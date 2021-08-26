抖音电商：商家提供虚假资质 一次将扣12分

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:8月26日，抖音电商公布修订版《提供虚假资质》实施细则，并将于2021年9月2日生效执行。
细则显示，是供虚假资质，如伪造、变造、盗用营业执照/商标/专利证书或其他资质文件，包含但不限于:
（1）商家在入驻时，提供提供虚假资质材料，如主体资质、品牌资质、行业资质、商品资质等
（2）商家在经营过程中，提供虚假资质材料，如进货凭证、授权证明、被权利人投诉品牌资质无效等
（3）商家在报备和申诉环节提供虚假材料，误导审核人员等，如物流凭证、聊天记录等。
经平台核实证明材料系伪造、变造的;通过购买证明材料作出虚假证明的，平台将对其做出处罚，包括:
情节一般，每出现一次违规行为，累计违规积分A12分。情节严重，每出现一次违规行为，累计违规积分B12分。
上述说提到的“情节严重”，具体情形包含:品牌方投诉商家资质造假;多次提供虚假资质的;提供虚假资质导致大量消费者受到损失的;提供虚假资质导致出现大面积或重大负面舆情事件的;提供虚假资质导致平台受到重大损失的。
此前，抖音电商还发布了“卖惨带货”违规行为处罚公示。抖音电商表示，在巡检中发现，一些电商作者以水果滞销“卖惨”博取用户眼球 ，传播不符合社会良好风尚的内容，更有部分主播以此诱导用户购买商品。