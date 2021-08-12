8月施申财字体惊喜入驻 字体超市会员免费商用

字体超市会员免费商用模式已经顺利上线三个月啦，继7月「逐浪字库」入驻字体超市之后，近期施申财老师也惊喜入驻我们的字体超市啦!

施申财，舒城籍书法家，号申墨，墨韵斋工作室创办人，山七镇书画篆刻艺术工作室创办人。施申财老师擅长个人擅长隶书、漆书等书法字体。

此次，施老师入驻字体超市发布的字体均以其书法为原型，再经过电脑开发制作完成。接下来，字体超市就带大家一起来品鉴一下这款出自施老师之手的「潇洒隶行者」。

「潇洒隶行者」这款字体是一款以隶书为基创作的毛笔书法字体。此套字体是安装国标GB2312编码为标准，共收录6770个简体汉字。字体外形清韵秀气，内柔外观，笔锋处看上去散漫中带有一丝飘逸，整个字体笔画极具表达了中国汉字线条和结构的美感。

这款字体的美感不单单体现在单独的字体呈现上，在各种场景应用中，也有着不素的表现力。接下来让我们看一下这款字体在不同场景应用所呈现的独特魅力。

在餐饮美食中，这款字体的线条保持了隶书的原有美感，不仅可以作为大标题，还是作为文案使用，通过字体排版和大小磅数变化，一款字体即可搞定海报作品。

除了海报用字，这款字体也可以应用于书刊印刷，简单的大标题附带拼音式的排版组合，极简又白搭。

而作为标题用字，这款字体表现力极佳。而在文案用字方面，我们就随便尝试一款日签海报吧，不会设计的你也可以轻松搞定!

当然啦，这款字体的妙用可不只是这么简单哦，不管是招牌、LOGO、还是公众号封面用字、各文案用字都可以轻松驾驭。

目前，这款字体在字体超市上是以会员免费商用的模式进行商业授权。而字体超市会员不仅支持个人会员模式，还支持企业会员模式。个人会员商用授权低至99元/50款/年，而企业会员低至599元/200款/年。

当然，除了这款「潇洒隶行者」，此次施申财老师在字体超市共上架了47款，而这47款施申财字体也均以会员免费商业的模式进行商业授权。

字体超市的惊喜可不仅局限于施老师的作品哦!截止目前为止，字体超市也是汇集了1490+多款会员免费字体，涵盖各知名字体品牌商家，各种字体风格和类型，应有尽有。您仅需要一个简单的字体超市会员身份，即可轻松拥有!

想要做个快乐的打工人，赶紧登陆字体超市官网或者下载字体超市客户端，海量商用授权字体，免你用字烦恼!

----------------------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。