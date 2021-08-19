菜鸟推出东南亚极速达服务 物流提速近50%

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:近日，菜鸟宣布推出东南亚极速达服务，基本实现东南亚多国“72小时达”，物流提速近50%。
菜鸟跨境物流负责人缪青耘表示，菜鸟于今年6月开始试运营东南亚跨境极速达服务，主要覆盖新加坡、泰国、菲律宾和马来西亚，最快3天可达。
此外，菜鸟从中国到新加坡的航线已经增至每周7班，并在出口商家分布密集的义乌、深圳和泉州都设有分拨中心，为华东和华南片区的出口商家提供免费上门揽收、分拨、集运等线上化“一条龙”服务。
站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:近日，菜鸟宣布推出东南亚极速达服务，基本实现东南亚多国“72小时达”，物流提速近50%。
菜鸟跨境物流负责人缪青耘表示，菜鸟于今年6月开始试运营东南亚跨境极速达服务，主要覆盖新加坡、泰国、菲律宾和马来西亚，最快3天可达。
此外，菜鸟从中国到新加坡的航线已经增至每周7班，并在出口商家分布密集的义乌、深圳和泉州都设有分拨中心，为华东和华南片区的出口商家提供免费上门揽收、分拨、集运等线上化“一条龙”服务。
今日，菜鸟驿站宣布成立客户体验专项小组直面末端难题征集消费者意见和建议。菜鸟驿站称，快递最后一公里，以代收模式满足多元需求、服务社区便利，但当取快递变成了日常事，现有服务无法满足所有需求，体验成为一个重要且紧急的新课题:消费者诉求需要更多了解，产品需要更多优化，用户反馈需要更加便捷。
【TechWeb】8月18日消息，菜鸟正式启用位于浙江杭州的华东集运仓。据悉，这是目前菜鸟全国最大集运仓，兼顾包裹存储及处理能力，仓内拥有包括数字化流水线、龙门架、交叉带分拣机、Ptl、IoT等智能物流设备。据介绍，华东集运仓位于杭州空港新区，离华东分拔中心距离约1.2公里，距离杭州萧山机场约3公里，运输的类目包括运动类、玩具类、小饰品类、母婴类、服饰类等，主要目的地国家包括欧美、俄罗斯、拉美等市场。集运仓主要功能就
菜鸟今天宣布，将面向河南省内运输启动物流绿色通道，开展紧急救援运输。该通道将首先保障抢险物资和民生紧急用品的运输，一旦接下任务，将免费送达。河南省内各界有相关需要可以拨打菜鸟绿色通道热线400-900-5656，该热线24小时接听，专人跟进。
【TechWeb】经历过具有挑战和机遇的一年后，在2021年，阿里巴巴继续试探以及拓展边界。从阿里最新发布的2022财年第一季度财报数据可以看出，对比以往，阿里弱化了一些数据的展示，但新业务的快速成长，也让阿里有了更多可以展现的亮点。不过，考虑到今年二季度有618购物节的加成，阿里整体的表现只能说是中规中矩。在战略“亏损”投入的当下，阿里正在蓄力，但还要跑得再快一些。电商依旧顶梁柱 菜鸟上升本地生活“向下”电商起家?
