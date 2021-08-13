快手申请“快去推”商标 分类为广告销售、设计研究

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快手申请“快去推”商标 分类为广告销售、设计研究

2021-08-13 11:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:企查查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。

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此外，前不久，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快手营销研究”、“快手营销研究院”商标申请信息，国际分类涉及教育研究、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。

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