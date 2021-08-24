中国品牌登顶！安踏线上首超耐克阿迪

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中国品牌登顶！安踏线上首超耐克阿迪

2021-08-24 16:35 · 稿源：站长之家

今日，安踏发布业绩称，今年上年，完成营收228.1亿元，同比增长56%，预估219.3亿元。净利润38.4亿元，上年同期16.6亿元。

其中，安踏电商收益同比增加61%、安踏、旗下迪桑特品牌线上增速超50%。

此外，安踏还公布数据称，天猫平台数据显示，安踏集团1-7月线上总流水排名位居所有体育用品企业第一位，超越耐克与阿迪等所有国际品牌。

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对此，网友们纷纷祝贺称“为安踏打call”“支持国货”“安踏做的越来越好了”

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