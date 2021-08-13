快手申请“快去推”商标 分类为广告销售、设计研究

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:企查查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
此外，前不久，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手营销研究”、“快手营销研究院”商标申请信息，国际分类涉及教育研究、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:企查查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
此外，前不久，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手营销研究”、“快手营销研究院”商标申请信息，国际分类涉及教育研究、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“咸的”、“咸的工作室”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。
东京奥运会自 7 月 23 日开幕，从杨倩在女子 10 米气步枪项目摘得首金开始，中国军团捷报频传，同时，国乒选手许昕“欲吹又止”、樊振东“欲摸又止”等话题频频冲上热搜。此前，东京奥运会被称为奥运史上最特别的一届，目前赛程近半，其特别之处也在不断得到印证。除了大部分比赛均以不同以往的“完全无观众模式”举行外，本届奥运会同时也是赞助商最多、转播方式更多元化的一届。作为奥运会的国内独家全媒体及拥有分授权权利的平?
距离 7 月 23 日东京奥运会开幕仅剩几天时间，全球观众的热情再度被点燃。奥运期间，快手特别推出以“上快手看奥运，答题夺金一起赢”为主题的“快手状元·奥运答题季”直播答题活动。从 7 月 20 日起至 8 月 8 日，每晚 8 点准时开始，活动将邀请众多明星、冠军齐助力，带领广大网友通过答题的形式，了解奥运知识、近距离感受奥运氛围，并获得赢 200 克金牌、抢 2000 万奖金的机会。据了解，本次“快手状元·奥运答题季”活动模式
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“AC娘”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
在互联网营销领域，胡嫣可以说是一位 “幸运女神”。自2001 年进入互联网营销领域以来，她的每一次职业变动，可以说都稳稳踩在了时代的风口上。2018 年，胡嫣加入快手——接下来，短视频市场的井喷式发展人人有目共睹。今天，作为快手磁力引擎销售副总裁的胡嫣，又在见证着快手成立10 年来发展最为迅猛的商业化历程。1. 流量在谈及自己令人艳羡的职业生涯时，胡嫣只是轻描淡写地提到了对于市场的预判 。2020 年 CNNIC《中国互联网?
随着 2020 东京奥运会正式开幕，全民体育氛围被推向高潮，为进一步推动奥运内容丰富产出，满足广大国民的内容消费需求， 7 月 26 日- 8 月 10 日，快手特别策划#奥运一夏#活动，鼓励全国媒体机构和媒体人积极参与奥运内容生产，为奥运“打call”。本次活动采用做任务赢快币、粉丝投票助力PK赛等玩法，由邓亚萍、陈一冰、蔡赟、杨迪、宋小睿、丁真等奥运冠军、明星及快手达人担任活动发起官。活动分为媒体机构赛、媒体达人赛、粉丝?
8月4日，快手大数据研究院发布《2021快手内容生态半年报》，以“从心出发”为主题，回顾了2021上半年快手平台的内容生态发展情况，从数据和内容方面展现疫情防控常态化下，短视频平台在坚守抗疫、促进经济发展、丰富日常生活等方面的努力。报告显示，2021年第一季度，快手中国应用程序及小程序平均日活用户数达3.792亿，同比增长26.4%;快手每月平均新增内容创作者1000万+。截至2021年3月31日，一年内，近2400万用户通过不同形式在?
字节教育闪电大裁员，上市计划搁置;快手首次股票解禁日，股价跌破100元关口，从上市之初的最高点417.8港元，到现在的90港元以下，半年时间市值蒸发近1.37亿港元（约合1.14万亿元）。两家公司都在经历市场环境最为严峻的挑战。
“邦邦两拳”、“求怕累”、“窝嫩叠”......你知道这些最近刷屏短视频平台的话是什么意思吗?刷到带着#求怕累 、#邦邦两拳 的短视频，你会不会有些疑惑?
