快递公司跨界房地产 中通快递2亿元成立房地产公司

天眼查App股东信息显示，由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿元人民币，
法定代表人为王吉雷，所属行业为房地产业，经营范围含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理。
早在2017年4月，中通快递还曾跨界进军影视行业，部分高管联合成立了一家中通安达影业有限公司，该公司目前仍在正常经营中。
天眼查App股东信息显示，由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿元人民币，
法定代表人为王吉雷，所属行业为房地产业，经营范围含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理。
早在2017年4月，中通快递还曾跨界进军影视行业，部分高管联合成立了一家中通安达影业有限公司，该公司目前仍在正常经营中。
快递跨界做房地产？中通是认真的。8月12日，上海通寓置业有限公司成立，由中通快递股份有限公司全资持股。注册信息显示，上海通寓置业有限公司注册资本2亿元，法定代表人为王吉雷(中通快递股份有限公司董事/基础设施管理副总裁)，所属行业为房地产业，经营范围包含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理等。此前，中通快递还曾跨界涉足影视行业。早在2017年4月，中通快递部分高管就联合成立了中通安达影业有限公司，目前仍在
中通快递成立房地产公司。据天眼查显示，8月12日，上海通寓置业有限公司成立，注册资本2亿人民币，法定代表人为王吉雷，所属行业为房地产业，经营范围含房地产开发经营;非居住房地产租赁;物业管理。
8月12日，上海通寓置业有限公司成立，法定代表人为王吉雷，注册资本2亿元人民币，经营范围包含：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。
7 月 17 日，「房地产行业分会成立大会暨房地产数字化峰会」在广州顺利召开。房地产分会会长陈东峰、招商蛇口CDO徐晓仪、中海CIO李红卫、奥园数字化副总经理孙太荣等地产数字化领军人物参会并进行主题分享。思为科技副总裁华登喜应邀以《房地产数字化营销的第一性原理》为主题进行演讲，以下为分享实录，本文进行了不改变原意的编辑整理。今天我们以“数字化”为主题召开会议，那我想先请教大家一个问题，信息化和数字化的区别在哪
7 月 29 日，合和致远与武汉知名房地产机构华明达签订战略合作协议，标志着华明达正式成为合和致联盟品牌。合和致远将发挥平台优势，同时联合 58 同城、安居客的力量倾力向华明达赋能，助力其服务升级以及品牌形象的进一步塑造，共同为武汉购房者打造诚信、放心、优质的房产交易体验。合和致远总经理覃正亚、华明达董事长叶正明在合作仪式上进行了签约。作为扎根武汉的本土房产中介品牌，华明达已经走过 22 个年头，业务涵盖二手房
近期有不少消费者反映，自己已经很久没有在家门口收到快递了。然而一些快递员也诉苦，将快递放在快递柜自己也得支付每件0.3元到0.4元的费用。但因为每天的送件量大幅增长，公司对送达时效的考核严格，他们只能优先保证数量。派件量上涨，却增量不增收。8月3日消息，据媒体报道，今年以来，快递企业的利润空间也在被不断压缩。仅北京地区就已经有不少快递网点挂出转让的信息。在深圳、义乌等电商快递发货量大的城市，这种情况更加突
近日，浙江省市场监管局宣布对全省快递行业服务行为开展联合整治。去年5月，国家邮政局曾表示，将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处;督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，
8月3日，中央电视台CCTV2《正点财经》栏目播发快递行业观察，深度报道快递小哥生存现状。新闻中对快递100推出的《2021年618快递服务质量大数据报告》进行了详细报道。快递100数据显示，70%的快递员在618期间遭到投诉，大部分投诉事关快递是否送上门。同时，超五成的快递员月收入不超过5000元。今年6月，中国领先的快递物流信息服务商快递100发布《2021年618快递服务质量大数据报告》，报告显示618期间顺丰、京东、德邦满意度排名靠
在今日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家邮政局建议广大用户要加强自身防护，在接收快递包裹时，尽量戴口罩、戴手套，把内件取出后及时洗手，做好自身防护。
微信上寄快递，预约上门，还没付钱，快递小哥拿起就跑。原来，微信支付分推出了先寄后付”服务，快递揽件完成后可自动付款。寄快递无需等待，也能有效减少接触风险。不仅上门取件即拿即走不用等，在驿站寄件放下就走不用等，把快递放在丰巢快递柜也不用等！目前，顺丰、京东、中通、丰巢、EMS、韵达等快递行业头部品牌均已接入微信支付分先寄后付服务。搜索相应小程序，立马寄。今天起至8月底，通过京东、顺丰寄件并支付成功后，可
近几年，快递代收点和智能快递柜越来越多，让人不用因为家里无人收件而苦恼，但却引发出新的问题家里明明有人，快递员却不愿送货上门，而是习惯性放到快递代收点。8月11日消息，据媒体报道，浙江省市场监管局联合省邮政管理局，正对全省快递行业服务行为开展联合整治。据悉，三类快递问题被列入重点整治范围：未经收件人同意，将快件放置到驿站、智能快件箱、乡镇网点或其他代收点，不按约定名址投递；以超派送范围或经营困难等为?
