蚂蚁集团声明：网传相关人员入股蚂蚁集团是谣言

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:8月22日，蚂蚁集团发布严正声明称，对于网传相关人员“入股蚂蚁集团”的不实谣言。
蚂蚁集团称在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款相关情况。
蚂蚁集团也从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作。
蚂蚁集团表示，将通过法律程序维护自身合法权益。
站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:8月22日，蚂蚁集团发布严正声明称，对于网传相关人员“入股蚂蚁集团”的不实谣言。
蚂蚁集团称在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款相关情况。
蚂蚁集团也从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作。
蚂蚁集团表示，将通过法律程序维护自身合法权益。
凤凰网科技讯 8月22日消息，针对网传相关人员“入股蚂蚁集团”的消息，蚂蚁集团发布严正声明表示该消息为谣言。蚂蚁集团从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，接下来将通过法律程序保护自身合法权益。蚂蚁集团在声明中表示，蚂蚁集团在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款的相关情况。以下为蚂蚁集团声明原文：
凤凰网科技讯 8月22日消息，针对网传相关人员“入股蚂蚁集团”的消息，蚂蚁集团发布严正声明表示该消息为不不实谣言。蚂蚁集团从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，接下来将通过法律程序保护自身合法权益。蚂蚁集团在声明中表示，蚂蚁集团在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款的相关情况。以下为蚂蚁集团声明原文：?
蚂蚁集团发布声明称，网传相关人员“入股蚂蚁集团”系不实谣言。蚂蚁集团表示，在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款相关情况。
面对新型冠状病毒肺炎疫情，你是否担心自己是密切接触者？担心是否与确诊、疑似患者同乘过公共交通？日前，国家政务服务平台已在支付宝上线同行密接人员自查服务，通过支付宝搜同行自查”，即可一键查询14天内是否曾和确诊或者疑似患者同乘过公共交通。另外，如果想知道自己所在地区或者出行目的地地区的疫情风险等级，可在支付宝上线的查询服务，搜索疫情等级”进行查看。据媒体报道，7月20日，南京禄口机场报告检出9例阳性病例。
8月18日一早，习惯在在支付宝喂鸡、拾鸡蛋的小伙伴发现，自己的小鸡离家出走了，只留下一封鸡毛信。信中写道：我出门啦，晚一点回，等我。 小鸡”网友表示担心，这疫情形势不要乱跑啊...据最新消息，大家小鸡已经回来了，原来它们在庄园四周年的日子里，跑去公益现场拍照了。以笔者的小鸡为例，它去了河南，看到在大家帮助下，老乡们正在重建家园；去了浙江，自闭症孩子想用画对你们说谢谢去了四川，大家捐献的路灯照亮了许多村庄?
7月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公开“基于联邦学习的未成年人防沉迷处理方法、装置及设备”专利，公开号为CN113159782A。
近日，全国出现散发疫情，你是否担心自己是密切接触者?担心是否与确诊、疑似患者同乘过公共交通?目前，国家政务服务平台已在支付宝上线了同行密接人员自查服务，用户可上支付宝搜“同行自查”免费查询，最快只需3秒钟，查一查更安心。
如今，支付宝已经成为人人必备的APP，衣食住行动动手就能在上面完成，大大方便了我们的日常生活。不过与支付宝相关的网络诈骗也层出不穷，最近就出现了一种升级学生账户”的诈骗方式，这种骗局与此前的注销学生账户”一致，都是利用受害者的紧张心理实施诈骗。据报道，电话中对方自称为支付宝调查中心客服”，并表示检测到支付宝账户尚未完成学生账户升级，需要接入变更专员帮忙对接升级，期间不产生任何费用，否则会产生一定的滞?
近日，支付宝首页新增了一项功能:九宫格下方出现了一张商家服务进度展示卡片，可以直接看到当前使用服务的进度，点击可以进入具体的商家小程序页面了解详情。<br/> <br/>
在北京医保局、北京金融局共同指导下，北京市民专属的保障产品——「北京普惠健康保」将在7月26日正式开放投保。支付宝上保险代理平台蚂蚁保作为官方指定投保入口之一，今日已经开通预约通道。即日起，北京市医保参保市民可在支付宝APP上搜「北京健康保」，即可进入蚂蚁保保险代理平台一键为自己和家人预约投保。
为了让大家日常出行更便捷，近日，支付宝升级了“疫情服务直通车”，针对上班族、出行人群等推出“防疫六件套”，提供包括首页一点就是健康码、行程卡、密接人员自查、核酸检测证明查询等便民服务。
8月2日，国内互联网企业腾讯发布NFT交易APP“幻核”，并同时推出NFT产品“限量版十三邀黑胶唱片NFT”。据“幻核”服务协议中显示，该APP是一个“提供访问、分享、购买NFT数字作品的入口”。目前，已在应用宝等应用市场开放下载，首期产品定价为18元限量300个，在8月3日20点正式发售。这也是继支付宝推出“敦煌飞天”、“九色鹿”付款码NFT皮肤之后，第二个尝试布局NFT市场的互联网巨头。在此之前，区块链行业的头部企业币安在今年6
近日，有网友发现，支付宝首页悄悄做了个调整。支付宝九宫格内应用均可进行删除。九宫格里所有的应用都可以进行编辑，原来固定的饿了么，口碑等应用可以通过长按图表进行删除或移动。
站长之家近日发现，支付宝首页新增一个名为「有点东西」的服务频道，相当于在首页为商家小程序提供单独展示的入口，用户在首页可一步直达服务。这是支付宝在首页新增的又一小程序入口。
今日，支付宝宣布，未来三年（至2024年9月30日），对于全体支付宝收钱码商家，收款提现继续免费，且提现免费不设单笔上限和单日上限;此外，符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人，8月1日起即可领取网络支付服务费9折优惠的权益。
随着游戏领域飞速发展，各种五花八门的游戏也接连问世，同时，游戏公司推出的各种付费道具、皮肤、抽奖活动，让玩家乐此不疲。但未成年人私自利用父母的手机进行游戏充值的问题也随之而来。日前，支付宝一项全新专利或将解决这一问题。企查查App显示，7月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公开基于联邦学习的未成年人防沉迷处理方法、装置及设备”专利，公开号为CN113159782A。据了解，该专利可以判断用户在支付平台上是否具有
凤凰网科技讯 7月27日消息，支付宝今日宣布对小微商户的降费细则：未来三年（至2024年9月30日），对于全体支付宝收钱码商家，收款提现继续免费，且提现免费不设单笔上限和单日上限；此外，符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人，8月1日起即可领取网络支付服务费9折优惠的权益。此前，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局于今年6月提出“鼓励各银行等支付主体继续降低手续费”的要求。中国支付清算协会、中?
