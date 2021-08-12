新东方回应转型培训父母

分享文章
撤稿纠错

新东方回应转型培训父母：消息有误会 以官方通报为准

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 新东方最新资讯 > 正文

热点：新东方回应转型培训父母：消息有误会 以官方通报为准

2021-08-12 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:据中证网消息，今日，针对“新东方转型培训父母”的报道，新东方方面回应称，消息有误会。家庭教育是公司一直在做的，2008年就成立了家庭教育与指导中心，各个分校也都有家教中心部门，具体以官方通报为准。

此前，有媒体报道称，“双减”政策正式落地后，新东方率先开设父母培训课、体育课等，开辟出多个新赛道。新东方在北京、杭州等地推出素质教育成长中心，还包括“优质父母智慧馆”。旨在为家长提供包括家庭教育、育儿方法、多商管理、时间分配、高效学习等多维度的知识性内容，帮助家长掌握科学的育儿方法。

新东方

就在消息传出后不久，新东方曾回应称:“我们一直深耕【家庭教育】，十几年来，每年举办【家庭教育峰会】，将家庭教育专家们的经验、理念分享给所有父母。我们坚信，有了好父母，好老师，一定能更好地陪伴每一个孩子的成长。”

QQ截图20210812173728.jpg

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。意见要求，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作、上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。

受此消息影响，新东方股票大跌。

当时，新东方回应称，正考虑采取适当的合规措施，预期该等措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响。

  • 新东方回应转型培训父母相关资讯推荐
关键词：

  • 新东方回应培训家长：将家庭教育的经验理念分享给所有父母

    8月11日，新东方曾发布微博，微博内容为：我们一直深耕“家庭教育”，十几年来，每年举办“家庭教育峰会”，将家庭教育专家们的经验、理念分享给所有父母。我们坚信，有了好父母，好老师，一定能更好地陪伴每一个孩子的成长。

    新东方 教育培训 家庭教育

  • 新东方转型培训父母 网友：上完班继续上课

    “双减”政策推出后，多家在线教培机构面临严重的生存危机，不得不转型发展新的业务。比如，新东方开始转型培训父母，在北京杭州等地成立素质教育成长中心。

    新东方 在线教育 培训

  • 教育培训被严管 新东方市值蒸发近400亿 回应来了

    作为国内教育培训机构中的明星，新东方最近几天股价暴跌60%，23日一天就蒸发近400亿市值，主要是受教育部最新的双减政策影响。新东方此前表示本公司亦未收到有关该等规例的正式通知，不过最新的通告中，新东方已经态度不一样了，表示本公司现正考虑采取适当的合规措施，预期该等措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响。新东方表示，本公司将就致力遵守《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外

    新东方 教育 美股

  • 新东方推出父母培训课引热议 网友：父母抄作业给孩子？

    近日，随着双减”以及配套政策的逐渐落地，各家校外培训类公司股价全线暴跌，其中新东方、瑞思等股价最高降幅超过70%。如何转型生存，便成了这些企业的头等大事。今日，据媒体报道，双减”正式落地不到二十天， 转型路上各大教培机构迅速出招，新东方率先开设父母培训课、体育课等。报道称，近日，新东方在北京杭州等地推出素质教育成长中心，其中包括优质父母智慧馆”。据悉，优质父母智慧馆将为各位家长提供包括家庭教育、育儿方

    教育 新东方 股价

  • 新东方称将采取合规措施

    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中，意见要求，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作、上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。

    新东方 教育 在线教育

  • 股价暴跌70% 新东方又被造谣开设“海上培训班” 俞敏洪怒怼：还有人性吗

    7月27日，有网传截图显示，新东方开设海上培训班”，包括45天封闭化集训、大型邮轮、吃住学考，一体化全包等，描述十分夸张。

    新东方 新东方股价 俞敏洪

  • 新东方宣布取消下周财报发布计划

    【TechWeb】7月3日消息，新东方发布公告，表示受到近期新规影响，将取消原定于下周发布的2021财年第四财季财报以及电话会议，将在后续合适的时间提供进一步更新。

    新东方

  • 新东方港股大跌超40%

    港股新东方今日下午暴跌，跌幅一度扩大到50%。收盘新东方跌40.61%，报每股30.2港元，总市值蒸发近400亿港元。

    新东方 港股

  • 新东方回应暴跌超60%：未收到有关新规例的正式通知

    近日，一份网传的教育部《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，引起了校外培训行业的巨大震动。截至7月23日收盘，新东方股价30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅，同时新东方美股也开跌超60%，高途、好未来美股开跌近60%。对此，新东方也在港交所发布公告：我们注意到，有部分英文及中文媒体报导称，中国监管机构正在考虑制定一套新规例，该等规例尚未公布，本公司亦未收到

    新东方 教育 美股

  • 港股教育股重挫 新东方暴跌50%：美股开跌超60%

    一份网传教育部双减”文件，让港股中概教育股遭遇地震”。7月23日，新东方（HK9901）收跌40%，盘中股价一度腰斩，创下历史最大单日跌幅记录；新东方在线（HK1797）收跌28%、思考乐教育（HK1769）跌近29%，卓越教育集团(HK3978)跌21%。北京时间21点30分，美股开盘，新东方EDU最低成交价跌至2.45美元，较昨日收盘价最大跌幅超过了60%。好未来美股临时停牌，停牌前跌53.07%，报9.63美元每股。所谓双减”文件即《关于进一步减轻义务教?

