苹果登顶2021胡润世界500强 腾讯阿里位列前十

8月20日，2021胡润世界500强发布，共有47家中国企业上榜。
其中，苹果公司以15.8万亿的估值登顶世界第一，微软估值13.6万亿排名第二。
而中国企业中，排名第一的仍然是腾讯，估值4.5万亿人民币。
其次是阿里巴巴，估值3.8万亿人民币，世界排名第九。
10家新进入前100名的企业中，排名最靠前的是来自中国的字节跳动和宁德时代。
8月20日，2021胡润世界500强发布，共有47家中国企业上榜。
其中，苹果公司以15.8万亿的估值登顶世界第一，微软估值13.6万亿排名第二。
而中国企业中，排名第一的仍然是腾讯，估值4.5万亿人民币。
其次是阿里巴巴，估值3.8万亿人民币，世界排名第九。
10家新进入前100名的企业中，排名最靠前的是来自中国的字节跳动和宁德时代。
今日，胡润研究院发布《2021嘉兴·胡润世界500强》，列出了世界500强非国有企业，按照企业市值或估值进行排名。今日“胡润世界500强”上榜门槛比去年上升15%，至366亿美金，上榜企业总价值增长17%，至58万亿美金，相当于375万亿人民币。金融服务、医疗健康、能源
今日，《2021胡润世界500强》正式发布，苹果、微软、亚马逊分别位居前三。另外腾讯、阿里、台积电三家中国企业进入榜单前十。
8月2日，《财富》公布了2021年世界500强榜单，京东集团排名由2020年的102位提升至59位。作为对比，腾讯控股有限公司排名为132位，阿里巴巴排名为63位。京东方面表示，作为同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业，京东在各项实体业务上全面推进，并以扎实、创新的新型实体企业发展经验助力实体经济高质量发展，筑就持续增长力。京东2020年收入超过7458亿元，已拥有员工37万人（含非上市公司部分），服务着5
今日，财富发布2021世界500强排行榜，榜单显示，沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，国家电网排名第二位。
《财富》公布了2021年世界500强榜单，京东集团排名由2020年的102位提升至59位。
今日，2021胡润世界500强正式发布，苹果公司以15.8万亿价值蝉联胡润世界500强”榜首，比去年榜单发布时增长15%。微软、亚马逊和Alphabet分别以13.7万亿、11.7万亿和11.2万亿位列第二至第四。世界四大巨头”近两年平均增加了一万亿美金的价值。中国上榜企业方面，中国排名第一的依然是腾讯，但价值下降3%至4.5万亿，世界排名保持第六；其次是阿里巴巴，价值下降18%至3.8万亿，世界排名下降两位至第九。值得注意的是，25家非上市公司
昨日，财富中文网发布了2021年中国500强排行榜，该榜单考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。数据显示，今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到53万亿元人民币，较去年增长5%;净利润达到了4.3万亿元，较去年增长约2%。今年上榜公司的年营收门槛接近174亿元，相比去年近178亿元的门槛降低了2.3%
财富PlusApp发布了最新的《财富》世界500强排行榜。榜单显示，沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入第三位置。
北京时间8月2日，最新的《财富》世界500强排行榜正式公布，其中列举了2021年世界500强公司，其中沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国国家电网上升至第二，亚马逊首次进入前三。对于科技数码类公司而言，苹果公司自然是排名第一，位居排行榜第六，并且在利润方面苹果以574亿美元的利润位居榜首。需要注意的是，今年我国企业依然取得了出众的成绩，中国大陆（含香港、台湾）上榜公司数量连续第二年居首，达到143家，而美国则仅有
8 月 2 日，《财富》 2021 世界 500 强榜单发布，三大家电巨头均榜上有名。其中，美的集团位列 288 名，较去年上涨 19 位；海尔智家排名 405 位，较去年上涨 30 位；格力电器排名 488 名，较去年下滑 52 位。 从排名看，海尔智家名次提升最多，格力下滑最严重，美的集团排名最高。名次的变化背后则是企业战略和竞争力的不同，也透露出整个家电行业未来发展方向。 第一，三大家电巨头的排名逻辑。 《财富》世界 500 强榜单的排名逻
今天《财富》杂志公布了最新一期世界500强企业名单，小米上榜并排名第 338 位，较去年上升 84 位。中午小米集团董事长兼CEO雷军也发微博庆祝这一结果。
近日，《财富》公布了2021年世界500强榜单。海尔智家连续四年上榜，并将排名再往前刷新30名。《财富》世界500强排行榜是衡量全球大型企业综合实力和国际竞争力的权威榜单，以公司年度收入和利润为主要评定依据。从财务指标上来看，海尔智家表现亮眼。根据一季度财报，海尔智家营业收入同比增长27%，净利润更是同比暴增185.3%，经营活动产生的现金流量净额同比增长149%，不仅延续了2020年下半年的增长趋势，而且全面超越了市场预期?
今日，雷军发布置顶微博，庆祝小米入选世界500强。雷军表示“小米入选2021《财富》世界500强，排名第338位。较去年上升84位，成为互联网相关企业中进步最快的世界500强企业。这是小米连续三年上榜。IDC报告，小米手机全球市占率 Q2升至17.2%，超越苹果，晋升全球第二。真诚感谢全球米粉的热爱和支持，因为你们，才有如此朝气蓬勃和锐气锋利的小米。”
8月2日，2021《财富》世界500强榜单正式公布，小米集团位列全球第338位，相较上一年排名大幅上升了84名，成为榜单中全球互联网和零售行业进步最快的500强企业。《财富》方面认为：小米集团排名较去年上升84位，是中美互联网大公司中提升幅度最大的一家。小米连续上榜世界500强根据Canalys的数据，今年二季度，小米手机销量超越苹果，首次晋升全球第二大智能手机制造商。从年度财报数据来看，2020年小米集团全年收2459亿元，相较201
8月2日，《财富》世界500强排行榜发布。今年，沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。在盈利方面，苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后，以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。工、建、农三大中国银行继续位列利润榜前10位。此外，微软、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook在利润榜上分别位列第五?
