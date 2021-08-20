一张图看懂 | 2021年全球十大最大的商业风险

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:我们生活在一个日益动荡的世界，唯一不变的就是变化。

而企业也面临着快速变化的环境而带来的相关风险，比如航运受阻导致的供应链问题，以及自然灾害造成的破坏。

随着各国和企业继续努力应对疫情的影响，安联风险（Allianz Risk Barometer，）晴雨表对近3000名风险管理专家进行了调查，揭示了2021年领导人必须注意的10大商业风险。

业务中断始终是最大的业务风险。在过去十年的调查中，这一风险曾七次排在首位，表明早在疫情开始之前，商界领袖就已经开始担心这一风险。

而新冠疫情使得这种风险让人感受更为明显。事实上，94%的受访企业报告称，2020年出现了与新冠疫情相关的供应链中断。

大流行病爆发上升了15位，成为第二大商业风险。即使推出了疫苗，病毒和新变种的不可控制的传播仍然令人担忧。

第三大最突出的商业风险，网络事故，也在上升。全球网络犯罪已经对经济造成了1万亿美元的损失，比两年前增长了50%。此外，疫情引发的数字化浪潮使企业越来越容易受到网络事件的影响。

除了上面提到的三个，还有几个值得注意的商业风险。

从长期来看，世界将需要应对创纪录的277万亿美元债务，这可能会影响这些经济增长预测。

火灾和爆炸等持续存在的传统风险对制造业和工业的损害尤其严重。例如，2020年8月贝鲁特爆炸造成150亿美元的损失。

此外，政治风险和暴力在全球范围内以内乱和抗议的形式在数量、规模和持续时间上不断升级。这种破坏往往被低估，但保险损失加起来可达数十亿美元。

企业面临的风险取决于多种因素，从政治稳定和日益增长的监管，到气候变化和宏观经济变化。你觉得疫情后的世界是会进一步加剧这些全球商业风险，还是会出现一些全新的东西?