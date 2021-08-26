小米回应造车进展：收购深动科技能够缩短自动驾驶汽车上市时间

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:昨日，小米公布了2021年第二季度财报，财报显示，该季度小米总营收877.9亿元，同比增长64%。净利润82.7亿元，同比增长83.9%。上半年，小米营收1647亿元，同比增长59.5%;净利润160.6亿元，同比增长141.3。

其中，二季度，小米智能手机收入达591亿元，同比增长86.8%;全球智能手机出货量达到5290万部，同比增长86.8%。全球智能手机出货量排名首次晋升第二位，在中国大陆智能手机出货量排名第三。

同时，在财报中，小米还披露，与Deepmotion Tech Limited相关订约方订立股份购买协议，卖方有条件同意出售1.25亿股普通股及5085.47万股优先股，分别为Deepmotion已发行股本的71.16%及28.84%。整体收购总代价约为7737万美元。

在随后点电话会议上，小米总裁王翔表示，小米已经开始深入的研究和对智能电动车的最重要的核心技术的研发，这次收购能够缩短自动驾驶汽车上市的时间，这个团队非常优秀，再配合上小米本身的 AI 还有在相关领域里面的技术积累，这次收购将会助力小米智能汽车，尤其是在智能驾驶技术领域方面的进展。所以这是收购深动科技的最主要目的，就是为了加速无人驾驶技术的研发。

资料显示，深动科技成立于2017年7月，利用人工智能突破性技术，提供基于视觉的安全、可靠、量产化的自动驾驶解决方案。目前已成功开发出多传感器融合感知模组、高精地图自动化构图、高精度定位等技术方案。