中国品牌登顶！安踏线上首超耐克阿迪

阿迪达斯发布了一款新跑鞋，4DFWD，它有一个技术上的诀窍，每当你的脚落地时，鞋子都会让你向前放松一点。这是因为该鞋的3D打印中底由Carbon公司制造，是一个由弓形孔穿透的空气网格。当被压缩时，与鞋底在地面上的位置相比，它的挤压运动使你的脚前进。相比之下，传统的中底只是向下碾压，所以你的脚的前部会更用力地撞击鞋的内部。阿迪达斯和Carbon说，重新设计的中底，即鞋的橡胶胎面之上的部分，与普通鞋相比，对你的脚前部产?