李佳琦公司回应被罚30万：系主播失误，将进一步加强直播间管理

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 李佳琦最新资讯 > 正文

李佳琦公司回应被罚30万：系主播失误，将进一步加强直播间管理

2021-08-14 15:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月14日消息:据上海市市场监督管理局网站显示，上海市长宁区市场监督管理局近日拟对美腕（上海）网络科技有限公司做出行政处罚，罚款人民币30万元。当事人在法定期间内未提出陈述、申辩申请，也未提出听证申请。据电商主播@李佳琦Austin 的微博认证显示，李佳琦为“美ONE”(即美腕(上海)网络科技有限公司)的合伙人。

李佳琦 直播 (1)

据相关处罚决定书显示，美腕旗下主播于2020年11月10日通过淘宝直播平台推广家用电器产品“初普stopvx美容仪”。直播过程中，主播使用“全脸激活胶原蛋白、提拉紧致、提拉淡纹，效果巨明显…….坚持用了一个月，就相当于打了一次热玛吉，效果真的很可怕很神奇”等用语对上述产品进行引人误解的商业宣传。

上海市长宁区市场监督管理局认为，“初普stopvx美容仪”与“热玛吉”两者从定价、产品使用性能、功能、持续效果等方面都存在较大差异。当事人在无任何依据的情况下，将两者进行对比，容易引发受众不恰当的联想，足以对消费者造成误导。

8月13日晚间，@美ONE 就被处罚一事发布声明:

近日，上海市长宁区市场监督管理局向美腕（上海）网络科技有限公司下发了《上海市长宁区市场监督管理局行政处罚听证告知书》。美腕对此高度重视，真诚接受，对告知书所涉问题进行了全面整改，完善公司规章，堵住管理漏洞，避免此类事件再次发生。现将事件回顾及整改情况公布如下:

1、2020年“双11”期间，上海市长宁区市场监督管理局在检查中发现，美腕旗下主播在直播间介绍某款产品的过程中，把家用产品与医用产品进行了效果上的不当对比，违反了相关法律规定。

2、此事系美腕旗下主播在直播间介绍产品时产生失误，反映出美腕在管理上存在漏洞，为此美腕深表歉意。

3、发生上述事件后，美腕进一步加强了直播间的管理，完善了实时监播制度，同时组织各部门加强学习相关法律法规，邀请监管部门及专业机构上门指导，查找管理漏洞，完善管理制度，以防范此类事件再次发生。

4、美腕一向重视消费者权益，严格选品，真实导购。对于此次处罚，美腕将引以为戒，并再次致以诚挚的歉意，积极配合监管，进一步加强管理，也真诚欢迎消费者和社会各界对美腕进行监督。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 免坑位费、免佣金 李佳琦宣布公益带货汇源果汁

    这几天，河南的洪涝灾害牵动着全国人民的心。其中，本周刚申请破产重整的汇源果汁，向河南捐赠了价值100万元的饮用水和果汁。据李佳琦直播官方微博发布消息，今晚，李佳琦直播间“国风专场”将新增一个特别的国货品牌:汇源果汁。

    李佳琦直播

  • 李佳琦直播间的“奈娃家族”诞生记

    “Never”这个名字，是李佳琦随手翻字典取的。2016年，李佳琦找付鹏借钱买了一只比熊犬，他决定给它取个洋气的名字，便随手翻开英文字典的一页，第一个词就是“Never”。在综艺节目《奈娃家族的上学日记》第一季开头，李佳琦分享了这个故事。

    李佳琦 直播间 宠物

  • 抱怨直播没流量？先从李佳琦“转战抖音”说起

    做直播号到底要不要做短视频?很多刚入局的人，都会有这个疑问。不做，怕不给流量;做了，又觉得要抽调专人，增加成本。

    李佳琦 直播流量 直播带货

  • 主播李佳琦、薇娅为河南抗洪救灾捐款

    凤凰网科技讯 7月21日消息，知名电商主播李佳琦、薇娅分别向河南郑州捐赠一百万元、两百万元，以支持河南省郑州市的抗洪救灾工作。由于遭遇罕见持续强降雨，郑州市常庄水库、郭家咀水库及贾鲁河等多处工程出现险情，郑州市区出现严重内涝，造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。目前，已转移避险约 10 万人，洪灾已造成郑州市区 12 人死亡。据悉，两位主播在先前便有过类似的公益活动。2020 年，电商主播薇娅曾被授予“全?

