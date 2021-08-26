抖音电商：商家提供虚假资质 一次将扣12分

有些品类已经是红海市场，但是其中也存在一些蓝海赛道。比如服装品类是红海赛道，但是内衣赛道依然是蓝海，美妆也是类似。具体判断方式可以利用蝉妈妈选择该类目，看下头部的垂号和品牌自播账号日成交额是多少，如果已经有稳定日GMV在几百万的直播间，而且很多，就已经是绝对的红海了;反之如果最最头部的直播间只有每天几万的GMV就是蓝海赛道。还有就是一些品类还没有成功跑出来的案例和商业模式更加可以布局。