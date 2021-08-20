抖音电商新增禁售“气象资料”类商品 滥发好评返现类信息将被处罚

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:昨日，抖音电商调整【发布违禁商品/信息】实施细则，改规则将于21年8月26日正式生效。

据悉，本次调整后，新增禁售“气象资料”类商品以及增加【情节轻微】的处理力度。

所谓的情节轻微指的是发布未经许可或不适合交易的商品/信息，无实际销量，未对平台产生影响的。对于情节轻微违规处理，每出现一次违规，累计违规积分A4分。

禁售的“气象资料”类商品具体包括::1.气象资料;2.对这些气象资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料，以及对其进行实质性加工后形成的新资料;3. 用作向外分发或供外部使用的数据库、产品和服务的一部分

另外，抖音还对《【滥发信息】实施细则》进行修订，新增“好评返现类信息”及“平台认证信息”场景，一旦商家违规，商品将被封禁，该规则已经于8月19日正式生效。

好评返现类信息:

【违规行为描述】，以要求提升店铺信用（如:好评）为条件进行涉及物质或金钱承诺的内容。

错误示例:全五星返现、好评返现、好评返红包、好评返优惠券等引导好评的类似信息。

平台认证信息

【违规行为描述】未经平台认证、授权，商品或店铺信息中含有平台认证信息

错误示例:未参加平台“百亿补贴”提报，也未经过平台认定授予活动标示，在商品标题自行描述为“百亿补贴”。