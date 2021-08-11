微信灰度测试边写边译功能 长按聊天框即可开启

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:据知晓程序报道，近日，微信正在小范围灰度测试写边译功能。用户长按微信聊天框即可开启该功能，开启后即可选择将输入内容翻译为简体中文。目前支持的语种有繁体中文、英文、日文、韩语等。
功能开启后，用户在微信输入中文内容，聊天输入框就会直接在输入框上方新增翻译内容选择，点击「使用」就可以选择发送编写内容的翻译版本。
目前暂不清楚这一功能何时正式上线。
站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:据知晓程序报道，近日，微信正在小范围灰度测试写边译功能。用户长按微信聊天框即可开启该功能，开启后即可选择将输入内容翻译为简体中文。目前支持的语种有繁体中文、英文、日文、韩语等。
功能开启后，用户在微信输入中文内容，聊天输入框就会直接在输入框上方新增翻译内容选择，点击「使用」就可以选择发送编写内容的翻译版本。
目前暂不清楚这一功能何时正式上线。
微信聊天记录删除了怎么恢复？很多人重要的聊天记录误删后，都想知道怎么操作才可以恢复，我们都知道聊天记录删除后，并没有彻底删除，而且进入到数据缓存区域，只要使用了正确的恢复方法，就可以将删除的聊天记录恢复回来。具体常用的三种恢复聊天记录方法见下方：方法一：电脑端微信恢复微信聊天记录删除了怎么恢复？我们可以通过电脑端之前的微信备份数据来恢复。操作步骤：打开电脑登录微信，然后点微信左下角三个横线，点备份
今日，微信宣布，只要在微信聊天中打出地址电话姓名，就能直接使用搜一搜搜索寄快递。快递寄出后，后续可在微信对话框长按快递单号，或输入“#查快递”，随时了解快递行程信息。
怎么查找微信 2 年前删除的聊天记录?我们微信每天产生的数据太多了，必然我们经常会对微信进行一个数据的清理，有些当时看来没什么用的都被清理掉了，当真正需要用的时候，却发现因为自己当时觉得没用便把这个记录给删了，那么删除一年多的微信记录还能恢复吗?小编咨询了数据恢复专业人士，总结以下几步有效恢复方法，快一起看看吧!恢复方法一:通过电脑微信来进行恢复怎么查找微信 2 年前删除的聊天记录?我们现在只要用电脑工作的?
在更新后的微信订阅号消息页面中，常读订阅号下方“直播中”模块的直播窗口可以折叠，以“X个订阅号”的形式展现。
今日，腾讯宣布腾讯电子签上线新功能“小借条”。打开微信小程序，搜索“腾讯电子签”选择“小借条”功能，确认身份信息后依次输入双方约定的各项信息，就可以生成一份规范借条发给对方确认签名。
7月10日，根据《反垄断法》第二十八条和《经营者集中审查暂行规定》第三十五条规定，市场监管总局突然叫停虎牙和斗鱼的合并案，这个由腾讯主导、自年初就陷入反垄断审查的项目最终戏剧性收尾了。
刚刚编辑部正准备推送今天原本的文章，没想到微信和企业微信双双重磅更新。微信更新#支持来电铃声#更是直接冲上了微博热搜。
8月7日消息，北京市海淀区人民检察院发布公告称，微信的青少年模式”不符合《未成年人保护法》，侵犯了未成年人合法权益，人民检察院可依法支持民事公益诉讼。公告表示，拟对微信提起民事公益诉讼的机关和社会组织可30日内将有关情况向海淀检察院进行书面反馈。腾讯微信团队表示，我们将认真自检自查微信青少年模式的功能，并且虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼。微信团队强调，我们很重视青少年的健康成长，微信将积极承
微信iOS版更新8.0. 8 正式版后，加入了自定义来电铃声功能，同时还可以在微信状态设置QQ音乐。
近日，微信连续发布了iOS8.0.8以及8.0.9版本，在上述版本中，微信正式支持多设备同时登录。在旧版中，微信默认平板与手机不能同时在线。在新版微信中已经支持平板与手机同时登录功能。
7月17日以来，河南遭遇极端强降雨，多地遭遇特大水灾，灾情牵动人心。7月21日，腾讯宣布捐赠1亿元，用于保障当地群众人身安全和紧急采购救灾物资。同时，腾讯公益平台在首页设置“驰援河南洪灾”专区，腾讯新闻上线“河南遭遇特大暴雨”热点专题。<br/> <br/>
近日，全国多地暴雨成灾，河南地区尤为严重，大家都在盼望雨过天晴。微信也悄悄上线了新状态：等天晴。
