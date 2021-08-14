李佳琦公司回应被罚30万：系主播失误，将进一步加强直播间管理

站长之家（ChinaZ.com）8月14日消息:据上海市市场监督管理局网站显示，上海市长宁区市场监督管理局近日拟对美腕（上海）网络科技有限公司做出行政处罚，罚款人民币30万元。当事人在法定期间内未提出陈述、申辩申请，也未提出听证申请。据电商主播@李佳琦Austin 的微博认证显示，李佳琦为“美ONE”(即美腕(上海)网络科技有限公司)的合伙人。

据相关处罚决定书显示，美腕旗下主播于2020年11月10日通过淘宝直播平台推广家用电器产品“初普stopvx美容仪”。直播过程中，主播使用“全脸激活胶原蛋白、提拉紧致、提拉淡纹，效果巨明显…….坚持用了一个月，就相当于打了一次热玛吉，效果真的很可怕很神奇”等用语对上述产品进行引人误解的商业宣传。

上海市长宁区市场监督管理局认为，“初普stopvx美容仪”与“热玛吉”两者从定价、产品使用性能、功能、持续效果等方面都存在较大差异。当事人在无任何依据的情况下，将两者进行对比，容易引发受众不恰当的联想，足以对消费者造成误导。

8月13日晚间，@美ONE 就被处罚一事发布声明:

近日，上海市长宁区市场监督管理局向美腕（上海）网络科技有限公司下发了《上海市长宁区市场监督管理局行政处罚听证告知书》。美腕对此高度重视，真诚接受，对告知书所涉问题进行了全面整改，完善公司规章，堵住管理漏洞，避免此类事件再次发生。现将事件回顾及整改情况公布如下:

1、2020年“双11”期间，上海市长宁区市场监督管理局在检查中发现，美腕旗下主播在直播间介绍某款产品的过程中，把家用产品与医用产品进行了效果上的不当对比，违反了相关法律规定。

2、此事系美腕旗下主播在直播间介绍产品时产生失误，反映出美腕在管理上存在漏洞，为此美腕深表歉意。

3、发生上述事件后，美腕进一步加强了直播间的管理，完善了实时监播制度，同时组织各部门加强学习相关法律法规，邀请监管部门及专业机构上门指导，查找管理漏洞，完善管理制度，以防范此类事件再次发生。

4、美腕一向重视消费者权益，严格选品，真实导购。对于此次处罚，美腕将引以为戒，并再次致以诚挚的歉意，积极配合监管，进一步加强管理，也真诚欢迎消费者和社会各界对美腕进行监督。