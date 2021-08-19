菜鸟推出东南亚极速达服务 物流提速近50%

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菜鸟推出东南亚极速达服务 物流提速近50%

2021-08-19 14:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:近日，菜鸟宣布推出东南亚极速达服务，基本实现东南亚多国“72小时达”，物流提速近50%。

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菜鸟跨境物流负责人缪青耘表示，菜鸟于今年6月开始试运营东南亚跨境极速达服务，主要覆盖新加坡、泰国、菲律宾和马来西亚，最快3天可达。

此外，菜鸟从中国到新加坡的航线已经增至每周7班，并在出口商家分布密集的义乌、深圳和泉州都设有分拨中心，为华东和华南片区的出口商家提供免费上门揽收、分拨、集运等线上化“一条龙”服务。

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