在国内投资圈以及（游戏圈之外的）互联网圈，有一种流传很广的观点:腾讯游戏并不强，只是依靠微信的强大导流能力而称霸市场。一般而言，越是懂游戏的人，越是知道上述观点的荒谬之处，所以你很少见到游戏行业的资深人士宣传这种观点。然而，鉴于不懂游戏的人永远是多数，这种观点直至今天仍算是市场主流。
凤凰网科技讯7月27日消息，今日，有网友反映微信暂停个人账号新用户注册。对此，腾讯微信团队官方微博做出回应，“根据相关法律法规，我们正在进行安全技术升级，期间暂停微信个人帐号及公众帐号新用户注册。升级预计8月初完成，升级完成后将恢复注册。”值得注意的是，除了网友反映的个人账号暂停注册，腾讯微信官方回应表示公众账号新用户注册通道也关闭。
近日，腾讯与厦门联络易科技有限公司、广州登堂通信科技有限公司不正当竞争纠纷一案民事二审判决书公布。原告腾讯称，联络易公司、登堂公司作为软件行业的从业者，在明知微信软件具有极高用户量及知名度情况下，擅自研发侵权的联络易系统，
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多项“微信云服务”“WECHAT CLOUD”商标，国际分类含科学仪器、广告销售、设计研究等，当前商标状态均为注册申请中。
连日来，全国多地暴雨成灾，河南地区尤为严重，大家都在盼望雨过天晴。微信也悄悄上线了新状态:等天晴。
最近，微信迎来了新版本更新，除了新增我们熟知的可更改来电铃声外，还带来了一项新的“微信客服”功能，但这并不是我们想象的那个官方客服，而是以提升商家与消费者的沟通效率为出发点。
现如今，微信已经成为了国民级社交软件，几乎每个人的手机里都会安装。在日常使用微信的过程中，无论是工作群还是家庭群，总能看到有人在这些群里发红包，当你准备拼手速时，发现红包已被领取。
随着微信的工具化属性越来越重，挤压甚至吞噬社交属性时，这样的现象不可避免。但也有人说，作为职场人，在996、内卷、PUA面前，谈什么微信自由。
8 月 18 日，花生日记将迎来 4 岁的生日。在过去的 4 周年里，花生日记秉承打造“超级生活入口”，一直用心为消费者提供高品质产品和服务。而一亿..
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2019年下半年，眼看着直播带货就要偃旗息鼓，没想到2020年一开始，一场突如其来的疫情改变了社会发展的轨迹，商家加速向线上迁移的同时，直播带货..
随着《全民健身计划(2021- 2025 年)》的公布，体育产业在 5 万亿红利的感召下热度空前。与此同时，至 2025 年经常参与体育锻炼人口占比提升至38.5..
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的多个“天美工作室群 TIMI”商标流程状态变更为驳回通知发文，商标国际分类涉绳网袋篷、金融物管等。..
今天，小米副总裁常程在新浪微博发文，回答小米铁蛋的相关问题。针对网友“小米为什么要做仿生四足机器人”的疑问，常程解释称“铁蛋”最初是小米..
8月12日，理想汽车正式登录港交所，发行1亿股，每股定价118港元，每手100股，但令大家都没想到的是，原本在市场一片火热的理想汽车上市首日就破发..
据国外媒体报道，在《2020年影响报告》中，电动汽车制造商特斯拉重申其电动汽车的电池容量保留率高（衰减率）。该公司表示，在行驶20万英里后，其..
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。..
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热水器是家家户户的必备电器之一，洗浴刷碗样样离不开它。如果你家的热水器给你带来了不太好的洗浴体验，这说明你该换热水器了。市面上的热水器不..
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据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上抱怨芯片短缺。他表示，瑞萨和博世这两家汽车芯片供应商是供应链上“最大的..
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抖音的一个直播间里，一位酷似“夏紫薇”的女子上一秒还在失明状，哭得梨花带雨、惊慌失措，下一秒榜一大哥送了一个火箭，“紫薇”收到火箭后瞬间..