellCell的一项新调查，多达44%的iPhone用户打算升级到iPhone13系列机型，调查还显示120Hz刷新率的显示屏是最受期待的新功能。
第一场的发布会将会在9月举行，预计将带来新的 iPhone、Apple Watch 以及 AirPods 等人们最期待的硬件产品;第二场发布会的内容则可能是新的 iPad 以及苹果服务的相关更新;第三场活动将专注于苹果自研芯片Mac。
最近多个消息都暗示苹果会在9月份发布iPhone13系列旗舰手机。但对于消费者来说，今年iPhone13可能要迎来涨价，原因则是与芯片涨价有关。据DigiTimes报道，苹果计划提高iPhone13系列的价格，以弥补台积电芯片涨价带来的芯片生产成本。
据多方消息源爆料称，iPhone13系列将内置更大更强的MagSafe磁铁，通过降低发热量或者提升充电功率的方式来提升快充体验，在更大容量电池的加持下，进一步优化用户的续航体验。有分析师预测，iPhone13系列在无线充电方面的改进，有望引领无线充电在智能手机领域渗透率提升。而且可以预见，不止手机，手表、耳机或其他产品都会逐渐加入进来，满足人们对于无线充电更全面的需求。在关键技术上，苹果一直都坚持自己的道路:比如放弃了屏
国供应商立讯精密将于本月开始生产iPhone13Pro，该公司将在即将推出的iPhone13系列中生产多达3% 的份额。消息人士指出，以往苹果供应链的「新手」，通常于刚开始的时候都是负责制作较旧的iPhone 机型。
台积电 8 月其将陆续产出新款iPhone13 搭载的A15 处理器。供应链消息称，今年 8 月到 12 月台积电将生产超过 1 亿颗A15 处理器。这比去年iPhone12 时期还多了 2000 多万。
传说中的苹果iPhone“十三香”要来了？对于广大果粉儿来说，苦等新机是否值得？一般来说，苹果新机发布，往往意味着旧机型会在官网“退位”或降价，在此之前旧机型销售也会进入一个低谷。但从投行报告来看，消费者对iPhone12 的购买热情没有丝毫减弱， 7 月份iPhone12 的整体销量并未出现明显下滑。多组数据显示，市场对iPhone12 的看好，离不开此前该系列机型的销售表现，仅 7 个月全球销量就突破一亿台足见其实力。反观新机iPhon
Jon Prosser表示，苹果正在使用一个iPhone12 的外挂设备测试更先进的Face ID硬件。测试显然是最近进行的，所以这所谓的改进款Face ID应该来不及用到即将发布的iPhone13 上面。Prosser称，参与的员工被要求在各种条件下佩戴口罩和眼镜的组合来测试新硬件。他们被要求只进行测试，但没有被告知这代人脸识别传感器进行了哪些具体更改。
据数码科技爆料者乔恩·普罗瑟 （Jon Prosser） 称，苹果目前正在测试新的Face ID硬件，该硬件可以让用户在戴着口罩或有色眼镜的情况下解锁iPhone。
苹果从iPhoneX机型开始首次使用了Face ID面容解锁方式，之后这一解锁方式一直延续到了去年的iPhone12，很多人在使用这一解锁方式后都十分喜欢。但去年疫情的到来，导致戴口罩的解锁成功率下降，于是很多人又怀念指纹识别。
最新消息显示，苹果将于9月发布的iPhone 13系列发售价将与iPhone 12保持一致，约为699美元（5499元）起。据悉，这是iPhone推出以来，首次不涨价。分析师认为，这很大原因来源于市场压力和对手的低价策略。
苹果将改变其相机模块的生产工艺。该报告解释说，苹果通常从其供应商处购买预装配的摄像头模块，然后组装成智能手机。
iPhone13的高刷屏幕，定了!近日，供应链机构TheElec最新报告显示，LG与三星已分别开始生产用于iPhone13、13 mini、13 Pro和13 ProMax的OLED屏幕。据悉，三星为Pro线生产的屏幕为LTPOTFT OLED面板，将支持120Hz屏幕高刷新率。期待已久的iPhone高刷时代即将开启，而消费者却是喜忧参半——iPhone的电池，能撑起120Hz吗?体验与续航“难两全”?纵观近几年苹果发布的iPhone机型，电池续航成为一大痛点。首次支持5G的iPhone12全系列电池?
如无意外，今年 9 月苹果的新旗舰iPhone13 系列（暂称）便将面世。供应链方面最近传出消息称，新iPhone已经进入量产阶段，且产能有望超过iPhone12 系列。同一时间内，代工厂也开始采取行动，积极增派员工。市场上的种种动态都充分显示了苹果对于新一代5G版iPhone的超高期望值。转转集团数据部的分析师认为，这与iPhone12 系列的市场销量尚可相关。不过，不少潜在5GiPhone用户已在iPhone12 阶段完成换机，苹果新机想要撬动剩余的iPh
苹果几乎在每年的iPhone机型中都会推出一到两款的新配色，曾经发布过的“土豪金”、“玫瑰金”、“墨绿”等配色都获得了很多用户的欢迎。对于今年iPhone13系列手机，现在也有爆料消息称，今年iPhone13系列将会有多达8种颜色可选。
苹果秋季发布会是苹果一年一度最重要的一场发布会，在发布会上会更新年度最重要的产品——iPhone，同时还有iOS15等其他软硬件内容的更新。2021年秋季发布会具体的举行时间是几月几号呢，这里我们来看下具体的安排。
iPhone13系列或将涨价。据此前媒体报道，随着今年全球半导体行业的供不应求以及各种突发事件，全球缺芯愈演愈烈。此前一众晶圆代工厂将其后续订单价格上调，例如台积电、力积电、联电、中芯国际等，甚至台积电半年内已上调多次。
作为苹果年度最受关注的一场发布会，今年秋季的iPhone13系列手机发布会时间以及新产品已经被讨论很多次，现在有消息iPhone13系列发布会的时间基本确定，会在9月中旬举行。
苹果即将发布的iPhone13系列手机已经进入备货的高峰阶段。根据《南华早报》消息，富士康郑州工厂副总经理王雪近日表示，在 9 月底之前，富士康需要额外招聘 20 万工人才能满足生产需求。
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