河南水患牵动人心。菜鸟今天宣布，将面向河南省内运输启动物流绿色通道，开展紧急救援运输。该通道将首先保障抢险物资和民生紧急用品的运输，一旦接下任务，将免费送达。河南省内各界有相关需要可以拨打菜鸟绿色通道热线400-900-5656，该热线24小时接听，专人跟进。这是菜鸟时隔一年再次重启绿色通道。菜鸟运输负责人表示，险情就是命令，民生就是责任。一年前，这条通道为武汉抗击新冠疫情而开通。这一次，这条通道专门为河南抗击
【TechWeb】8月3日消息，阿里巴巴集团发布2022财年第一季度业绩，剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后，菜鸟本季度外部收入116.01亿元，同比增长50%。今年6月，菜鸟指出其发展目标是成为一家客户价值驱动的全球化产业互联网公司。截至2021年6月，菜鸟产业供应链已挺进全国30多个制造业产业带和农产品原产地。通过端到端供应链的数智化和全局优化，菜鸟产地仓仓内效率在年内有望再提升3成。社区服务方面，菜鸟裹裹提升“1小时上门”的
菜鸟宣布与百世国际推出中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。当地网购消费者通过天猫淘宝海外下单时勾选“官方直运”服务后，包裹即“一单到底”配送上门，一周左右的时间就可以送到当地消费者手中。目前，百世国际联合菜鸟已开通中国至泰、越、马、新、柬五国间的全链路跨境物流服务。
凤凰网科技讯 7月21日消息，今日下午，菜鸟宣布将面向河南省内运输启动物流绿色通道，开展紧急救援运输，并免费运输救援物资。菜鸟表示，如果有抢险救援和民生保障的紧急用品需要运输，且收发货在河南范围内的，可拨打阿里菜鸟免费热线：400-900-5656，这条绿色通道24小时接听，专人跟进。一年前，菜鸟为武汉抗击新冠疫情首次开通绿色物流通道，免费运送全球救援物资；今年，菜鸟再次行动，为河南郑州水患重启这条紧急通道。此前，
据外媒报道，巴西已经创建了一个网络攻击响应网络，旨在通过联邦政府机构之间的协调促进对网络威胁和漏洞的更快响应。根据7月16日签署的总统令，该国的联邦网络事件管理网络将包括总统机构安全办公室及联邦政府管理下的所有机构和实体。上市公司和混合资本公司及其子公司可以自愿成为该网络的成员。据悉，该网络将由巴西总统机构安全办公室的信息安全部门通过政府的网络安全事件预防、处理和响应中心进行协调。隶属经济部管理和数?
据报道，《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民规模持续增长，触网低龄化趋势更为明显。2020年，我国未成年网民达到1.83亿人，互联网普及率为94.9%，有超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网，而且呈逐年上升趋势。在接触和使用互联网的过程中，出现了沉迷游戏、短视频等问题，为社会各界所关注。从理论和实践来看，沉迷网络，不管是游戏还是短视频抑或其他网络功能，也不管是未成年人还是成年人?
昨日晚间，恒腾网络发布公告称，控股中国恒大与腾讯等签订股权转让协议，腾讯控股全资公司将按每股3.20港元的价格收购7%的股份，总代价为2，068，561，052.80港元。买方二将按每股3.20港元之价格收购本公司4%的股份，总代价为1，182，034，886.40港元。
7月27日消息，在今日举行的ISC2021互联网安全大会上，360集团创始人、董事长周鸿祎在发言中称，“我知道很多公司对我不是很服气，老是要跟我争一争谁是网络安全一哥，我觉得争这个没有意义”。他称，在当下数字化的新背景下，网络安全需要新的战法。网络安全是动态的而非静态的，需要形成体系化的作战能力。周鸿祎还在发言中回顾了360的发家史，称360是“乱拳打死了老师傅”。他说，360以免费安全起家带来的好处是他?
今天，字节跳动宣布加入“开源发明网络”（Open Invention Network，简称 OIN）。OIN 是全球最大的专利不侵犯联盟，它保护 Linux 和相关的开源软件以及它们背后的公司免受专利攻击和专利巨头的影响。
7月21日，中央网信办宣布启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。具体包括了:严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，坚决清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频。
8月3日，成都布好网络科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，同时公司注册资本由100万元人民币增加至142.86万元人民币，增幅为42.86%。
近日，某网络游戏中又出现了歪曲历史的现象：把岳飞设计为肉袒牵羊”的投降者形象，把秦桧定位为高等级的天”等等。对此，央广网评称，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为加工”的历史。历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观
网络安全是很多组织的一个主要头痛问题，特别是在网络武器被私人公司出售的情况下。就在最近，我们了解到eCh0raix勒索软件正在威胁NAS设备，而PrintNightmare继续成为微软的噩梦，尽管该公司几天前刚刚发布了一个补丁，本应关闭这个漏洞。现在，在一篇详细的博客文章中，微软已经概述了企业需要采取的步骤，以加强他们对网络攻击的防御。这些方法中的大多数可以由全球任何规模的组织实施。访问：阿里云"88帮帮节"：商业计划书、传?
一、疫情对全球经济造成冲击一场突如其来的疫情打破商业原本的运转方式。人员流动受限，线下商业关闭，线下销售和采购渠道严重受阻。不仅对餐饮、旅游、娱乐、酒店、服务等行业造成深刻影响，进出口、物流运输、国际贸易都受到了严重波及。据统计，新冠疫情在3个月时间里波及全球210多个国家和地区，影响了将近70亿人口。依赖于线下模式的商业遭受重创。“新冠肺炎疫情对全球企业经营状况冲击明显。”一年一度的《财富》世界500强?
