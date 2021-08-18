网易一梦江湖回应24.8万天价时装：是游戏内消费元宝额外赠送的

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网易一梦江湖回应24.8万天价时装：是游戏内消费元宝额外赠送的

2021-08-18 16:39 · 稿源：站长之家

网易旗下的一款武侠手游一梦江湖最近闹的沸沸扬扬，玩家举报游戏内出现24.8万的天价时装，让很多老玩家都瞠目结舌，对此网易一梦江湖回应说不是事实，这个24.8W的时装是游戏内消费元宝送的，属于额外赠送的福利。

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网易最新回应：

各位少侠，网络上流传的“24.8w天价时装”一说，不是事实。兑换“如梦令”时装所用的“侠米积分”，是在游戏内消费元宝后额外赠送的，累积积分可兑换道具。

近期我们也收到了很多少侠关于我们外观返场计划的疑问，在这里天机阁跟大家也详细说一下我们的计划:

1、雅韵商店。

雅韵商店主要定位于以相对优惠的价格提供更加平价的返场方式。雅韵商店中的返场外观主要使用锦芳绣和锦芳绣珍兑换，在特定福利活动中我们也会直接掉落锦芳绣和锦芳绣珍道具。未来，节日活动宝箱中投放的时装、低级代币兑换的外观在依旧主要在雅韵商店进行返场。部分高级代币、限时活动代币兑换的外观也会在相对较高的雅韵档位以相对优惠的价格返场，作为外观收集程度较高的少侠们的福利。雅韵的返场会固定安排在寒暑假，每年两期。

2、活动返场。

活动返场主要定位于对部分限定或较珍稀的外观进行补充售卖，为之前错过活动的少侠提供额外的购买机会。一方面我们会在重开同样的付费形式时，返场前几年的同期外观。另一方面我们会举行一些专门的返场活动（如吉时热卖等），集中出售部分返场外观。

3、新服活动

新服活动主要定位于为新区少侠提供一次获得老活动时装的机会。我们会精心挑选一些近几年的热门外观供少侠挑选，获取成本与首发活动相近，弥补新服少侠一开服就已经错过很多外观投放的遗憾。同时，我们也会以每年至少更新一次的频率，不断更新新服活动奖池中的外观。

4、侠米积分

侠米积分商店主要定位于为少侠们提供额外的消费返利，限定返场一些高价值限定款的珍稀外观。少侠在游戏内各种途径进行元宝消费后会获赠额外的侠米积分，长期累积后可以额外兑换这些珍稀外观，提供给少侠一种元宝直接购买以外的额外的获取途径。为了保证已经使用大量侠米积分兑换外观的少侠的利益，已经进入侠米积分商店的外观将不再在节日活动或其它商城中返场。

5、福利途径

除了上述途径外，天机阁还将在时装祈愿和签到活动中也推出一些永久时装供大家免费获得，一些活跃或节日活动中也将持续投放挂件、玩具等精美外观的免费返场，给大家更多福惠的外观获取方式。

此外，针对近期的负面反馈，天机阁也进行了反思。虽然同期雅韵商店提供了平价的外观返场，但是在侠米积分返场的外观上还是给各位少侠带来了一些的困惑。在后续返场中，我们会尽量满足不同少侠的需求，在一些珍稀外观进入侠米积分商店之前，先同类的付费活动同档位先行返场一次该外观，让错失活动的少侠不会以较高的成本获取。

对于返场计划，少侠如果有任何其他看法或者建议，也欢迎在评论留言。天机阁在后续也会更加多地、综合地考虑各位少侠的建议，不断完善和修正规则。谢谢各位少侠的理解和支持。

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