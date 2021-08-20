虫牙真的是因为牙齿中有虫吗 8月20日蚂蚁庄园今日答案

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虫牙真的是因为牙齿中有虫吗 8月20日蚂蚁庄园今日答案

2021-08-20 09:19 · 稿源：站长之家

2021年8月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于虫牙的，问题是“虫牙真的是因为牙齿中有虫吗？”说是虫牙但是牙齿中是不可能被虫子蛀掉的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案

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虫牙真的是因为牙齿中有虫吗 8月20日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:虫牙真的是因为牙齿中有虫吗?

A、不是

B、是

正确答案:不是

龋病俗称虫牙、蛀牙，是细菌性疾病，可以继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。如不及时治疗，病变继续发展，形成龋洞，终至牙冠完全破坏消失，其发展的最终结果是牙齿丧失。

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