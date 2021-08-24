马斯克：SpaceX星链互联网项目已向客户发运10万台终端

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日消息:据CNBC报道，埃隆·马斯克周一在一系列推文中说，他的航天企业SpaceX迄今已运送了10万台Starlink终端，目前正在为14个国家提供服务，其他国家的许可证申请正在等待中。

这些推文暗示，Starlink在大约3周内增加了1万名用户。据CNBC报道，7月下旬，该公司称其互联网服务有大约9万名用户。 Starlink是SpaceX的互联网项目，旨在建立一个由数万颗卫星组成的网络，被称为「星链」（Starlink）项目，向地球上任何地方的客户提供高速互联网。

SpaceX在2020年底推出了Starlink测试版互联网服务，该计划允许一些客户以每月99美元的价格进行试用，其中不包括运输、税收、安装和固定终端的屋顶支架等设备的前期费用。一个Starlink套件包括一个卫星天线盘，一个支架，一个电源和WiFi路由器。 最近，SpaceX表示，它计划扩大服务范围，使其适用于在移动的船舶和卡车使用。

SpaceX公司总裁兼首席运营官Gwynne Shotwell在2020年2月宣布，该公司可能会分拆其Starlink卫星业务，并可能在未来几年为该部门进行IPO。2018年，Shotwell预测，SpaceX将花费约100亿美元或更多资金来建设Starlink网络。

据了解，SpaceX已经发射了1740颗卫星，其第二代Starlink系统的目标是增加约3万颗互联网卫星。