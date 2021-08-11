微信灰度测试边写边译功能 长按聊天框即可开启

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:据知晓程序报道，近日，微信正在小范围灰度测试写边译功能。用户长按微信聊天框即可开启该功能，开启后即可选择将输入内容翻译为简体中文。目前支持的语种有繁体中文、英文、日文、韩语等。

功能开启后，用户在微信输入中文内容，聊天输入框就会直接在输入框上方新增翻译内容选择，点击「使用」就可以选择发送编写内容的翻译版本。

目前暂不清楚这一功能何时正式上线。