据小鹏汽车微信公众号消息，小鹏汽车首批11个高速超充站上线，为国内首家。据小鹏汽车介绍，在今年7月充电拓展数据中，新增上线品牌超充站61座，累积覆盖品牌超充298座。
近日，河南多地出现极为罕见的特大暴雨引发全国关注，多地发生区域性严重洪涝灾害，特别是“重灾区”郑州。
近年来，随着祖国的日益强盛，我国的许多科技品牌也纷纷发力，中国“智”造开始全面崛起，甚至在某些领域上已经走在了全球的前列。例如华为的鸿蒙..
摘要:沐浴也能让生活变的更有品质，获得幸福感，而花洒在其中起着关键作用。相信很多朋友都会纠结花洒什么牌子好这一问题，对此，摩恩花洒凭借人性..
粤港澳大湾区建设不仅是事关中国经济大局的国家策略。加强港澳青年互助互补，推动青年人交流交往、交心交融，更是每个青年人自己肩上的责任。2021..
互联网电视盒子只有亲身体验过才知道性价比是否高，只有多使用过几款才能明白是否值得购买，所以今天我要给大家安利一个我使用后觉得非常不错的波..
2021年8月10日-14日，辰宇2021年度管理层会议在杭州举行。辰宇创始人兼CEO曾宪奎、COO王建斌、CIO黄县委等领导及高级管理层人员出席此次会议。第一..
据多方消息源爆料称，iPhone13系列将内置更大更强的MagSafe磁铁，通过降低发热量或者提升充电功率的方式来提升快充体验，在更大容量电池的加持下，..
作为曾红极一时的国民老公”，王思聪当年的创业经历也是十分梦幻，作为国内前首富王健林的儿子，曾拿着父亲给的5亿启动资金启动了创业计划，被认为..
今日，法拉第未来（Faraday Future，简称FF”）宣布，在今年7月的合并交易完成后，计划在未来12个月内大幅扩充员工人数，新的招聘将有助于FF在202..
小时候记忆里的雪糕，好像就是甜甜的糖水做的，除了甜味，就是丝丝凉意，可以陪伴我们开心度过整个夏天.。到后来出了奶油口味的“小布丁”、奶油巧..
后疫情时代，健康已经成为人们最热的话题之一，中国消费者对健康，尤其是饮食健康的关注也上升到了一个新高度。合理膳食、营养均衡，才能提升免疫..
无论是在国内将“供应链品牌化”玩到极致，还是现在一只脚已经踏出海外，另一只脚准备从线上跟上，名创优品都是踩中了中国供应链的趋势——从无到..
跨界，两种不同属性的元素相互融合，碰撞出意想不到的火花。中式雪糕品牌钟薛高通过过硬的产品品质，和消费者多维度沟通互动、创意十足的跨界联名..
近几年来，投影仪市场火热，在已经饱和的大屏端市场上跑出一条新的赛道，在年轻人需求改变追求超大屏体验下， 使用场景的变化，当租房成为当今社会..
最近，洪水影响了许多地方。除了对经济的影响、对房屋的破坏和对人们出行的不便外，最令人担忧的是对环境的污染和破坏，其中生物污染和对供水系统..
今日，天猫官方宣布为了更好的给更多品类的商家提供一站式的服务，现拟增设汽车用品/电子/清洗/改装、电动车/配件/交通工具、摩托车/装备/配件类目..
打破边界、相融共生已经是当前汽车产业的新常态。 2021 年，尽管肆虐全球的疫情还未消散，全球经济仍面临巨大挑战，但不可否认的是，中国是世界上..
8 月 19 日，声网Agora举办线上产品发布会，正式发布了“全链路加速FPA（Full-Path Accelerator）”。全链路加速FPA基于声网的软件定义实时网络 S..
随着物联网国家战略的推进，应用示范项目的展开以及云计算、大数据等成熟与驱动，物联网在各行各业获得广泛应用，我国物联网市场与需求正在急速增..
近日，甘青宁苏宁易购总经理陈昌海在采访中表示，苏宁易购零售云是对传统零售门店进行全价值链平台化赋能，实现家电、家居优质工业品下行，支持乡..
除了圆珠笔球珠，中国还有哪些看似简单的东西在技术上被“卡脖子”？可能，夹球炭式防护面料里的看起来十分普通的“球形炭材料”也算得上一例。环..