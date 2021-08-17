吃相难看！羊毛党连买25件商品退回一个空包裹

网购中，有不少消费者会想尽办法薅羊毛。
现实中，有人连买25件商品退回一个空包裹的操作让不少网友看呆。
据报道，宁波某家纺品牌称有消费者购买了25件总价值4千元的床品后，申请退货退款。
然而，退回的包裹却是空包裹。好在商家向平台申诉后，最终无需退款。
对此，有网友表示这已经不是薅羊买，可能涉嫌诈骗。你怎么看?
网购中，有不少消费者会想尽办法薅羊毛。
现实中，有人连买25件商品退回一个空包裹的操作让不少网友看呆。
据报道，宁波某家纺品牌称有消费者购买了25件总价值4千元的床品后，申请退货退款。
然而，退回的包裹却是空包裹。好在商家向平台申诉后，最终无需退款。
对此，有网友表示这已经不是薅羊买，可能涉嫌诈骗。你怎么看?
一年一度的苹果教育优惠“返校季”活动又来了。每年苹果的“返校季”都是一波薅羊毛的好时机。作为教育优惠的“Plus版”，返校季活动让高校师生在享受教育优惠的同时还可以获得额外赠品。比如购买符合条件的 Mac 或 iPad，就能获赠官方售价 1246 元的AirPods2 耳机，同时还支持 8 折加购AppleCare+服务计划，让不少学生党大呼划算。薅或不薅，羊毛就在这。免费赠送的耳机，也让不少人看到“商机”。一方面，对于没有耳机刚需或已经
跨境电商的热度，近期都集中在了 Amazon 身上。一边是大卖被封、中小卖家也被牵连;另一边是每天都有公司融资，做的是收购 Amazon 第三方品牌的生意。据笔者粗略统计，大大小小、不同地区已经收录了29个收购方的融资信息，融资金额动辄数亿美金。
最近全国进入三伏天气，闷热难耐，如何寻找一处凉爽，解开盛夏炎热密码之锁。小象优品联合网易严选，推出“夏日清凉购”活动，希望为消费者带来一抹盛夏清爽，玩出时尚夏天华丽出街穿搭。此次经由网易严格把关所有商品的产地、工艺、原材料，甄选居家、厨房、饮食等上百家品牌商品，数千个夏日热销单品开启夏日购物季活动。公开资料显示，电商分期平台小象优品成立于 2015 年，隶属于北京源石云科技有限公司，该平台致力于让年轻人
今天博主@毒舌数码分享了中兴手机线下门店海报。海报显示，购买中兴手机送小米，这里的小米并非是小米手机，而是我们吃的粮食小米。海报还特别宣传了中兴Axon 30屏下版，这是中兴最新推出的新一代屏下摄像头手机，首发起售价2198元（6GB+128GB）。官方介绍，中兴Axon 30屏下版将隐藏在屏幕下前置摄像头的屏幕区域像素提升为400PPI高像素密度，肉眼几乎无法辨别细微差别，而且屏幕上方隐藏的摄像头也几乎看不见了。核心配置上，中兴
今日有外媒报道，中国在线旅游平台携程旅行拟收购韩国在线零售商怡百购，为怡百购7家潜在买方之一。该项收购旨在扩大携程在韩国旅游和文化领域的影响力。
昨日，有媒体报道称，元气森林和喜茶欲收购新式茶饮品牌“乐乐茶”，双方均给出了40亿元估值。针对上述传闻，喜茶创始人聂云宸在朋友圈回应称:“消息不实，此前经过中间人介绍的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况后已经彻底、完全、坚决放弃。”
智能电视正以前所未有的速度“进化”。一方面，从产品角度来说，电视从原先作为客厅中的“观看工具”单纯追求画质提升，到如今在诸多差异化技术的加持下，已经成为覆盖家庭全方位娱乐的生态系统。另一方面，从年轻人实际需求来说，考虑到近期受疫情影响，年轻人在家时间变多，居家娱乐已经成为一种风尚，无论是观影、游戏还是健身，年轻人都希望能够在客厅中实现。如何以更具性价比、更合适的价格“上车”，让智能电视充分发挥出家
据中国铁路官微消息，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。另外，铁路部门提示广大旅客在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。据媒体报道，截至8月2日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4
818新潮好物节已于近日开启，抖音电商上线了消费者权益产品“安心购”，并推出“上门取件”极速退款”“运费险”“七天无理由退货”等9项服务。
7月30日-8月8日，爆红的人气巡展Ninebot Space来到天津大悦城。融合了热血二次元、高燃科技感等元素，使其迅速成为社交网络里热议的天津新晋网红打卡地。人间快乐星球就在Ninebot SpaceNinebot Space由九号公司和B站会员购联合发起，并由一众同样热血高燃的品牌好友共同参与。顾名思义，Ninebot Space里的“Space”不仅有活动空间的字面意思，也有太空的第二层含义。而这正与本次巡展打造的太空漫游主题不谋而合。逛一圈下来，忍不
据外媒报道，巴西已经创建了一个网络攻击响应网络，旨在通过联邦政府机构之间的协调促进对网络威胁和漏洞的更快响应。根据7月16日签署的总统令，该国的联邦网络事件管理网络将包括总统机构安全办公室及联邦政府管理下的所有机构和实体。上市公司和混合资本公司及其子公司可以自愿成为该网络的成员。据悉，该网络将由巴西总统机构安全办公室的信息安全部门通过政府的网络安全事件预防、处理和响应中心进行协调。隶属经济部管理和数?
