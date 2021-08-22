蚂蚁集团声明：网传相关人员入股蚂蚁集团是谣言

8月18日一早，习惯在在支付宝喂鸡、拾鸡蛋的小伙伴发现，自己的小鸡离家出走了，只留下一封鸡毛信。信中写道：我出门啦，晚一点回，等我。 小鸡”网友表示担心，这疫情形势不要乱跑啊...据最新消息，大家小鸡已经回来了，原来它们在庄园四周年的日子里，跑去公益现场拍照了。以笔者的小鸡为例，它去了河南，看到在大家帮助下，老乡们正在重建家园；去了浙江，自闭症孩子想用画对你们说谢谢去了四川，大家捐献的路灯照亮了许多村庄?