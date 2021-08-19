Wedbush：三季度苹果iPhone 13系列将占iPhone制造总量的35%-45%

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日消息:据MacRumors报道，Wedbush分析师Daniel Ives在一份投资者说明中说，苹果将在9月第三周推出iPhone13，高端专业机型将提供1TB内部存储选项。

该报告称:「我们最近对亚洲供应链的检查表明iPhone的产量在1.3亿-1.5亿之间。iPhone13似乎占第三季度iPhone制造量的35%-45%，这种积极的前景给了我们更多的信心，我们认为目前的iPhone13的发布时间定在9月的第三周。」

上周，研究机构TrendForce表示，它认为苹果将在9月推出iPhone13。虽然iPhone12系列在去年由于新冠疫情影响推迟到10月发布，预计苹果将恢复在9月发布新iPhone的传统。

此前据彭博社记者Mark Gurman报道，即将推出的新iPhone将具有iPhone的人像模式的视频版本，将能够在视频拍摄时自动模糊背景，并且支持 ProRes 视频录制和新的照片编辑选项。

在最新说明中，Ives还重申了Wedbush的报告，即所有型号的iPhone13，从最低端的iPhone13mini到iPhone13Pro Max，都将配备LiDAR激光雷达传感器，支持更真实的AR体验和改善低光场景下的自动对焦。