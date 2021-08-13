快手申请“快去推”商标 分类为广告销售、设计研究

“为什么中美的经济周期和货币周期会出现错位?这种错位对我们的钱包会有什么影响?”针对大家都十分关注的2021下半年投资策略问题，经济学家、如是金融研究院院长@管清友在7月30日的一场直播中，提出了自己的观点。在他看来，2021年是风险大于机会的一年，对普通人来说，最好的策略是多看少动。在1个多小时的直播中，针对大家关心的资产配置，中美经济变化等话题，管清友总是能深入浅出，耐心细致的讲解。评论区也有不少人，因为这?