一张图看懂 | 哪些国家拥有世界上最多的已探明石油储量？

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一张图看懂 | 哪些国家拥有世界上最多的已探明石油储量？

2021-08-23 16:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) :和许多其他自然资源一样，石油只能从已有储量的地方开采。与其他自然资源的主要区别是，石油是全球经济的命脉。

世界上超过三分之一的能源生产来自石油，比目前任何其他来源都要多。因此，控制世界石油储备的国家往往拥有不成比例的地缘政治和经济实力。

根据英国石油公司《2020年世界能源统计评论》，14个国家占全球已探明石油储量的93.5%。这份名单上的国家横跨五大洲，控制着252亿桶至3040亿桶的石油储量。

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虽然美国和俄罗斯等国家在石油储备名单上排名靠后，但在石油产量方面却排名靠前。2019年全球每天产油量超过9500万桶，美国、沙特、俄罗斯分别位居世界产油国前列。

委内瑞拉长期以来一直是一个石油生产国，经济严重依赖石油出口。2005年至2015年间，委内瑞拉从世界第五名跃升至第一名，探明石油储量接近2000亿桶。因此，南美洲和中美洲的已探明石油储量在2008年至2011年间增加了一倍多。

2002年，根据新估计，加拿大的已探明石油储量从50亿桶跃升至1800亿桶。

加拿大占世界已探明石油储量的近10%，为1700亿桶。

欧佩克国家的大量储备

石油输出国组织（欧佩克）是一个政府间全球石油和石油分销机构，总部位于奥地利维也纳。

世界上石油储量最大的大多数国家都是欧佩克成员国。现在由14个成员国组成，欧佩克拥有全球近70% 的原油储量。大多数欧佩克国家位于中东，该地区石油储量最大，占全球份额的近一半。

区域转移

尽管历史上世界上大部分已探明石油储量都被认为集中在中东，但在过去的30年中，它们在全球石油储量中的份额已经下降，从1992年的60% 以上下降到2019年的约48%。

这种下降的主要原因之一是石油产量不断增加，而且在美洲发现了更大的储量。到2012年，中美洲和南美洲的份额翻了一番多，此后几年一直保持在略低于20% 的水平。

站长之家注：文章数据来自visualcapitalist

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