近日，某网络游戏中又出现了歪曲历史的现象：把岳飞设计为肉袒牵羊”的投降者形象，把秦桧定位为高等级的天”等等。对此，央广网评称，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为加工”的历史。历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观
梅西今天突然登上了全球热搜，这是怎么回事呢？北京时间8月6日凌晨，巴萨官方发布公告，宣布梅西将不会继续为俱乐部效力。巴萨官网写道：尽管已达成协议并有意签订新合同，但由于经济和结构性障碍（西甲联赛规定），梅西与巴塞罗那俱乐部无法完成签约。面对这种情况，梅西不会和巴萨继续联系在一起。巴萨忠心感谢梅西为球队发展做出的贡献，并祝愿他在个人和职业生涯中一切顺利。此前，梅西与巴萨的续约一直按部就班地进行着。原本
抖音的一个直播间里，一位酷似“夏紫薇”的女子上一秒还在失明状，哭得梨花带雨、惊慌失措，下一秒榜一大哥送了一个火箭，“紫薇”收到火箭后瞬间恢复了视力，笑开了花。这一令人忍俊不禁的场景随后便登上了微博热搜，#紫薇被榜一大哥治好眼睛#的梗传播开来。
胜学网校怎么样是许多学员选择京华之前都存在的疑问，人们对线下课程存疑是正常的。线下课程从发展之初就依靠服务人员专业服务来赢取学员信任。人们一直认为线上课程的评价不高，学习效果很难界定，加上线上机构覆盖的学员范围大，缺少线下链接，对服务人员的要求更加严格。胜学网校作为北京的一家培训机构，培训学员超过万名，拥有众多师资和多种类目的课程资源。胜学网校从创立之初就坚持创始人用心做教育的理念，一心研发课程打
据报道，《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民规模持续增长，触网低龄化趋势更为明显。2020年，我国未成年网民达到1.83亿人，互联网普及率为94.9%，有超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网，而且呈逐年上升趋势。在接触和使用互联网的过程中，出现了沉迷游戏、短视频等问题，为社会各界所关注。从理论和实践来看，沉迷网络，不管是游戏还是短视频抑或其他网络功能，也不管是未成年人还是成年人?
乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷多个一审民事判决书公开。
深夜，呆在家的漪淼突然感到身体不舒服，想在 24 小时营业的药店里配点布洛芬。她拿起手机，用手指“刷刷”反复滑动屏幕，读屏软件以响亮的声音朗读出APP的名字，从屏幕的顶部从上往下，从左往右，一个不落。当轮到“叮当买药”被读出时，她快速双击打开。在买药之前，她被防疫信息填写页面拦住了，是否发烧？是否接触新冠病例？近 14 日的住址在哪里？由于该页面并没有无障碍化适配，读屏软件无法准确定位选项。另一次“插曲”发?
