快递公司跨界房地产 中通快递2亿元成立房地产公司

据外媒报道，国际快递巨头联邦快递（FedEx）的子公司FedEx Express正在向印度初创公司Delhivery投资1亿美元，因为这家全球公司希望扩大其在南亚国家的业务。周五的投资是在这家总部位于古尔冈的初创公司（估值30亿美元）在未来几个季度的首次公开募股前获得2.77亿美元后不到两个月进行的。作为交易的一部分，这两家公司将达成一项长期商业协议。FedEx Express将专注于进出印度的国际进出口服务，而Delhivery将在联邦快递之外，在印