今天，港股快手股价再创新低，截至发稿，快手股价报104.6港元，跌幅为5.6%，目前总市值为4352亿港元。2021年2月5日，快手正式在港交所上市，暗盘股价一度冲顶421港元的高位。此前，快手发布的财报显示，2021年第一季度，快手营收达170.2亿元，日活用户2.95亿。
“为什么中美的经济周期和货币周期会出现错位?这种错位对我们的钱包会有什么影响?”针对大家都十分关注的2021下半年投资策略问题，经济学家、如是金融研究院院长@管清友在7月30日的一场直播中，提出了自己的观点。在他看来，2021年是风险大于机会的一年，对普通人来说，最好的策略是多看少动。在1个多小时的直播中，针对大家关心的资产配置，中美经济变化等话题，管清友总是能深入浅出，耐心细致的讲解。评论区也有不少人，因为这?
中国美食文化源远流长、绵延数千年，而短视频与直播的兴起却不过十年，当传统的美食文化遇到新兴的互联网行业，又将会发生怎样的化学反应？7 月 26 日至 28 日，第 30 届“中国厨师节”活动在北京开幕。会上，快手与中国烹饪协会完成战略合作签约仪式。值得一提的是，首批加入快手大厨扶持项目的 8 位烹饪大师也与中国烹饪协会完成了签约，快手与中国烹饪协会一致表示，双方将整合行业资源和精准流量资源，未来一年内还将联手孵化?
今天下午，快手平台发布了《关于打击利用河南水灾恶意炒作的公告》，严厉打击利用河南灾情恶意炒作，蹭热点骗流量的行为。一经查实，将从严从重处罚。
近段时间，河南暴雨洪水等灾情牵动着各地民众的心，各界也都在为河南尽早的恢复伸出援手，但在短视频等平台非常火爆的今天，却有不少人在利用灾情制造热度，以此来博取关注。
现如今，打开电视剧、综艺节目你是不是会习惯性切换到倍速播放？据秒针媒体智库数据显示， 2021 年，电视剧倍速观看人群已经达到30%，综艺倍速人群也达到了27%。“快节奏”正充斥于你我的生活，消费者越来越倾向于接受短、平、快的视频内容。在此背景下，快手联合秒针智库发布《快手短剧价值研究报告》，深度剖析短剧旺盛生命力的背后成因，提炼短剧营销方法论，为品牌输送多元营销价值。政策、市场、受众三方推动，加速短剧生态完
近日，美团旗下社区团购业务“美团优选”已宣布逐步取消“大小周”。据报道，美团优选从今年3月开始实行大小周，周六加班员工可获双倍薪资。<br/> <br/>
对于很多品牌来说，第一次感受快手直播带货的爆发力，往往是从合作一个优秀主播开始……这种无心插柳、甚至有些“跟风”的尝试，带给品牌的可能不只是一个“品销合一”的渠道，还包括品牌长效经营的打法、思路甚至现有产品结构的升级改进等。
随着越来越多品牌亲自下场做自播，如何克服冷启动困难，成为不少品牌亟待解决的一大问题。传统印象里，在强调私域的快手平台做品牌自播需要前期进行大量铺垫，先花时间做人设，为后期带货积累粉丝基础。但今年七月，“雅鹿品牌服饰”却在快手从零开始，开店16天便达成自播GMV累计突破1000w、累计涨粉30w+的成绩。雅鹿的“速成”，除了依托其过去在其他公域流量平台做自播积攒的经验，快手磁力金牛提供的商品销量、粉丝数、直播热度
随着越来越多品牌亲自下场做自播，如何克服冷启动困难，成为不少品牌亟待解决的一大问题。传统印象里，在强调私域的快手平台做品牌自播需要前期进行大量铺垫，先花时间做人设，为后期带货积累粉丝基础。但今年七月，“雅鹿品牌服饰”却在快手从零开始，开店16天便达成自播 GMV 累计突破1000w、累计涨粉30w + 的成绩。雅鹿的 “速成”，除了依托其过去在其他公域流量平台做自播积攒的经验，快手磁力金牛提供的商品销量、粉丝数、直?