    李佳琦 薇娅 基金

  • 蜜哈多好评率99%的冰品来了，李佳琦直播间卖爆啦！

    和夏天关联的词，你会想起什么呢?汗水、闷热、湿漉漉?虽然提起夏天，总是带着一些酷热难耐，但也不是没有解决办法，躲进空调房，来一根好吃解馋的冰品，这简直就是享受般的生活!说起夏日解暑冰品，各种味道甜美、口感醇厚的冰淇淋必不可少!但，你是否担心一整个夏天过去，身材慢慢走形?走在夏日没法穿上美美的裙子?随着大家生活水平的提高、健康意识的加强，大部分人也对冰品的食材、成分、口感等各方面都有了更高的追求。为了满足

    蜜哈多 李佳琦直播间

  • 这些KOL，也开始直播带货了？

    短视频风口下，越来越多的红人涌入短视频行业，短视频红人规模不断扩大。在这样的背景下，越来越多的优质红人涌现出来，当然，也有一部分优质红人被淹没在了短视频海洋中。

    KOL 直播带货 直播

  • 李佳琦公司因虚假宣传被罚30万 官方紧急回应

    今天晚上，带货一哥”李佳琦所在的美腕（上海）网络科技有限公司，被上海市长宁区市场监督管理局做出行政处罚，罚款人民币30万元。据相关处罚决定书显示，美腕旗下主播于2020年11月10日通过淘宝直播平台推广家用电器产品初普stopvx美容仪”。直播过程中，主播使用全脸激活胶原蛋白、提拉紧致、提拉淡纹，效果巨明显.坚持用了一个月，就相当于打了一次热玛吉，效果真的很可怕很神奇”等用语对上述产品进行引人误解的商业宣传。对此?

    直播 漏洞 推广

  • 全球新电商博览会：相芯虚拟直播助手开启直播带货新模式

    7 月 29 日，为期 3 天的全球新电商博览会在杭州国际博览中心开幕。相芯科技作为直播技术提供商，受邀在本次大会亮相。【相芯科技的展台】过去，全球新电商博览会在杭州这座“电商之都”已经成功举办七届。随着国内电商行业的高速发展，其已成为优质品牌商拓展线上市场的重要平台。本届大会继续围绕“新直播、新电商、新业态”的主题，助力企业通过直播电商、新零售、社区团购、社交电商等新渠道开拓市场，为电商产业规范化、持续?

    相芯虚拟直播 全球新电商博览会

  • 李佳琦公司被罚30万：虚假宣传、主播误导消费者

    近两年，直播电商的火热造就出不少顶级的带货主播，其中包括李佳琦、薇娅，以及锤子科技创始人罗永浩，他们都是目前全网带货主播的TOP5之列。需要注意的是，前不久有平台名为二驴”夫妇的带货主播频频卖山寨产品，导致直播带货口碑直线下降，此前一些头部主播还是非常稳定的，其背后的公司、团队都会经过严格的选品和营销方式，但也会出现翻车的情况。据报道，8月13日晚，上海市长宁区市场监督管理局拟对美腕（上海）网络科技有限?

    带货 直播 李佳琦

  • 鸿星尔克赢在哪里？是时候重新认识直播带货

    上个月底，无论是主动解约吴亦凡的韩束还是为河南捐献5000万物资的鸿星尔克导致的用户在直播间野性消费，以及后面的汇源、贵人鸟等国货企业，着实都火了一把，网友们纷纷用实打实的行动投币支持国货。

    直播带货 鸿星尔克 短视频

  • 小红书将关闭带货笔记中的外链 直播带货外链功能不变

    ​在小红书上，博主发布的内容被统称为「笔记」，符合一定要求的博主可以在笔记加入商品外链，跳转小红书商城或手机淘宝。据了解，小红书于2020 年开启淘宝外链内测，仅限于部分博主与品牌，今年1 月前后正式面向平台创作者全面开放，至今不足一年。

    小红书 直播带货 淘宝

  • 鸿星尔克发货跟不上了！直播带货紧急暂停

    7月26日消息，鸿星尔克天猫官方旗舰店在其店铺发布公告，表示今天的直播带货暂停。鸿星尔克天猫官方旗舰店表示，近期因粉丝朋友的热情购买，我们现有的发货人力跟不上大家的发货服务需求，现在我们把精力投入到处理订单、发货等售后服务中，直播间暂停直播。公开报道显示，自鸿星尔克宣布捐赠5000万物资驰援河南”以来，相关话题不断发酵，频繁登上热搜以来，鸿星尔克天猫旗舰店成为网友首选目的地，疯狂扫货，店铺大部分商品断货?