8月1日晚，东京奥运会女单决赛在国羽选手陈雨菲和中国台北名将戴资颖之间打响。最终，23岁的陈雨菲不负众望，2-1拿下这枚宝贵的女单金牌。8月2日，韵达速递官方微博宣布赠送陈雨菲一套房产。韵达速递方面表示，浙江桐庐籍运动员陈雨菲为中国体育代表团和中国羽毛球队再夺一枚金牌。韵达速递作为浙江桐庐籍民营快递企业，对陈雨菲的夺冠表示热烈祝贺。陈雨菲的夺冠是国家的荣誉，也是桐庐家乡人的骄傲，为此赠送桐庐桐韵家园房产一?
今日，微信宣布，只要在微信聊天中打出地址电话姓名，就能直接使用搜一搜搜索寄快递。快递寄出后，后续可在微信对话框长按快递单号，或输入“#查快递”，随时了解快递行程信息。
对于经常收寄快递的网友来说，除了希望自己的快递能早日到货外，对于运输过程中快递的安全问题也格外关注。部分从事快递业务的工作人员为了追求速度，存在在分拣、装车等过程中，出现随手抛、扔、甩等暴力分拣的情况。今日，从企查查网站获悉，日前，顺丰科技有限公司公开了一项物品违规抛扔检测方法、装置、服务器及存储介质”发明专利。专利摘要显示，该发明实施例的物品违规抛扔检测方法通过对监控视频中的帧监控图像进行语义分
随着互联网飞速发展，网购成了目前大部分网友主要的购物方式，同时，大量的网购用户，让快递行业得到极速扩张。但有部分不法商家却通过空包快递模拟订单销量，以此刷单来给网店刷订单量和好评，同时提供配合的快递企业也因此频频获利。据媒体报道，7月28日，市场监管总局公布第二批2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例时提到，通过寄空包”的方式刷单成为近年来一种新的刷单手段，即物流刷单”。市场监管总局表示，一些不法?
8月5日消息，据媒体报道，成都一买家在刘先生的网店购买玉石金蟾，刘先生用顺丰快递邮寄并保价4000元。快递员检查物品并拍照后收取保价费32元，但买家验货时发现物品有破损。刘先生联系顺丰之后，顺丰表示，物品只值600元，只赔600元。对此，顺丰回应称物品值600元是经相关机构鉴定，通常客户索赔过高就要进行评估。顺丰表示，卖家一直在劝说买家作伪证，他们认为卖家在恶意敲诈，已经报警。对于被指恶意敲诈一事，刘先生回应称，?
据外媒报道，国际快递巨头联邦快递（FedEx）的子公司FedEx Express正在向印度初创公司Delhivery投资1亿美元，因为这家全球公司希望扩大其在南亚国家的业务。周五的投资是在这家总部位于古尔冈的初创公司（估值30亿美元）在未来几个季度的首次公开募股前获得2.77亿美元后不到两个月进行的。作为交易的一部分，这两家公司将达成一项长期商业协议。FedEx Express将专注于进出印度的国际进出口服务，而Delhivery将在联邦快递之外，在印
申通快递发布2021年半年度业绩预告，预计上半年净亏损1.4亿至1.6亿元，上年同期为盈利7067.78万元。
近日，快递 100 与联邦快递FedEx宣布达成合作，快递 100 成为FedEx中国区官方认证的快递物流兼容解决方案供应商。目前双方已完成对接，企业客户通过快递100API接口即可使用FedEx服务。疫情加速跨境电商发展，今年上半年我国跨境电商进出口增长28.6%，发展前景大好。对于一些跨境电商平台特别是中小卖家，订单暴增的同时发货难、订单信息跟踪难等问题亟待解决。快递 100 接入FedEx后，用户通过国内本土产品即能使用国际快递服务，更
据国家邮政局发布的消息，经测算，2021年7月中国快递发展指数为316.2，同比提高11.1%。其中，发展规模指数为343.8，增幅达26.2%，保持高速增长；服务质量指数与发展能力指数稳步提升，分别为483.3和199.4
日前，一则关于蔚来事故的死亡讣告，引发国内网友热议与关注。2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、..