"时光如梭，距离张雨霏上一次夺得金牌，已经足足过去了80分钟。"最近，这一段子被网友热传。7月29日上午10:30，女子200米蝶泳决赛开始，"最美雨蝶"张雨霏以大幅度的领先优势打破奥运记录，一举拿下本届奥运会中国游泳队第一金。1小时后，她又与实力小将杨浚瑄、汤慕涵、李冰洁一同在女子4×200米自由泳接力赛中摘得中国代表团第14金，再次打破世界记录。更令人惊讶的是，张雨霏在早上做完蝶泳比赛的准备活动后
日前，一则关于蔚来事故的死亡讣告，引发国内网友热议与关注。2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、..
在前不久的腾讯游戏年度发布会上，腾讯天美公布了一款即时操作战略手游《重返帝国》。日前，这款由天美联合Xbox Game Studios合作推出的RTS手游《..
据外媒报道，耶鲁大学的一项新研究显示，随着时间的推移，像Twitter这样的社交媒体平台会放大道德愤怒的表达，因为用户学习这样的语言会得到更多的..
据“快手黑板报” 8 月 14 日消息，快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第七期）。快手称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打击..
【TechWeb】8月15日消息，美一好微信公众号发布讣告称，2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好..
据外媒报道，来自萨里大学和密歇根州立大学(MSU) FRIB实验室的科学家们合作探索铝-26的起源。铝-26是一种罕见的同位素，为了解濒死恒星提供了一扇..
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美国的反赛段不只是会对国内企业天价罚款，中国公司牵涉到反垄断诉讼中也会面临高额罚款。日前华北制药宣布胜诉美国对华反垄断第一案，整个官司打..
日前关注游戏行业、特别是TapTap的用户，对于国产独立游戏《弈剑行》在8月6日上线，仅一天后就因为黑客组织网络攻击不得不停服的消息想必有所耳闻..
又一则与“元宇宙”有关的新闻，震惊了行业。8月12日，美国智能芯片巨头英伟达（NVIDIA）自曝，在其4月举行的发布会上，CEO黄仁勋的演讲中有14秒由..
8月10日，网传腾讯一位实习生给CEO马化腾和总裁刘炽平发私信，要求“赶紧颁布拒绝陪酒相关条令”“你身为领导必须为此事发声”“务必回复”，还..
日前，小米官方通过小米社区发布公告，介绍了MIUI本周大事记以及Top10问题答复。对于用户反馈的小米11青春版日常使用中发热的问题，官方表示，小米..
在公共属性较大的公共汽车、列车上，一些人时常会肆无忌惮的打开自己手机的外放，在某音、某手上面，欣赏嘎嘎嘎”的魔性笑声，实在容易引起人们的..
最近，苹果公推出了一项新的儿童安全功能，它可以代表政府扫描用户iCloud照片中跟儿童性虐待相关的图片。然而，这一决定却遭到了隐私倡导者的严厉..
据外媒报道，福特已经提交了一项要求美国旧金山地区法院驳回竞争对手通用汽车(GM)对其BlueCruise自动驾驶功能的诉讼的动议。上个月，GM提起商标侵..
据媒体报道，近日，一个科学家小组对在俄罗斯西伯利亚永久冻土层中发现的两只狮子幼崽化石展开研究。其中一只被命名为斯巴达”的幼狮化石距今已有..
据外媒报道，苹果将在今年晚些时候推出新款MacBook Pro。作为从英特尔处理器转型的一部分，新机器将采用Apple Silicon处理器。关于即将推出的14英..
最近一段时间里，暴雪的日子很不爽，公司多位高管因为歧视甚至骚扰女性员工要么被起诉，要么被开除，一堆麻烦在等着，暴雪的股价也大跌。丑闻爆发..
今天是七夕，正在太空出差的3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波从太空发来七夕祝福。聂海胜表示，牛郎织女在天河团聚，我们在天和舱向大家送上祝福。..
根据金庸同名小说改编，由于荣光执导的新版电视剧《天龙八部》正式定档，今晚20点在中央电视台电视剧频道（CCTV-8）经典剧场上星独播。该剧改编自..