    教育 新东方 好未来

  • 此前市值损失上千亿 中概教育股反弹：好未来、新东方股价大涨

    上周国内公布了堪称史上最严格的监管政策，要求减轻义务教育阶段学生负担，导致教育类上市公司股价暴跌，市值损失上千亿。现在美股上的中概股教育类公司股价反弹了，新东方、好未来等公司大涨。今天凌晨美股收盘，美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。其中科技股普跌，谷歌跌超2%，苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹，好未来涨超25%，新东方涨超13%。上周六（7月24日），《关于进一步减?

    教育 新东方 股价

  • 新东方今日一度暴跌超50% 为历史最大单日跌幅

    7月23日，港股在线教育股集体大跌，其中新东方一度暴跌超50%，思考乐教育大跌27%，卓越教育集团大跌15%。新东方今日开盘51港元，截至收盘，新东方股价30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅。与此同时，美股盘前，教育股同样集体暴跌，好未来跌近50%，高途跌超50%，新东方美股跌超40%。消息面上，网传一份《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，其中提到，学科类培训机构一律

    教育 新东方 美股

  • 股讯 | 亚马逊拖累美股 新东方、好未来取消原定财报发布计划

    纳指跌0.71%，报收14672.68点凤凰网科技讯 北京时间7月31日消息，亚马逊大跌拖累美股收阴，但标普500指数连续6个月录得上涨。截至收盘，道指跌149.06点，跌幅为0.42%，报收34935.47点；标普500指数跌23.89点，跌幅为0.54%，报收4395.26点；纳指跌105.59点，跌幅为0.71%，报收14672.68点。美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股涨跌互现：中国主要科技股中概股股价上涨的其他中概股包括：上涨的其他中概股下跌?

    网易 特斯拉 亚马逊

  • 新东方股价暴跌50% 市值蒸发400亿港元

    23日下午，新东方港股暴跌超50%，跌出历史单日最大跌幅;较开盘价几近腰斩，现报每股27.15港元，日内总市值蒸发超400亿港元。

    新东方 在线教育

  • “双减”新规致股价暴跌70%！新东方、好未来等取消公布年度业绩

    新东方在港交所公告，作为在纽约证券交易所上市的外国私人发行人，根据适用的纽交所规则或美国证券法，本公司毋须登载季度业绩发布或年度业绩公告。由于本公司根据香港上市规则第十九C章在香港第二上市，因此根据香港上市规则本公司同样地毋须公布该等刊登文件。因此，本公司取消董事会会议及登载2021年第四个财政季度的业绩发布并无违反美国或香港的任何规则。除了新东方外，好未来也给出公告称，受近期双减”新规影响，将取消原?

    教育 上市 新东方

  • 股价暴跌70%！新东方紧急公告：取消董事会会议及业绩发布

    前不久，国内公布了堪称史上最严格的监管政策，要求减轻义务教育阶段学生负担，导致校外培训机构巨大震动，上市公司股价暴跌，市值损失上千亿，新东方一度暴跌70%。据港交所文件，新东方港股昨晚发布公告称，鉴于近期的监管动态，取消原定于今日举行的董事会会议及2021财年第4季的业绩发布，以及北京时间8月3日晚上8点进行的相应业绩公布电话会议及网络直播。该公告指出，将在未来适当的时间提供进一步更新资料。需要注意的是，目?

    新东方 上市 教育

  • 新东方取消原定今日举行的董事会及第四季度业绩发布

    今日新东方发布公告称，鉴于近期的监管动态，取消原定于8月2日举行的董事会会议及2021财年第4季度的业绩发布，以及8月3日进行的相应业绩公布电话会议及网络直播。公司将在未来适当的时间提供进一步更新资料。

    新东方 新东方财报

  • 新东方：将取消8月2日的第四季度业绩发布

    今日，新东方教育科技集团发布公告称，鉴于近期的监管动态，将取消原定于2021年8月2日（北京时间）举行的董事会会议及2021财年第四季度的业绩发布，以及原定于2021年8月3日(星期二)美国东部时间上午八时正(北京时间晚上八时正)进

    新东方 教育 在线教育

  • 新东方合办学校无资质被判退学费13万：此前股价一路暴跌70%

    近期，随着一份双减”文件的传播，各种校外培训机构受到巨大震动，不少企业都在默默进行大规模裁员，还有一些上市企业股价大跌，其中以新东方损失最大，一度暴跌70%以上，市值几乎蒸发一半。新东方还因此取消了原定的董事会会议及2021财年第4季的业绩发布，以及北京时间8月3日晚上8点进行的相应业绩公布电话会议及网络直播。需要注意的是，新东方的悲剧还不止于此。据相关资料显示，近日章某与新东方教育科技集团有限公司、北京天?

    新东方 教育 直播

  • 因OLED屏幕良率不佳失去给苹果iPad供货机会？京东方回应

    日前有来自国外的报道称，京东方为苹果供货的中小尺寸OLED面板产品良率不及预期，苹果追加三星、LG订单。对此，上市公司京东方A表示：我们从来不披露个别客户合作情况。”之前的报道指出，苹果筛选供货OLED屏iPad的厂商，最终敲定了三星和LG，京东方因为良率不及预期出局”。不过，有观点认为，搭载OLED显示屏的iPad尚处于保密研发阶段，距离量产还有相当时间，供应商层面似乎还存在变数。况且对于苹果来说，OLED成本较高，三星和L

    苹果 京东 京东方
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM