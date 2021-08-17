吃相难看！羊毛党连买25件商品退回一个空包裹

互联网时代让我们的生活方便了不少，以前受时间、地点等因素阻碍的提升进度现在都可以通过网校完美解决。我在网校的第一次提升是报的商务英语，纯属爱好，不想荒废时间，想借助网络的便利让自己变得更优秀。这一次是在恒企网校报了初级会计职称课，谈不上兴趣爱好，只是认为技多不压身，万一以后可以转行做个出纳或者小会计呢，嘿…恒企网校—提升宝典恒企网校是我在众多网校中筛选出来的，首先它的品牌影响力和口碑是让我选择它的