互联网时代让我们的生活方便了不少，以前受时间、地点等因素阻碍的提升进度现在都可以通过网校完美解决。我在网校的第一次提升是报的商务英语，纯属爱好，不想荒废时间，想借助网络的便利让自己变得更优秀。这一次是在恒企网校报了初级会计职称课，谈不上兴趣爱好，只是认为技多不压身，万一以后可以转行做个出纳或者小会计呢，嘿…恒企网校—提升宝典恒企网校是我在众多网校中筛选出来的，首先它的品牌影响力和口碑是让我选择它的
昨日下午，网易云音乐已通过港交所聆讯，将很快启动招股，集资约10亿美元。5月26日，网易宣布，拟议分拆网易云音乐于香港联合交易所有限公司主板独立上市。
今日，腾讯旗下在线支付平台财付通宣布，将于2021年9月1日起下线支付后推荐关注公众号功能。据悉，微信支付是腾讯集团旗下中国领先的第三方支付平..
CybSafe对报告给英国信息专员办公室（ICO）的事件的分析显示，2021年上半年，勒索软件攻击占所有报告的网络安全事件的22%。这比2020年上半年的11%..
距离小米宣布造车已经过去了5个多月的时间，然而一时的轰动之后，很长一段时间，关于小米造车的消息却沉寂了不少。8月19日，据《科创板日报》报道..
据媒体报道，中国房地产开发商恒大集团正与小米公司谈判，希望出售其电动汽车部门65%的股份中的一部分。..
8月19日晚间消息，微信支付运营方财付通支付科技有线公司发出通知，为了保障用户权益，提升用户使用体验，我司将于2021年9月1日起下线支付后推荐关..
不久前，贰贰网络公司被传出老板禁止员工热饭。据网传截图显示，该公司老板许远东称，现代社会讲究专业化分工。做饭、烧饭化的时间花到自己的专业..
日前，中国移动在港交所发布公告，回A股上市申请获受理，拟集资560亿元，这将成为A股十年来最大的一场募资。招股书中也披露了移动的经营情况，其中..
前不久，阿里女员工被侵害”事件引起社会热议，职场中的性侵害、性骚扰事件再度成为关注焦点。似乎在外界看来，互联网科技大厂更尊重员工，企业文..
在昨日的国务院例行吹风会上，交通运输部运输服务司负责人表示，要进一步规范平台企业的经营行为，要求网约车平台企业规范自主定价行为、降低过高..
8月19日，NVIDIA发布2022财年第二季度财务报告。财报显示，截至2021年8月1日的第二季度收入创下65.1亿美元的纪录，较去年同期增长68%，较上一季度..
不少企业为节约成本、提高效率，多数都没有了自建食堂，不过，为了方便员工，往往会配备茶水间等，方便大家添加饮品、补充小食或者加热饭菜、品尝..
前不久，济南大润发发臭隔夜肉洗了再卖的事件引发全网热议。针对此事，大润发官方发声明道歉，称相关肉品已全部封存下架，涉事员工停职接受调查，..
随着物联网、大数据和云计算的飞速发展及应用，信息技术越来越广泛被应用到人们的各项生产活动中，同时对机关后勤的发展起着积极的推进作用。通过..
作为网络主要发声群体以及消费市场主力军的Z世代，无论是兴趣喜好、消费观念，还是文化信仰，都有了翻天覆地的变化，而这些新奇、多元的Z世代人群..
近期，随着荣耀发布会的圆满成功，荣耀超高端产品与大众正式见面。同时，荣耀高销量“明星单品”，荣耀50系列也再次获得大众关注，成为5G手机市场..
目前来说，虽然安卓厂商在不断推出平板新品，但是iPad一统江湖的地位依然未能有人撼动，如今还是全球最畅销的平板设备。梳理苹果的iPad产品线，目..
电动牙刷虽然好用，销量也是一路暴涨，但品牌也形形色色，电动牙刷怎么选、电动牙刷哪家强这个难题就相继而来了!作为一名个护师，这里强烈建议大家..
最近，一条人类高质量男性求偶”视频刷爆网络，短短两天时间从B站到微博到短视频平台，从素人到明星，全网陷入人类高质量男性”的模仿和恶搞狂欢。..
随着医疗健康行业的数字化转型，越来越多医生开始选择线上执业。医生线上执业幸福感如何、有哪些诉求?为了客观分析互联网医生线上执业体验和评价..
8月19日，据新浪财经报道，市场消息称，中国恒大集团正在与小米谈判出售电动汽车部门的股份。据悉，中国恒大集团正在与小米谈判出售其电动汽车部门..