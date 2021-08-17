炉石传说21.0.3补丁更新日志汇总 21.0.3补丁更新内容一览

炉石传说将会8月18日将会正式的发布21.0.3的补丁，这次的补丁很多玩家还不清楚具体的更新日志内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

标准模式更新

咒术洪流

● 旧:[2点法力值消耗] →新:[3点法力值消耗]

伊格诺斯

● 旧:[4点法力值消耗]2点攻击力，6点生命值 → 新:[6点法力值消耗]4点攻击力，8点生命值

黑眼

● 旧:[2点法力值消耗]2点攻击力，3点生命值 → 新:[3点法力值消耗]3点攻击力，4点生命值

战场军官

● 旧:[5点法力值消耗] → 新:[6点法力值消耗]

科卡尔驯犬者

● 旧:[2点法力值消耗]2点攻击力，3点生命值 → 新:[3点法力值消耗]3点攻击力，4点生命值

花岗岩熔铸体

● 旧:4点攻击力，5点生命值 → 新:4点攻击力，4点生命值

定罪（等级1）、定罪(等级2)、定罪(等级3)

● 旧:[1点法力值消耗] → 新:[2点法力值消耗]

血肉巨人

● 旧:[8点法力值消耗] →新:[9点法力值消耗]

21.0.3补丁上线后，玩家将可以在两周的时间内分解上述可制作的卡牌，并获得全额奥术之尘。

开发者评论:“暴风城下的集结”发布后，我们对风云变幻的主流环境进行了两周的监控，并将采取一些平衡性改动，使对战的节奏放缓一两个回合。总体而言，这意味着两点:限制拼凑胜利组件的Combo套牌的效率，以及降低站场型套牌能够通过手牌打出的爆发伤害。希望这些改动能为慢速打法留出更多求胜的空间，我们也会继续关注游戏环境，以便在必要时继续调整。

酒馆战棋更新

英雄回归

沙德沃克

● 旧:奇境怒吼[消耗1枚铸币]你在本回合中的下一个战吼将触发两次。 → 新:奇诡尖啸[消耗0枚铸币]将一张1/1的沙德灵置入你的手牌，它可以重复你使用过的所有战吼（每场对战限两次。）

英雄更新

舞者达瑞尔

● 帽子戏法 ——旧:[被动]在你出售一个随从后，随机使鲍勃的酒馆中的一个随从获得+1/+1，触发两次。 → 新:[被动]在你出售一个随从后，随机使鲍勃的酒馆中的一个随从获得+1/+1，触发三次。

菌菇术士弗洛格尔

● 愿者上钩——旧:[被动]在你出售一个鱼人后，随机在鲍勃的酒馆中添加一个鱼人。 →新:[被动]在你出售一个随从后，随机在鲍勃的酒馆中添加一个鱼人。

玛维·影歌

● 禁锢——旧:[消耗1枚铸币]使鲍勃的酒馆中的一个随从休眠。3回合后，得到该随从并使其获得+1/+1。 → 新:[消耗1枚铸币]使鲍勃的酒馆中的一个随从休眠。3回合后，得到该随从并使其获得+2/+2。

玛里苟斯

● 奥术变易——旧:[消耗0枚铸币]将一个随从随机替换为一个等级相同的随从。 →新:[消耗0枚铸币]将一个随从随机替换为一个等级相同的随从。（每回合可使用两次）。

竞技模式平衡性更新

我们更新了卡牌的出现几率，以确保各职业的胜率接近理想值50%。德鲁伊、战士和恶魔猎手的胜率会下调，而牧师、法师、潜行者和萨满祭司的胜率会上调。其他职业的胜率将与此前基本持平。

问题修复及游戏改进

● 更新了灵魂窃贼的动画效果，现在仅当卡牌进入手牌时触发（不会为灵魂残片等抽到时施放的卡牌触发）如果抽到的卡牌已经消耗生命值而非法力值，动画也不再触发(例如你的场上有两张灵魂窃贼的时候)。

● 修复了灵能魔和卖花女郎的文本错误（效果不作改动）。

● 修复了将圣盾随从移回所有者手牌，以及将圣盾随从从手牌移入牌库时，棱彩珠宝工具能够触发效果的错误。

● 修复了寻求指引（牧师任务线）有时会计算卡牌的原始法力值消耗，而非实际法力值消耗的错误。

● 修复了恶魔猎手新兵系列版的眼棱无法在卡牌收藏中正确显示卡图的错误。

● 修复了巫妖王的酒馆战棋英雄技能复生庇佑会使玩家断线的错误。

● 为荡平道路（圣骑士任务线部分）和对决模式专属英雄技能添加了互动。

● 修复了英雄之书:古尔丹和英雄之书:伊利丹中的多个错误。

● 修复了对决模式成就无法正确追踪的错误。

● 修复了可以在未满足要求的情况下触发“女巫森林”收藏成就的错误。

● 修复了完成所有英雄之书篇章无法显示成就或获得奖励的错误。所有已经完成全部10章英雄之书的玩家将自动获得正确的奖励:一包金色标准卡牌包。