2021年8月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于虫牙的，问题是“虫牙真的是因为牙齿中有虫吗？”说是虫牙但是牙齿中是不可能被虫子蛀掉的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
虫牙真的是因为牙齿中有虫吗 8月20日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:虫牙真的是因为牙齿中有虫吗?
A、不是
B、是
正确答案:不是
龋病俗称虫牙、蛀牙，是细菌性疾病，可以继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。如不及时治疗，病变继续发展，形成龋洞，终至牙冠完全破坏消失，其发展的最终结果是牙齿丧失。
2021年8月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于虫牙的，问题是“虫牙真的是因为牙齿中有虫吗？”说是虫牙但是牙齿中是不可能被虫子蛀掉的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
虫牙真的是因为牙齿中有虫吗 8月20日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:虫牙真的是因为牙齿中有虫吗?
A、不是
B、是
正确答案:不是
龋病俗称虫牙、蛀牙，是细菌性疾病，可以继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。如不及时治疗，病变继续发展，形成龋洞，终至牙冠完全破坏消失，其发展的最终结果是牙齿丧失。
2021年8月11日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于食品健康的，问题是“平时吃太咸会容易长胖吗?”这个问题算是比较简单的了，吃太咸的话还是容易变胖的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活小知识的，问题是“一般来说为什么我们挠自己痒痒时不会感觉到痒?”这个算是比较简单的了，因为自己要去挠痒的话大脑就会提前收到信号就不会痒了。
2021年8月10日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于高尔夫球的，问题是“高尔夫球上，为什么有小坑?”大家应该都见过高尔夫球是什么样子的，那么为什么高尔夫球那么多坑呢?下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活小常识的，问题是“有些书放久了会泛黄主要因为什么?”大家都知道书页是会泛黄的，那么这是为什么呢?下面就来为大家详细的科普一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于龙眼的，问题很有意思“龙眼和桂圆是同一种水果吗？”相信很多朋友都听说过两种名称，有的人还搞不清楚到底是不是一种水果，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是“在排球比赛中可以用脚踢球吗?”排球一般都是用手的，但是其实也是可以用脚踢，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于奥运会的，问题是“专供奥运会选手住宿的地方叫什么？”很多朋友还不清楚具体的答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于体育锻炼小知识的，问题是“我们在进行高强度的体育锻炼时应该注意什么?”这个问题还是比较简单的，选项中2个很容易选择对，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于螃蟹的，问题是“一般来说螃蟹煮熟后为什么会变红?”这个现象相信普通人都见到过，那么为什么螃蟹煮后就变红呢?下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。一般来说螃蟹煮熟后为什么会变红 8月18日蚂蚁庄园今日答案今天问题:一般来说螃蟹煮熟后为什么会变红A、虾青素遇高温变红B、螃蟹的体液渗出正确答案:虾青素遇高温变红虾青素是一种酮式类胡萝卜素，化学名为3，3′-二羟基-4，
2021年8月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于防晒霜的，问题是“成人用的防晒霜能给儿童涂吗？”一般来说成人用的都不怎么适用于儿童，所以最好还是不要给儿童用成人防晒霜，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年7月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于奥运会小知识的，问题是“下列哪种运动曾经是奥运会的正式比赛项目?”这个问题考的比较冷门，一些朋友很可能不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年7月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活小知识的，问题是“看到马路积水出现漩涡，应该怎样做?”这个积水出现了漩涡的话，那么一定是比较危险的，所以要远离漩涡，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蚂蚁庄园的，问题是“有虫子进了耳朵用手电筒照是好办法吗？”这个问题很多朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于植发的，问题是“所有脱发人士都适合做植发手术吗？”答案是显而易见的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园的今日答案。
2021年7月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于感冒的，问题是“很多人在感冒发烧时容易没有胃口主要因为什么？”这个问题大家都遇到过，但是是为什么呢？下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年7月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于公交车涉水急救小知识的，问题是“公交车涉水被困住时应如何逃生”，很多人还不清楚怎么办，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于排球的，问题是“排球比赛中男子排球和女子排球的球网一样高吗？”这个问题还是好理解的，因为男子和女子本身身体结构和身高都不一样，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年8月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于跑步小知识的，问题是“跑步的时候握紧拳头，会有什么结果？”大家看到运动员都知道基本都是没有握紧拳头的，那么是为什么呢？下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。
2021年7月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于东京奥运会的，问题是“下列运动项目，哪个是首次亮相东京奥运会的?”这个问题很多朋友应该还不清楚到底是什么项目，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2021年8月5日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于无糖饮料的，问题是“市面上的无糖饮料为什么喝起来还是甜的?”这个算是送分题了，因为选项非常的简单，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
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