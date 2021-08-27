iPhone 13或9月14日发布 9月24日全球范围开售

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > iPhone13最新资讯 > 正文

iPhone 13或9月14日发布 9月24日全球范围开售

2021-08-27 11:13 · 稿源：站长之家

近日，有国外消息人士透露，iPhone 13将于9月14日发布，17日电商平台开始接受预订，24日在全球范围内开售。

据国内某电商平台显示，iPhone 13系列将会在9月17日正式发售，同时还新增了，两款名为日落金、玫瑰金的配色。

1.png

根据此前消息，苹果9月份将举行两场发布会，其中一场将会发布iPhone13系列手机，而另一场将发布AirPods3、iPad9、Apple Watch7等产品。

据悉，目前苹果已开始录制9月发布会视频。那么，上述新品哪一款是你的菜呢?

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM