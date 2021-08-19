菜鸟推出东南亚极速达服务 物流提速近50%

7月27日消息，在今日举行的ISC2021互联网安全大会上，360集团创始人、董事长周鸿祎在发言中称，“我知道很多公司对我不是很服气，老是要跟我争一争谁是网络安全一哥，我觉得争这个没有意义”。他称，在当下数字化的新背景下，网络安全需要新的战法。网络安全是动态的而非静态的，需要形成体系化的作战能力。周鸿祎还在发言中回顾了360的发家史，称360是“乱拳打死了老师傅”。他说，360以免费安全起家带来的好处是他?