特斯拉明年推出人形机器人 可用于家务、代跑等服务

在今日的AI日上，特斯拉发布了一款名为Tesla Bot的人工智能人形机器人，将于明年推出原型机。

该机器人身高 1.72 米高，体重56.6 千克，整个头部为显示器，拥有FSD计算机、自动驾驶摄像头。

据CEO马斯克介绍，该机器人将被用于处理不安全或无聊的任务，例如处理家务、代跑服务等。

马斯克在微博中表示，特斯拉已经几乎拥有所有制造人型机器人所需的零件，今后的汽车，就是披着车衣的AI。