8月5日，十荟团的支付宝小程序数据显示，“收藏”正在成为主要复访入口之一。过去一个月，通过“收藏”进行复访的用户占比同比涨了2倍。数据显示，已收藏用户的重复消费意愿也更高。
凤凰网科技讯 8月14日消息，今日有网友反映支付宝崩了，话题很快引起大量关注登上热搜。凤凰网科技经过测试，目前支付宝系统已经恢复正常，但截至发稿前官方暂未回应。支付宝付款对此，不少网友提出了自己的猜测。有的网友评论表示，“七夕红包发的太多？转崩溃了？”还有网友吐槽系统不给力，“支付宝能不能行了，七夕搞活动，系统竟然崩了。”
8月6日，支付宝开放平台发布便利店行业夏季指数榜，数据显示，便利店商家业绩近日迎来整体上涨。其中，“地方队”山西便利店表现尤为抢眼，唐久便利小程序一周访问增长涨超15倍，成为搜索量、收藏量、访问量增幅的“三料冠军”。
拼多多发布Q2季度财报，截至6月30日，拼多多二季度营收230亿元，同比增长89%，不及市场预期的267亿。按美国通用会计准则，本季度的运营利润为20亿..
8月24日19时15分，长征二号丙遥五十一运载火箭搭档远征一号S遥二上面级，在酒泉卫星发射中心以一箭三星”方式，将三颗通信技术试融合试验卫星01、..
Realme 8正在接收一个具有动态RAM扩展（DRE）功能的新软件更新。从名字上可以明显看出，DRE可以让你通过使用手机的内部存储器来扩展智能手机的RAM..
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闲来无事刷刷微博，早已成为当代年轻人生活中不可或缺的一部分，在微博的热搜榜上，你可以了解到五花八门的事件，时不时的成为吃瓜群众”。但，对..
今日，香港联交所发布《纪律行动声明》，内容谴责酷派集团三组交易时未有遵守有关给予实体贷款、财务资助及财务汇报的规定。..
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泄密者称，苹果推出的14英寸MacBook Pro和更新的16英寸MacBook Pro都将使用相同的M1X芯片，预计两个型号的速度相当。苹果公司的客户应该熟悉该公司..
坦克300一炮而红之后，长城汽车不仅将坦克品牌独立，还推出坦克300多款衍生车型，包括坦克300游侠版、赛博版等。8月24日，坦克品牌宣布，赛博坦克..
现实生活中，不少人选择在自家门口安装监控，甚至一些猫眼、门铃等都具有摄像功能。不过，虽然安装监控是出于安全目的，但却可能会构成侵权行为。..
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8月24日晚，格力电器发布公告，称截至2021年8月23日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2.46亿股，占公司..
凤凰网科技讯 8月24日晚间消息，新电商拼多多发布了2021年第二季度财报。财报显示，截至2021年6月30日，拼多多年度活跃买家数达到8.499亿，单季新..
最近百度小度智能屏系列产品上线了一对一专业紧急救援服务。百度方面强调，救援服务的通讯费及急救医疗咨询费等，都由小度全部承担。当你在家遇到..
继赵丽颖粉群遭大规模禁言，赵丽颖工作室微博也被禁言15天。微博管理员官方发布公称告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室予以禁言15天处..
2018年春节，抖音突然异军突起，开启了短视频时代。自此，这个行业按下了快进键，一条视频就能成就一个网红，一个月就能泯然众人。毋庸置疑的是..
4天之内，3年完成2次对外并购、8次融资的社区团购同程生活，经历了被催款、寻求转型到申请破产;4天之内，同样也可以见证——两家生鲜电商“你追我..
硬件发烧友Fritzchens Fritz热衷于对芯片进行开盖”，也就是分离出晶圆尺度的裸片，供大家欣赏。Fritz新一轮的毒手”瞄准了PS5，其所用的是一颗AM..
最近，多位顶级力量艺人纷纷凉凉”，饭圈乱象、粉丝经济的混乱也让吃瓜群众们大户不可思议。对此，有关部门、权威媒体、社交平台纷纷出手，或重拳..
最近一年来，全球半导体行业遭遇了产能紧张、缺货涨价的麻烦，今年也解决不了，至少要到2022年才能供需平衡。现在的情况下，英飞凌CEO表态，如果芯..