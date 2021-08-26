苹果正研发下一代Face ID iPhone13系列有望首发

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:苹果从iPhoneX机型开始首次使用了Face ID面容解锁方式，之后这一解锁方式一直延续到了去年的iPhone12，很多人在使用这一解锁方式后都十分喜欢。但去年疫情的到来，导致戴口罩的解锁成功率下降，于是很多人又怀念指纹识别。

不过好消息是，苹果可能正在研究新的下一代Face ID，新版本面容解锁有望支持口罩和墨镜等情况下的解锁iPhone。

该爆料消息是来自海外的数码科技爆料者乔恩·普罗瑟 （Jon Prosser），他声称，苹果已经在测试这一新的Face ID，并且将新的模块绑定在iPhone12手机上，发放给苹果员工进行测试。这么做的目的是，方式员工解除到新的尚未发布的iPhone，于是这被猜测苹果最快会在iPhone13上使用这一新模块。

普罗瑟的消息来源无法说新功能是否会在发布时与 iPhone13一起推出。目前尚不清楚新的Face ID 技术如何被改变，使其允许使用口罩或有色的眼镜进行检测解锁。泄露给普罗瑟的消息人士称，他们只是在测试设备，并未获得有关其工作原理的技术细节。

在今年苹果为Apple Watch增加了一个新功能，即和配对过的iPhone手机，在戴口罩的情况下，可使用Apple Watch配合解锁，相信苹果也发现戴口罩影响到iPhone解锁，因此新的Face ID有可能最快在iPhone13系列上就开始使用。