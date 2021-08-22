蚂蚁集团声明：网传相关人员入股蚂蚁集团是谣言

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蚂蚁集团声明：网传相关人员入股蚂蚁集团是谣言

2021-08-22 22:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:8月22日，蚂蚁集团发布严正声明称，对于网传相关人员“入股蚂蚁集团”的不实谣言

蚂蚁集团称在此前IPO的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款相关情况。

蚂蚁集团也从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作。

蚂蚁集团表示，将通过法律程序维护自身合法权益。

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