在前不久的腾讯游戏年度发布会上，腾讯天美公布了一款即时操作战略手游《重返帝国》。日前，这款由天美联合Xbox Game Studios合作推出的RTS手游《..
据外媒报道，耶鲁大学的一项新研究显示，随着时间的推移，像Twitter这样的社交媒体平台会放大道德愤怒的表达，因为用户学习这样的语言会得到更多的..
据“快手黑板报” 8 月 14 日消息，快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第七期）。快手称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打击..
【TechWeb】8月15日消息，美一好微信公众号发布讣告称，2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好..
据外媒报道，来自萨里大学和密歇根州立大学(MSU) FRIB实验室的科学家们合作探索铝-26的起源。铝-26是一种罕见的同位素，为了解濒死恒星提供了一扇..
日前，一则关于蔚来事故的死亡讣告，引发国内网友热议与关注。2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、..
美国的反赛段不只是会对国内企业天价罚款，中国公司牵涉到反垄断诉讼中也会面临高额罚款。日前华北制药宣布胜诉美国对华反垄断第一案，整个官司打..
日前关注游戏行业、特别是TapTap的用户，对于国产独立游戏《弈剑行》在8月6日上线，仅一天后就因为黑客组织网络攻击不得不停服的消息想必有所耳闻..
又一则与“元宇宙”有关的新闻，震惊了行业。8月12日，美国智能芯片巨头英伟达（NVIDIA）自曝，在其4月举行的发布会上，CEO黄仁勋的演讲中有14秒由..
8月10日，网传腾讯一位实习生给CEO马化腾和总裁刘炽平发私信，要求“赶紧颁布拒绝陪酒相关条令”“你身为领导必须为此事发声”“务必回复”，还..
日前，小米官方通过小米社区发布公告，介绍了MIUI本周大事记以及Top10问题答复。对于用户反馈的小米11青春版日常使用中发热的问题，官方表示，小米..
在公共属性较大的公共汽车、列车上，一些人时常会肆无忌惮的打开自己手机的外放，在某音、某手上面，欣赏嘎嘎嘎”的魔性笑声，实在容易引起人们的..
最近，苹果公推出了一项新的儿童安全功能，它可以代表政府扫描用户iCloud照片中跟儿童性虐待相关的图片。然而，这一决定却遭到了隐私倡导者的严厉..
据外媒报道，福特已经提交了一项要求美国旧金山地区法院驳回竞争对手通用汽车(GM)对其BlueCruise自动驾驶功能的诉讼的动议。上个月，GM提起商标侵..
据媒体报道，近日，一个科学家小组对在俄罗斯西伯利亚永久冻土层中发现的两只狮子幼崽化石展开研究。其中一只被命名为斯巴达”的幼狮化石距今已有..
据外媒报道，苹果将在今年晚些时候推出新款MacBook Pro。作为从英特尔处理器转型的一部分，新机器将采用Apple Silicon处理器。关于即将推出的14英..
最近一段时间里，暴雪的日子很不爽，公司多位高管因为歧视甚至骚扰女性员工要么被起诉，要么被开除，一堆麻烦在等着，暴雪的股价也大跌。丑闻爆发..
今天是七夕，正在太空出差的3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波从太空发来七夕祝福。聂海胜表示，牛郎织女在天河团聚，我们在天和舱向大家送上祝福。..
根据金庸同名小说改编，由于荣光执导的新版电视剧《天龙八部》正式定档，今晚20点在中央电视台电视剧频道（CCTV-8）经典剧场上星独播。该剧改编自..