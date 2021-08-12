新东方回应转型培训父母：消息有误会 以官方通报为准

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:据中证网消息，今日，针对“新东方转型培训父母”的报道，新东方方面回应称，消息有误会。家庭教育是公司一直在做的，2008年就成立了家庭教育与指导中心，各个分校也都有家教中心部门，具体以官方通报为准。

此前，有媒体报道称，“双减”政策正式落地后，新东方率先开设父母培训课、体育课等，开辟出多个新赛道。新东方在北京、杭州等地推出素质教育成长中心，还包括“优质父母智慧馆”。旨在为家长提供包括家庭教育、育儿方法、多商管理、时间分配、高效学习等多维度的知识性内容，帮助家长掌握科学的育儿方法。

就在消息传出后不久，新东方曾回应称:“我们一直深耕【家庭教育】，十几年来，每年举办【家庭教育峰会】，将家庭教育专家们的经验、理念分享给所有父母。我们坚信，有了好父母，好老师，一定能更好地陪伴每一个孩子的成长。”

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。意见要求，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作、上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。

受此消息影响，新东方股票大跌。

当时，新东方回应称，正考虑采取适当的合规措施，预期该等措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响。