进入物联网时代，与生活相关的一切触网，人们的生活需求不断释放。企业该如何面对这些在新时代被释放出来的用户需求?美国东部时间8月2日，《财富》公布2021年世界500强榜单，目标成为“首家物联网化的上市企业”的海尔智家，排名再次上升。物联网时代已至，海尔智家为自己树立起新的愿景使命——做智慧家庭生态品牌引领者。在这盘“物联网棋局”上，海尔智家“棋高一着”走出高端品牌、场景品牌、生态品牌“三级品牌”布局，网罗被
8月2日，《财富》世界500强排行榜正式发布。已连续上榜11年的联想集团，较去年大幅提升65位，位列世界500强第159位。此外，在净资产收益率（ROE）榜上，联想集团位列中国公司第一。官方表示，联想集团此次排名跃升，得益于2020/21财年的强劲业绩表现。据悉，联想集团20/21财年全年整体营业额飙升近700亿人民币，同比增长19.8%，达到4116亿人民币的新里程碑，净利润近80亿人民币，年同比增长均超过70%。其中包含PC相关业务的IDG智能
8月2日，《财富》公布了2021年世界500强榜单，京东集团凭借扎实的、创新的新型实体企业发展经验助力实体经济高质量发展，筑就持续增长力，榜单排名从2020年的102位跃升至59位。实业兴则消费兴，在这排名跃升的背后，作为始终赢得消费者信赖的京东3C家电，携手联想、华为、美的等中国3C家电知名品牌一起亮相此次世界500强榜单，也将更多高品质电器好物送到更多消费者身边。作为同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力大的?
7 月28- 29 日，以“数智转型 融合共生”为主题的2021（第六届）大数据产业生态大会在京召开。久其软件荣获“大数据企业 50 强”“数字赋能先锋企业 30 强”等多项荣誉，携久其女娲平台应邀出席大会现场，聚焦大数据领域热点话题，与政企学研界相关从业人员以及线上近三万人次参会者，碰撞思想、凝聚共识。大会由中国电子信息产业发展研究院指导，赛迪传媒、中国大数据产业生态联盟、《软件和集成电路》杂志社主办。北京大学教授、
8月2日，2021年度《财富》世界500强排行榜揭晓，今年是《财富》杂志连续第27次发布这份全球大公司排行榜。《财富》世界500强榜单被视为衡量全球大型上市公司的重要榜单，以公司年度收入和利润为主要评定依据。受新冠疫情影响，今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元，比去年下降5%。但值得欣喜的是，上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本持平。根据榜单数据显示，今年我国（包含香港和台湾地?
12代酷睿的秘密越来越少，随着发布时间的临近，相关型号的出镜”频率也越来越高。经查，PugetBenchmark官网出现了一台搭载酷睿i9-12900K处理器的平..
小米的用户群中有很多人抱怨小米最近的一些手机及其接近传感器。而且该公司似乎已经听取了意见，并制定了解决这些问题的计划问题的确切根源尚未确..
【TechWeb】8月22日消息，8月14日，美一好公司创始人林文钦驾驶蔚来ES8启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后发生车祸离世一事，引发网络对于“车企过..
在8月20日举行的特斯拉AI日上，特斯拉展示了两样新品，包括Dojo超级计算机D1芯片，以及特斯拉机器人。特斯拉CEO埃隆马斯克表示，这个人形机器人计..
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虽然《原神》也有PC端，但移动端才是主流，可惜的是手游的分辨率也就是720p级别的，画质差强人意。即将推出的《原神》2.1版会升级1080p画质，华为..
8月20日，中国电信在上海证券交易所上市，发行价格为4.53元/股，收盘报收于6.11元/股，开盘首日股价收涨34.88%，全天成交总额201.06亿元，居当日A..
行车记录仪最重要的功能，除了录制清晰之外，还要有自动紧急保存功能，毕竟配备记录仪，就是为了在出现事故时，还原当时的紧急情况。要是这样的紧..
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作为一年一度涵盖游戏、动漫、互联网影视等数字娱乐多领域的行业峰会，每年的ChinaJoy都可以吸引不少人的眼光。2021年7月30日，西部数据公司再次携..
8 月 18 日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为“中止审核”，原因是因律师北京市天元律师事务所被中国证..
特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周五表示，公司的人工智能(AI)机器人有朝一日或许能够在火星上的不宜居环境中工作。这一愿景的灵感似乎来自科..
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8月12日，阿怀开启了直播首秀，一战成名。当天她共上架69款产品，大部分都是国货美妆。飞瓜数据显示，该场直播观看人次达407.8万，GMV突破1.1亿元..
强调最低价，基于微信熟人关系链裂变，群买买这种“价格屠夫”式的售卖模式，几乎与拼多多当年崛起的路径如出一辙。唯一不同的是，群买买是主打品..
23岁的售货员小飞，某天晚上下载了一个叫他趣的社交应用。刚登陆后，就有四五个头像为美女自拍的用户主动跟他打招呼，小飞选择其中一个比较合眼..