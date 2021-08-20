苹果登顶2021胡润世界500强 腾讯阿里位列前十

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苹果登顶2021胡润世界500强 腾讯阿里位列前十

2021-08-20 14:12 · 稿源：站长之家

8月20日，2021胡润世界500强发布，共有47家中国企业上榜。

其中，苹果公司以15.8万亿的估值登顶世界第一，微软估值13.6万亿排名第二。

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而中国企业中，排名第一的仍然是腾讯，估值4.5万亿人民币。

其次是阿里巴巴，估值3.8万亿人民币，世界排名第九。

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10家新进入前100名的企业中，排名最靠前的是来自中国的字节跳动和宁德时代。

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