    直播 天猫 微博

  • 卡多希携专业直播解决方案亮相杭州全球新电商展：直播带货，一台就够

    7 月 29 日， 2021 第八届（杭州）全球新电商博览会在杭州国际博览中心拉开帷幕，本次大会围绕直播、新电商、新业态为主题，聚焦中国新消费窗口红利期带来的数字创新、渠道变革，全面解读数字化、直播平台和社群经济与新零售、新电商的整合趋势，致力于打造电商、直播电商、社交电商、微商 、社群/社区电商等全产业链的电商盛会。 卡多希科技作为参展单位之一，全面展示为直播领域提供专业直播解决方案。目前，这些解决方案在带货

    卡多希 直播带货

  • 不一样的奥运：直播带货或成运动员退役新出路？

    生命在于运动。近期，全球的目光都被奥运会吸引，为国而战的运动员们也成为了民众关注的焦点。杨倩、李雨霏、马龙、樊振东、陈梦、孙颖莎、苏炳添等奥运健儿在为国争光的同时，也成为了家喻户晓的大明星。有趣的是，伴随着杨倩走红的，还有她戴在头上的发夹;与陈梦一起获得关注的，还有她戴在脖子上的项链。在她们夺冠的同时，杨倩同款小黄鸭发卡平均每秒卖6件，陈梦同款项链也成为潮流产品。为此，淘宝还专门发布了奥运同款人气榜

    奥运会直播

  • 互联网营销师：怎么做好直播带货？中联优贝助力电商主播职业新发展

    直播电商历经四年成长，从一开始只有淘宝和蘑菇街两个平台的参与，发展到在疫情的影响下成为各电商平台的标配。如今，直播带货正以汹涌之势成为中国企业追逐的热潮。直播带货是一种“直播+电商”的新模式，其中直播为工具，电商为基础，通过直播为电商带来流量，从而达到电商销售的目的。 2020 年新冠疫情影响之下，直播电商行业发挥了带动居民消费的重要作用。随着居民对直播电商的接受程度和消费意愿持续增强，消费需求不断增加?

    互联网营销

  • 快速涨粉550万，直播带货下半场还有红利？

    直播带货可谓是过去一年中，最大的风口之一，这从快手直播电商的GMV增长中就可以看出:2020年GMV达到了3812亿元，实现了同比5.39倍的增长。然而，风口总是变化莫测，很多人在看到造富神话后入局直播电商，结果却发现已经没有了红利。

    直播电商 直播带货 短视频

  • 超级星推官柳岩抖音直播带货首秀，限定福利惊喜放送在线宠粉

    7月30日晚19:00，女神柳岩亮相抖音直播间，解锁了自己抖音“超级星推官”新身份。为了和自己的粉丝更好的进行互动，柳岩将直播间打造成Girls Night 姐妹之夜，通过推荐美妆、服饰、居家类、食品酒水、3C数码等品类的必备好物，进行了沉浸式场景化带货，吸引大量粉丝在线围观并下单，帮助她们更好的享受美好时光。相关数据显示，在这场持续近6小时的直播中，直播间累积观看人次523.05万人，平均在线人数2.9万，最高在线人数4.31万，

    抖音直播带货 柳岩抖音直播

  • 直播带货人才辈出，抖音“面膜一姐”向河南灾区捐款50万

    自媒体时代，直播带货已经成为一项重要的销售方式，不少直播博主因为带货攫取了自己人生第一桶金。在这样的行业发展趋势下，不少人都投身直播行业，希望借机火一把。不过，有的博主不管三七二十一，是货便卖，还有一些博主则是货比三家，不轻易带货，专挑性价比高的产品提供给广大粉丝，实属难得。张凯毅便是后者。张凯毅，目前抖音电商平台上的一颗冉冉新星，曾一度爆火到抖音热点总榜第九名的好成绩，网民知名度颇高。音乐领域起

    抖音 抖音直播带货

  • 快手电商燃动之夜携手央视财经直播带货 3小时成交超3000万

    7月29日，快手电商联合央视财经共同发起“燃动之夜”直播带货活动，央视Boys撒贝宁、朱广权，游泳世界冠军“洪荒少女”傅园慧以及快手主播蛋蛋，共同带来国产超值好物和海量1元购福利，在轻松活泼的氛围里直播活动以超3000万销售额完美收官，超过5980万人收看了本场直播，互动数量突破1200万。这是央视财经首次与快手电商合作带货直播，也是傅园慧的首次直播带货。活动在撒贝宁和朱广权吹着小喇叭中欢乐开启，并在央视财经客户端及

    快手电商

  • 蝉妈妈发布7月抖音直播带货榜：鸿星尔克等国货品牌强势崛起

    近日，蝉妈妈5月抖音带货达人榜单出炉，除了头部主播表现出色，不少主播靠特殊的专场直播在7月实现了销售爆单，整体名单相对上月实现了大洗牌。另外一方面，国货品牌在上个月销量全面崛起，鸿星尔克等品牌受到了空前关注。14位主播单月销售破亿 罗永浩销售破4亿霸榜成功蝉妈妈数据显示，2021年7月排名前50名的带货达人中，14位主播销售额破亿，42位主播销售额突破5000万，进入TOP50榜单的门槛是月带货额在4500万以上。▲蝉妈妈抖音

    蝉妈妈 抖音直播带货 鸿星尔克
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM